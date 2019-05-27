Готовились неделю: почему бунтуют заключенные в Одессе

В Южной исправительной колонии №51 в Одессе заключенные подняли бунт. Советник главы областной Нацполиции Руслан Форостяк сообщил, что в беспорядках участвуют около пятисот человек, один осужденный и четверо сотрудников колонии пострадали.

«Правоохранители были туда [к колонии] вызваны по информации, которая поступила в дежурную часть, о якобы массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осужденных, и горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено», — приводит его слова РИА «Новости».

По официальным данным, в результате инцидента сгорели гараж и пожарный автомобиль, прибывший тушить матрацы, которые подожгли осужденные.

Фоторепортаж: Бунт в одесской колонии __is_photorep_included12378943: 1

К колонии стянуты дополнительные силы полиции, военные Нацгвардии и спецназ. Ряд СМИ сообщил о массовом побеге из колонии около 20 заключенных, однако позже эта информация была опровергнута местными властями.

Спецназ задержал возле учреждения нескольких «сочувствующих», которых прислал одесский уголовный авторитет, пишет «Думская». Замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Наталья Билак заявила, что беспорядки вспыхнули во время «планового обыска». Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова. Кроме того, она сообщила, что заключенные брали заложников – трех медработников и трех охранников, которых уже освободили. На данный момент полиция полностью контролирует ситуацию, осужденные разошлись в локальные сектора, утверждает омбудсмен.

«По словам моего представителя, нарушения прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима», — пояснила Денисова.

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в фейсбуке заявил, что заключенные в колонии попытались захватить админздание и совершили поджог по указанию «воров в законе». Целью таких действий была дестабилизация ситуации, считает Аброськин.

Однако «Думская» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что бунт в колонии зрел уже несколько дней. По словам собеседника, около недели назад в колонии ножом или заточкой ранили сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого в качестве наказания были отменены свидания, а также общие приемы пищи в столовой. Осужденные начали протестовать — не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им «учения» спецназа, то есть массовое избиение. «Учения» были назначены на понедельник, 27 мая. Заключенные решили предупредить избиения, и устроили бунт.

По сообщению издания, несколько десятков заключенных забаррикадировались внутри колонии и просят их не бить. С ними ведутся переговоры. «Думская» опубликовала несколько видеозаписей, снятых заключенными на территории колонии.

«Вот так они (правоохранители и сотрудники колонии — «Газета.Ru») делают в лагере, что хотят. Вот так мужики страдают. Они разбивают головы мужикам не за что», — сетует автор записи, снимая, как заключенные строят баррикады из подручных средств.

По словам автора видео, в колонии царит коррупция, а сотрудники творят «беспредел и никому не подчиняются».

Украинские правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «О действиях, дезорганизующих работу учреждений исполнения наказаний». Исправительная колония №51 в Одессе среднего уровня безопасности является учреждением для впервые осужденных. По информации на 2008 год в учреждении содержалось более 1,3 тыс. заключенных.

Ранее стало известно о бунте в колонии строгого режима в 15 км юго-восточнее Душанбе в Таджикистане. Беспорядки начались вечером в воскресенье, 19 мая. Организаторами бунта стали члены террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), сообщили в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний Минюста Таджикистана. Требуя своего освобождения, преступники захватили в заложники трех охранников и убили их. Затем они прошли в штрафной изолятор и освободили восьмерых заключенных, также являющихся членами ИГ (организация запрещена в России). После этого для устрашения заключенных они нанесли смертельные ножевые ранения пятерым заключенным. Еще десятки осужденных колонии бунтовщики избили и ранили. В ходе беспорядков зачинщики подожгли медчасть учреждения, взяли в заложники нескольких заключенных, а для побега напали на сотрудников учреждения.

Всего во время беспорядков в колонии были убиты 29 заключенных. В ходе спецоперации задержали 35 человек. Всего в колонии содержатся порядка 1,5 тысячи заключенных. По факту беспорядков Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело. В настоящее время ведется расследование.