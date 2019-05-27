Огонь и бунт: что происходит в Одессе. LIVE

В результате беспорядков пострадало четверо сотрудников колонии, сообщает «Думская.net». Заключенные также захватили трех медработников и трех сотрудников учреждения в заложники. Спецназ их уже освободил.

«Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал», — сообщила омбудсмен Людмила Денисова.