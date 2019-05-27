Огонь и бунт: что происходит в Одессе. LIVE

Пожар и аресты: в Одессе вспыхнул бунт — онлайн

Обыски, заложники и пожар – беспорядки в Одессе заставили в срочном порядке мобилизоваться дополнительные силы полиции и Нацгвардии. По данным СМИ, в исправительной колонии общего режима №51 забаррикадировались около 500 заключенных. Причиной бунта могли стать плохие условия содержания, а также обыски у осужденных. «Газета.Ru» следит за волнениями в Одессе в онлайн-трансляции.
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15:21

По одной из версий правоохранителей, беспорядки в колонии вспыхнули во время «планового обыска». Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

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Ситуация у колонии общего режима №51 в Одессе, 27 мая 2019 года

Ситуация у колонии общего режима №51 в Одессе, 27 мая 2019 года

dumskaya.net
15:10

В результате беспорядков пострадало четверо сотрудников колонии, сообщает «Думская.net». Заключенные также захватили трех медработников и трех сотрудников учреждения в заложники. Спецназ их уже освободил.

«Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал», — сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

14:59

Пожар в хозяйственных помещениях колонии, который возник во время бунта, локализован, завершается тушение. Об этом заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

«По пожару в хозяйственных помещениях колонии: он локализован, завершается тушение пожарными», — написала Денисова на странице в фейсбуке.

14:50

Как отметил начальник следственного управления областной полиции Сергей Шайхет, жертв и пострадавших в результате случившегося, вопреки информации СМИ, нет. «Часть заключенных забаррикадировалась, чтобы их не били, с ними ведут переговоры», — заявил правоохранитель.

14:41

Одесские СМИ ранее сообщали о побеге 15 заключенных и о захвате в колонии заложников. Однако позже эта информация была опровергнута.

14:32

Причиной бунта могли стать плохие условия содержания, отмечает газета «Думская.net». На место прибыли дополнительные силы полиции и Нацгвардии, а также пожарные, скорая помощь и спецназ.

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dumskaya.net
14:25

Добрый день, дорогие читатели! В Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе вспыхнули беспорядки, в здании пожар. В настоящий момент в стенах исправительного учреждения забаррикадировались около 500 заключенных. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий в режиме онлайн.