Огонь и бунт: что происходит в Одессе. LIVE

По одной из версий правоохранителей, беспорядки в колонии вспыхнули во время «планового обыска». Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.
В результате беспорядков пострадало четверо сотрудников колонии, сообщает «Думская.net». Заключенные также захватили трех медработников и трех сотрудников учреждения в заложники. Спецназ их уже освободил.
«Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал», — сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Пожар в хозяйственных помещениях колонии, который возник во время бунта, локализован, завершается тушение. Об этом заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
«По пожару в хозяйственных помещениях колонии: он локализован, завершается тушение пожарными», — написала Денисова на странице в фейсбуке.
Как отметил начальник следственного управления областной полиции Сергей Шайхет, жертв и пострадавших в результате случившегося, вопреки информации СМИ, нет. «Часть заключенных забаррикадировалась, чтобы их не били, с ними ведут переговоры», — заявил правоохранитель.
Одесские СМИ ранее сообщали о побеге 15 заключенных и о захвате в колонии заложников. Однако позже эта информация была опровергнута.
Причиной бунта могли стать плохие условия содержания, отмечает газета «Думская.net». На место прибыли дополнительные силы полиции и Нацгвардии, а также пожарные, скорая помощь и спецназ.
Добрый день, дорогие читатели! В Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе вспыхнули беспорядки, в здании пожар. В настоящий момент в стенах исправительного учреждения забаррикадировались около 500 заключенных. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий в режиме онлайн.