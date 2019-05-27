Убил и засунул в чемодан: как россиянин расправился с супругой

В Чебоксарах суд начал рассмотрение дела 46-летнего Александра Ануфриева, подозреваемого в жестоком убийстве 38-летней жены Анны Овчинниковой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

По данным следствия, убийство произошло 8 сентября прошлого года. В тот день Ануфриев пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, после чего между супругами завязался скандал. Овчинникова не в первый раз высказала мужу претензии в связи с тем, что он слишком много пьет и не работает, в то время как она содержит семью, работая в салоне красоты. Как предполагают следователи, устав от постоянных жалоб жены, мужчина решил наказать ее в присутствии двух малолетних детей.

«Пьяный Ануфриев накинул веревку супруге на шею, повалил ее на пол и затянул петлю, пока она не скончалась. Чтобы скрыть следы преступления и инсценировать ее безвестное исчезновение, Ануфриев поместил труп в туристический чемодан и вызвал такси.

Камера видеонаблюдения запечатлела момент, когда мужчина поместил чемодан в багажник машины», — говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Как удалось установить правоохранителям, далее мужчина вывез тело жены в лес, где закопал его в собственноручно вырытой яме. После этого он вернулся домой, обыскал квартиру и похитил ювелирные изделия и мобильный телефон убитой — таким образом в его распоряжении оказалось имущество на сумму 297 тыс. рублей. Уходя он также забрал из квартиры паспорт жены.

Позже тело Овчинниковой обнаружили ее родители, которые давно знали о разногласиях в семье дочери. Благодаря их показаниям преступника удалось оперативно задержать.

Однако дело, казавшееся довольно простым, в ходе расследования обросло новыми подробностями. Как оказалось, Ануфриев ранее был осужден за двойное убийство – обе жертвы умерли в результате удушения. В 1998 году он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, однако уже в 2011 году смог выйти на свободу условно-досрочно.

Через год его также сняли с административного надзора, а в базе МВД Чувашии информация о судимости Ануфриева и вовсе пропала. В связи с этим никакого контроля за бывшим заключенным органы не осуществляли.

«Участковые мер по тщательному изучению личности мужчины не предприняли. В результате с 2012 года Ануфриев имел возможность сменять места проживания без ведома органов, осуществляющих профилактическую работу», — говорится в заключении чувашской прокуратуры.

Там также отмечается, что силовики не обращали должного внимания на просьбы Овчинниковой разобраться с жестоким супругом.

«По началу дело возбудили только по 105 статье благодаря настойчивости потерпевших. Затем вскрылось много новых подробностей, которые вылились в новые статьи, среди них — «Угроза убийством». Эта статья возникла в связи с тем, что погибшая еще при жизни обращалась в органы полиции и сообщала, что ей угрожают. Однако в данном случае полиция никак не отреагировала — и вот мы видим последствия», — рассказал «Газете.Ru» адвокат Андрей Сучков, представляющий в суде сторону потерпевшей.

По словам юриста, первая попытка погибшей привлечь внимание полицейских к ее ситуации произошла за месяц до убийства — 8 августа 2019 года. В тот вечер пьяный Ануфриев пришел домой и устроил скандал, в ходе которого угрожал убить Овчинникову. Женщина восприняла эту угрозу серьезно и на следующий день вместе с детьми переехала к родителям. Тогда же она обратилась в полицию, однако там отказали в возбуждении уголовного дела.

«Заявление принять-приняли, а затем написали отказ от возбуждения уголовного дела по «плюшевым основаниям» — абсолютно никак не мотивировав, участковый написал, что у женщины нет оснований считать угрозы реальными. А мы фактически имеем Ануфриева, который ранее совершил два убийства. Значит убивать он умел и угрозы были реальными», — рассказал адвокат стороны погибшей.

Не оставил жену в покое и сам Ануфриев. По словам свидетелей, после переезда он регулярно звонил ей и уговаривал вернуться. Чтобы добиться прощения супруги и тещи, он приезжал с цветами в салон красоты, где работала Овчинникова. Однако там разгорелся новый семейный скандал, в ходе которого мать Овчинниковой ударила Ануфриева табуреткой по голове, разбив ему голову. Как позже рассказал следствию сам мужчина, подавать на тещу заявление он не стал и предпочел уехать из салона, чтобы не продолжать ссору.

Несмотря на конфликт с супругом, женщина с детьми вернулись домой уже через 10 дней. После этого о ссорах с мужем Овчинникова рассказывала родственникам регулярно. По ее словам, Ануфриев не только угрожал ей, но и говорил знакомым по телефону, что «еле сдерживается от убийства».

Женщина также выяснила, что муж продал их общий автомобиль без ее согласия, оставив все деньги себе. На тот момент она уже твердо решила поставить точку в семейной драме и подала заявление на развод, несмотря на сопротивление супруга. Заседание было назначено на 27 сентября, однако дожить до него Овчинникова не смогла. Брак был расторгнут после смерти женщины — по решению суда.

В настоящий момент Ануфриеву вменяются сразу пять статей УК РФ — «Убийство», «Угроза убийством», «Кража», «Хищение паспорта» и «Мошенничество». В совокупности по этим обвинениям ему грозит до 15 лет лишения свободы. Однако отвечать за свои поступки придется не только ему, но и правоохранителям, вовремя не предпринявшим меры для спасения погибшей женщины. «Фактически к этому вопросу следствие хочет вернуться после того, как через Верховный суд пройдет статья «Угроза убийством», — пояснил адвокат Сучков.

Напомним, что в середине мая в суд также было передано дело жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, убившего жену во время застолья. Как сообщает региональное управление СК РФ, инцидент произошел 15 марта в Салехарде. Супруги вместе распивали алкоголь, а затем поссорились — мужчина трижды ударил женщину по голове, после чего задушил ее.

Однако смерть супруги жестокий муж заметил не сразу. Как отмечается в сообщении ведомства, после ссоры он продолжил распитие спиртных напитков и обратил внимание на труп жены лишь спустя трое суток. Тогда же подозреваемый самостоятельно позвонил в скорую помощь.

Злоумышленник сразу сознался в преступлении, а затем подтвердил свои показания во время следственного эксперимента. «В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в республиканском СК.