«Три храма в сутки»: РПЦ знает, куда потратить деньги

Русская православная церковь (РПЦ), по подсчетам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, строит по три храма в сутки не потому, что не знает, куда потратить деньги, а потому, что люди поняли, что без Бога невозможна счастливая жизнь, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тыс. храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить.

Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», — заявил патриарх Кирилл во время освещения хрaмa Всех Святых в Стрaсбурге.

Он добавил, что и служители церкви вынесли для себя урок. «Без Бога невозможно построить счастливую жизнь, потому и строим по три храма каждые сутки», — добавил он.

В ответ на это фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал пост в инстаграме, в котором ответил на слова патриарха. В небольшом стихотворении певец отметил, что «Отцу, Сыну и, конечно, Духу», которые, «как известно», находятся на небе, «на земле хоромы строят, имея почести ввиду».

«За сутки три, что символично и даже канонично строго. Пусть не хватает нам жилищ, но где же Богу жить, ей-богу», — добавил российский исполнитель.

Он саркастично отметил, что «больницы, школы, даже скверы» могут подождать — они «не к спеху».

В воскресенье, 26 мая, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге, передает ТАСС.

«Для православных людей, живущих в Страсбурге, происходит историческое событие — освящен первый православный храм. До этого наша община молилась в помещениях, неприспособленных для проведения богослужения», — обратился патриарх к пришедшим на богослужение. Он отметил, что первые слова благодарности он обратил к Богу, а последующие — к тем, кто строил этот храм.

Предстоятель РПЦ уверен, что открытый храм станет еще одним местом для взаимодействия православия и католичества во Франции. «Мы с большим уважением относимся к трудам папы Франциска и католического епископата, внимательно наблюдаем за духовным состоянием Западной Европы», — сообщил патриарх Кирилл.

Он выразил надежду на то, что в новом храме не только будут молиться православные люди, но и будут проходить встречи с католической общиной. Патриарх уверен, что храм необходим «для христиан, живущих в условиях секуляризированной цивилизации».

В своей речи он отметил, что многие из тех, кто пришли на мероприятие вскоре забудут о нем, погрузившись в решение житейских проблем. «Но как возрастать силе духа? До первого посещения супермаркета, где цели сразу приземляются и о всяком духе человек забывает?.. В нашей современной технологически развитой цивилизации нам нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу», — уверен предстоятель Русской церкви.

Отметим, что в церемонии принял участие и мэр Страсбурга Ролан Рис. «Это значимое событие, которое вписывается в политику города — уважать все вероисповедания. Споров и дебатов не было — жители квартала, как и я, горячо поддерживали возведение такого красивого храма», — цитирует градоначальника ТАСС. Впоследствии патриарх Кирилл наградил главу города орденом Преподобного Серафима Саровского III степени.

После окончания мероприятия, передает РИА «Новости», предстоятель РПЦ выразил мнение, что необходимо укреплять духовную жизнь жителей Запада, а также развивать диалог и взаимодействие православных и католиков.

«Мы верим, что и на Западе <…> настанет тот момент, когда люди снова осознают огромную необходимость в том, чтобы духовная жизнь становилась все сильнее и сильнее», — считает всея Руси.

По информации агентства, построенный в Страсбурге храм рассчитан на 300 человек, его высота составляет 41 м, длина — 30 м и ширина — 15 м. Автором проекта является архитектор из Москвы Дмитрий Пшеничников, а реализацией проекта руководил французский архитектор Мишель Арнольд. Первый камень в основание храма был заложен еще в 2014 году.

Строительство производили при участии местных компаний, однако, как сообщает РИА «Новости», купола, кресты, шатер и апсида храма были изготовлены в России. Отметим, что 23 декабря 2018 года епископ Корсунский Нестор провел малое освещение новой церкви.