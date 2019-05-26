Как во Флориде: жара в Москве побьет рекорды

Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели. Как сообщает ФАН, все последние дни мая будут жаркими.

На столичный регион надвигается антициклон, пришедший с Черного моря. В понедельник температура воздуха будет колебаться: от 18 до 27 градусов тепла. Самым «горячим» днем станет среда, 29 мая. По данным синоптиков, в Москве и Московской области воздух прогреется до 32 градусов.

При этом в некоторых районах столичного региона будет крепкий ветер, способный раскачать большие деревья – порывы будут достигать от 12 до 17 м/с. Для сравнения, во время Московского урагана в 2017 году скорость порывов ветра достигала 28 м/с.

С понедельника по среду осадков в Москве не ожидают. В четверг ожидаются небольшие дожди, но жара сохранится – температура будет от 26 до 31 градуса. В пятницу эксперты обещают кратковременные дожди и температуру от 23 до 28 градусов.

Первый день лета – суббота – будет облачным, но теплым. Температура сохранится в диапазоне от 24 до 29 градусов Цельсия. Кое-где пройдут небольшие дожди. Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с НСН объяснила неустойчивость теплой погоды в конце мая быстрой сменой воздушных масс.

«Периоды более спокойной, сухой погоды будут сменяться кратковременными дождями, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. <...> При этом, если ночью обойдется без осадков, то днем прогнозируется местами небольшой дождь, а на западе области он может быть даже умеренным. Будет отмечаться умеренный юго-восточный ветер», – заявила синоптик.

Стоит отметить, что конец мая выдался жарким отнюдь не во всех регионах России. Несколько дней подряд в республике Коми наблюдали сильную метель. В Воркуте столбики термометров в дневное время опускались до —5 градусов, а ветер достигал скорости в 24 м/с.

В Салехарде Ямало-Ненецкого АО в ночь на 24 мая выпала двухмесячная норма осадков. Местный аэропорт был вынужден временно закрыться из-за метели — также приостановили курсирование парома между Салехардом и Лабытнанги.

Арктическое вторжение также переживает Челябинская и Свердловская области, где на выходных прогнозируется мокрый снег. На этой неделе досталось и ряду центральных регионов России. Так, 23 мая в Краснодарском крае выпал град. При этом в некоторых районах градины были размером с перепелиное яйцо, пишут местные СМИ.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снег в мае — явление нередкое.

«Достаточно вспомнить позапрошлый год в Москве, когда 13-14 мая установился временный снежный покров. Это было впервые за всю историю инструментальных наблюдений. Потом было холодным и 9 мая. В 2017 году был самый холодный День Победы за почти 140-летнюю историю метеорологических наблюдений», — рассказал синоптик в разговоре с «АиФ».

Вильфанд подчеркнул, что Россия — северная страна, поэтому для ее северо-восточных субъектов майский снегопад — событие вполне обыденное.

«Даже в континентальные районы и в Забайкалье могут проникать ультраполярные процессы. Там в мае снег тоже бывает, хотя широта даже южнее, чем та, на которой расположена Москва», — отметил синоптик.

Жара в Москве и области повлияет на движение автотранспорта — ранее в России ограничили движение грузовиков в дневное время. Подобные меры по приказу Росавтодора будут действовать с 20 мая по 31 августа, в дни, когда температура воздуха будет выше 32°C. Фуры не смогут ездить жаркими днями на участках трасс М-9, М-10 и возле крупных городов. На асфальтовой дороге образуется колея, если в жару по ней проедет тяжелая грузовая машина, отметили в федеральном агентстве.

Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать перегрева в аномальную жару. Сразу в нескольких регионах России наблюдается невероятно жаркая погода, а температура воздуха превышает средние показатели для этого времени года.

Превышающая средние значения для мая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также к перегреву. Для избежания негативных последствий необходимо соблюдать ряд простых и эффективных правил.

Роспотребнадзор рекомендует ограничить пребывание на открытом воздухе, надевать легкую светлую одежду и систематически проветривать помещение. Помимо этого, необходимо воздерживаться от жирной пищи, газированных и алкогольных напитков, а при посещении кинотеатров — отдавать предпочтение залам с кондиционерами.