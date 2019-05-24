Теракт во Франции? В центре Лиона прогремел взрыв

Восемь человек получили ранения при взрыве неизвестной посылки днем в пятницу, 24 мая, на улице Виктора Гюго в центре Лиона. Инцидент произошел перед пекарней, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

По сообщению префектуры, одной из получивших травмы является восьмилетняя девочка, чьи ссадины, к счастью, не представляют опасности.

По информации французских СМИ, ссылающихся на правоохранительные органы, оставивший сверток со взрывным устройством человек приехал на велосипеде около 17:30. Он положил бомбу на пешеходную часть перед пекарней Brioche Doree. Сверток был начинен болтами, гвоздями и шурупами.

Сейчас в розыск по подозрению в причастности к преступлению объявлен мужчина возраста от 30 до 35 лет. Согласно изображениям с камер видеонаблюдения, человек был в чем-то наподобие маски, в темных очках, в черном свитере и светлых бермудах.

«Был оглушительный хлопок. Я не видел взрыва, но я услышал громкий, громкий звук», — говорит Алексис Сайллан, администратор гостиницы, расположенной возле места взрыва.

«Я подошел к окну, видел, как люди бегали и паниковали, я слышал крики.

Вскоре полиция сказала, что это была бомба. Она попросила нас закрыть гостиницу, не выходить и не открывать окна», — добавил он.

Прокурор Лиона — третьего по величине городе Франции — начал расследование по факту попытки умышленного убийства. Антитеррористическое подразделение местной полиции приведено в полную боевую готовность, передает ФАН.

«Произошла атака, все это знают. Я пока не могу квалифицировать произошедшее. Хорошо, что нет жертв. Я хочу подумать о раненых и их семьях», — приводит газета Le Figaro комментарий президента Франции Эмманюэля Макрона.

Между тем депутат Национального собрания Франции, лидер националистической политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен назвала произошедшее именно терактом.

«Я соболезную раненым в результате взрыва в Лионе, необходимо будет пролить свет на обстоятельства этого теракта», — написала политик в твиттере.

В прошлом месяце в твиттере распространились теории заговора касательно пожара в Нотр-Даме. Фейковый аккаунт @CNNpolitics2020, маскирующийся под телеканал CNN, утверждал, что

собор Парижской Богоматери загорелся в результате террористического акта.

Этот твит собрал десятки ретвитов и лайков перед тем, как профиль был заблокирован.

В другом твите сообщалось о поджоге собора. Эта публикация также была удалена, но на некоторых новостных сайтах появились материалы, в основу которых легла эта запись. Между тем заместитель министра внутренних дел Франции Лорен Нуньес заявил о том, что еще слишком рано делать выводы о причинах пожара. Они будут установлены следствием.

В январе нынешнего года при взрыве в Париже на улице Тревиз в булочной погибли три человека. Взрыв произошел примерно в девять часов утра. Это случилось сразу после прибытия туда пожарных, которых вызвали на тушение возгорания. От взрыва в булочной пострадали четыре близлежащих улицы, во многих домах вылетели стекла. Причиной произошедшего стала утечка газа в одном из зданий.

11 декабря прошлого года 29-летний местный житель Шериф Шекатт с криком «Аллах Акбар» открыл стрельбу 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, популярной среди туристов. В результате нападения три человека погибли, еще 13 получили ранения. Сотрудники городского подразделения полиции Страсбурга ликвидировали стрелка.

Шекатт был хорошо знаком полиции и до расстрела в Страсбурге: он имел 27 судимостей в разных странах и не раз сидел в тюрьмах Франции, Германии и Швейцарии, а потому состоял на учете у спецслужб как потенциально опасный субъект.

В рамках спецоперации 12 декабря были задержаны родители и двое братьев преступника, а также хозяин квартиры, в которой он проживал до совершения теракта, сообщает газета Le Parisien. Полиция допросила двух его сестер и провела обыск в парижской квартире одной из них.

За последние несколько лет Франция уже не раз становилась местом действия террористов: как отмечает Le Monde, с 2015 года в результате различных инцидентов в стране погибли 246 человек.