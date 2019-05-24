Соленая смерть: как няня расправилась с ребенком

25-летняя жительница села Холмогоры Архангельской области приговорена к 14 годам колонии за то, что накормила двухлетнего ребенка смертельной дозой соли. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, в марте 2018 года мать ребенка оставила его на попечение 25-летней знакомой. Мальчик был непослушным, в связи с этим девушка часто избивала его ремнем. 9 июня 2018 года няня намеренно высыпала в кашу огромное количество соли и заставила ребенка съесть ее.

«В последующем мальчик с признаками отравления был доставлен в больницу, где скончался в результате расстройства жизненно-важных функций организма. От женщины поступило заявление о явке с повинной», — рассказала в СК.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и в иной зависимости от виновного» и части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».

В ходе допроса девушка частично признала свою вину. Она пояснила, что, подсыпая соль, не думала о последствиях своего поступка, а лишь хотела поиздеваться над двухлетним мальчиком.

Тем не менее это не помешало суду отправить няню в колонию на 14 лет. Постановление суда пока не вступило в законную силу — адвокаты осужденной могут обжаловать его.

«Для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, следственными органами внесены представления в адрес заместителя Председателя Правительства Архангельской области и главы администрации района в связи с непринятием органами опеки и попечительства мер по своевременному выявлению ребенка, находящегося в социально опасном положении», — заключили в архангельском СК.

Еще одна вопиющая история произошла в апреле в Омске. Тогда местная жительница оставила своего двухлетнего сына у родителей в дачном доме, а сама ушла на работу. В итоге ее пожилой отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выгнал жену из дома и бросил мальчика в печь. Вместе с соседкой супруга ворвалась в дом и вытащила ребенка.

С ожогами 50% поверхности тела его доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, мальчика спасти не удалось.

На агрессивного пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью». Ему грозит пожизненный срок, пишет РИА «Новости». Агентство отмечает, что семья обвиняемого стояла на учете в соцслужбах как неблагополучная, однако пять лет назад была с него снята. Силовики оценят условия жизни и воспитания ребенка, а также работу органов опеки.

Сам дед, убивший внука, в разговоре с сайтом kp.ru сообщил, что в день трагедии он много пил и в итоге начал видеть галлюцинации. По словам пенсионера, смерть мальчика повергла его в шок, так как он сильно любил его. «Больше всего переживаю о дочери, как она там сейчас», — добавил обвиняемый.

Мужчина попросил прощения у матери внука. Он заявил, что сожалеет о случившемся, и пожаловался, что его никто не навещает в СИЗО.

19 апреля суд в Кемерово вынес приговор в отношении местной жительницы, которая убила свою дочь, приняв ее за куклу. Инцидент произошел в январе 2018 года — в одной из квартир Заводского района Кемерова было обнаружено тело полуторагодовалого ребенка с признаками насильственной смерти.

Рядом с дочерью была мать в состоянии наркотического опьянения. «Данный факт был подтвержден медицинским освидетельствованием», — пояснили в региональном СК.

Силовикам также удалось установить, что семья проживала в съемной квартире. Злоумышленницу удалось допросить лишь через несколько часов. Она пояснила, что после употребления наркотиков ей почудилось, что в комнате находится не ее дочь, а кукла, от «которой исходит опасность».

Следователи уточнили, что обвиняемая нанесла ребенку несколько ножевых ранений.

Психолого-психиатрическая экспертиза позже показала, что в момент совершения преступления злоумышленница расстройством психики не страдала. «Однако на фоне употребления наркотических средств она не могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, при этом они носили целенаправленный характер», — заключили в СК. В итоге жительницу Кемерово приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.