«Они позорят школу»: школьников накажут за БДСМ-вечеринку

В Министерстве просвещения России осудили костюмированную БДСМ-вечеринку в школе во Владивостоке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы ведомства Андрей Емельянов.

Он сообщил, что по всей стране прошли последние звонки, которые «действительно оставят теплые воспоминания». Где-то школьники устраивают поэтические состязания, где-то дарят учителям памятные видеосюжеты, пояснил Емельянов.

«Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны скорее оскорбить педагогический коллектив. Ситуация вновь напоминает о повышенной роли воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения», — считают в Минпросвете.

Ранее сообщалось, что по факту скандальной выходки учеников школы №74 проверки проводят УМВД по Владивостоку и Департамент образования Приморского края. Резонанс вызвала попавшая в соцсети фотосессия 11-классников в стиле БДСМ, передает ФАН.

На снимках ученики позируют в подтяжках и масках зайцев с обнаженными торсами, их соски заклеены черной изолентой. Кроме того, одна из учениц надела на себя форму сотрудницы полиции.

«Подобное поведение учеников на территории школы недопустимо. Кроме того, если будет установлен факт незаконного ношения форменной одежды правоохранительных органов, то это может расцениваться как административное правонарушение. Мы рассчитываем, что со всеми школьниками, которые участвовали в инциденте, и их родителями будет проведена разъяснительная работа», — заявили в пресс-службе администрации Приморского края.

Личности «хулиганов» уже установлены, заявили во владивостокском УМВД. Полицейскую форму школьники приобрели в магазине спецодежды специально для фотосессии в последний учебный день, 22 мая. Незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов карается штрафом в 1500 рублей.

Директор школы №74 Галина Пугина после скандала рассказала, что собирается уволиться. «Для меня самое страшное, что в разговорах с нами ребята даже не поняли, что они позорят школу, они думали это просто шутки», — заявила директриса.

По ее словам, в тот день после уроков проходила официальная фотосессия. Однако потом «зайцы» и их одноклассники-пособники начали разбрасывать разноцветные краски, распылять огнетушитель и танцевать под громкую музыку, передает НСН.

Скандальную выходку организовали ученики 11-го класса. «Этот класс вообще, как сказать… Часто стараются продемонстрировать, что они уже взрослые. И я предупредила классного руководителя, чтобы она за ними внимательно следила. И перед самым началом запланированного флешмоба эти дети выбежали на крыльцо. Это было неожиданно, продолжалось 2 минуты, и никто просто не успел их остановить», — возмутилась Пугина;

По ее словам, в прошлом году школьницы устроили «яркое выступление» в образах стиляг, надев «платья в горошек». Однако перфоманс этого года «просто выбил из колеи» директора.

23 мая во Владивостоке более 2,6 тыс. учеников попрощались со школой. В Техническом лицее мэр города Олег Гуменюк проводил учащихся «в последний путь».

«Все школы соберутся на стадионе «Авангард» и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни», — сказал градоначальник. Затем повисла неловкая пауза, и он спросил: «Ну, вы же понимаете, что я имел в виду», подразумевая, очевидно, что проводит выпускников «в добрый путь». Собравшиеся в зале ученики и их родители сначала удивились, но потом посмеялись над конфузом.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя выпускников школы №50, в свою очередь призвал их «не бояться ничего». «Не бойтесь экзаменов. Даже если кто-то провалится, в жизни есть много разных путей. Даже если оступился – можно сдать этот экзамен и поступить в институт на следующий год. Впереди у вас много вершин, захватывающая жизнь. Надо удержаться и прийти к тому берегу, который вы для себя наметили, согласовав с родителями», — заявил глава региона.

В начале 2018 года большой резонанс вызвала публикация в Сети видеоролика с танцующими курсантами Ульяновского летного училища. Юноши сняли пародийный клип на песню Satisfaction, где шутливо плясали в белье и фуражках, игриво поедая банан.

Росавиация провела проверку этого «вопиющего» инцидента. «Росавиация образовала комиссию во главе с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по расследованию всех обстоятельств и причин этого безобразного случая», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что ко всем причастным «к этому безнравственному эпизоду» будут приняты самые «жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления».

«Подобный случай отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой Института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы», — подчеркнули в Росавиации.

Ульяновский губернатор Сергей Морозов призвал не отчислять курсантов.

Впоследствии Приволжская транспортная прокуратура в ходе проверки видеоролика с участием первокурсников Ульяновского института гражданской авиации не нашла нарушений ни закона, ни устава вуза.

«В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также Уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено», — говорилось в сообщении.

При этом ректору Ульяновского института гражданской авиации было вынесено представление «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса».