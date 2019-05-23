«Злосчастный пакетик»: в квартире Абызова нашли наркотики

Во время обысков в квартире экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова силовики обнаружили наркотики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следователя по особо важным делам Сергея Степанова.

«Было получено заключение химической экспертизы вещества, найденного в квартире Абызова. Экспертиза подтвердила, что это вещество наркотическое», — пояснил он.

Название вещества, а также его количество следователи пока не уточняют. Защита Абызова в свою очередь настаивает, что чиновник не имеет отношения к находке. По словам адвоката экс-министра Сергея Дрозда, наркотики не станут новым обвинением — по факту их обнаружения возбуждено административное производство в отношении неустановленных лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат также указал, что обыски в квартире экс-министра были проведены с нарушениями. «Не лишне было упомянуть, что обыск в нарушение УПК был проведен без присутствия самого Абызова, что при осмотре этого злосчастного полимерного пакетика отпечатков пальцев Абызова на нем не обнаружено. Почему-то следователь не упомянул, что следствием принято решение о выделении материала по факту обнаружения этого вещества и направлении его в полицию для привлечения неустановленных лиц к административной ответственности», — пояснил юрист.

Отметим, что в настоящее время в Басманном суде Москвы решается вопрос о продлении ареста чиновнику до 25 июля 2019 года. Ранее суд признал законной избранную экс-министру меру пресечения. Ему было отказано в освобождении под залог в размере 1 млрд рублей или переводе под домашний арест.

Суд также арестовал банковские счета и имущество Абызова. Как отмечается, у него было изъято более 437 млн руб., находящихся на расчетных счетах. Кроме того, были арестованы три квартиры и четыре комнаты, несколько участков земли и два жилых здания в МО, а также парковочное место для машины в столице.

Напомним, что 26 марта 46-летний экс-министр Михаил Абызов был задержан в Москве оперативниками управления «К» службы экономической безопасности ФСБ.

По версии СК, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года чиновник, «являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество». Ему также предъявили обвинения в хищении и выводе огромных сумм за рубеж.

По данным следствия, Абызов вывел деньги ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. При этом действовал он не один — соучастниками мошеннической схемы, по версии следствия, являются Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

Преступная схема заключалась в том, что Абызов и его партнеры приобрели 100% акций компаний АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, а затем искусственно завысили стоимость их активов. После этого они продали компании «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд рублей, в то время как реальная стоимость предприятий составляла немногим более 186 млн рублей. В итоге Абызов, по версии следствия, вывел средства за границу в офшор.

По мнению следователей, своими действиями Абызов и сообщники поставили под угрозу «экономическое развитие и энергетическую безопасность» ряда регионов РФ. На данный момент все фигуранты дела находятся под арестом. Как отметили в Следственном комитете, в случае подтверждения их вины участникам преступной группировки грозит до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что с обоснованностью предъявленных Абызову обвинений согласны далеко не все. Так, сразу после ареста поручительства за экс-министра в суд представили председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, а также зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова.

Обширный круг знакомых, готовых поддержать его в суде, можно объяснить внушительным послужным списком Абызова. Так, до 2012 года он работал на руководящих должностях в энергокомпаниях. Тогда он входил в правление РАО «ЕЭС России», руководил «Новосибирскэнерго», был главой «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com.

Позже Михаил Абызов перешел на госслужбу и курировал вопросы «Открытого правительства» в кабинете Дмитрия Медведева с 2012 по 2018 год. В эти годы он был одним из самых богатых чиновников по уровню ежегодного заработка. В частности в 2018 году журнал Forbes включил Абызова в список 200 богатейших бизнесменов России: он занял 162-ю строчку с состоянием в $600 млн.