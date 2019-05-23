Розовых волос мало? Сексистский скандал в пермской школе

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют гимназию №4, в которой установили разные условия приема в первый класс для мальчиков и девочек. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«В случае выявления нарушений прав учащихся на доступное и бесплатное общее образование будут приняты соответствующие меры реагирования», — подчеркнули в прокуратуре. В ведомстве также отметили, что правоохранители уже запросили в гимназии необходимую документацию, а также опросили руководителей учебного учреждения.

О новом подходе к обучению детей стало известно из обращения матери будущей первоклассницы, которое ранее опубликовал пермский портал «59.ru».

Так, по словам женщины, в гимназию легче поступить мальчикам, для которых проходной балл составляет 65,7. Девочкам же для зачисления нужно набрать значительно больше — 69,1.

После огласки инцидента уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова назвала различие в проходных баллах при приеме в первый класс «гендерной дискриминацией» и пообещала разобраться в ситуации. К проверке инцидента также подключилось Министерство просвещения РФ, представители которого напомнили, что доступ к общему образованию закреплен соответствующим федеральным законом.

«Прием в первый класс проходит по заявлениям родителей. Школы принимают в первую очередь тех, кто проживает на закрепленной за школой территории, и только отсутствие мест в таковой может послужить отказом и предоставлением ребенку места в другой школе», — сообщили в пресс-службе.

Однако, как отметила директор гимназии, такие правила действуют в учреждении уже не первый год и ранее не вызывали никаких вопросов. «Мы это делаем много лет, выравниваем так гендерное соотношение в классе, регулируем набор, потому что гимназия у нас гуманитарная и девочек всегда приходит, как правило, больше, чем мальчиков. Мы ничего не нарушили, прием осуществляется в соответствии с документами», — сказала Татьяна Дьякова ТАСС.

По ее словам, изначально проходные баллы устанавливаются только для тех, кто поступает на свободные места после обучения в подготовительной школе при гимназии. Однако мальчики в шесть-семь лет показывают более скромные результаты, чем девочки. В связи с этим при равных проходных баллах в классах было бы неравное количество детей разного пола, что, по мнению психологов, может повлиять на воспитательный процесс, подчеркнула директор.

Поддержал администрацию гимназии и первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко, который призвал «не пудрить друг другу мозги гендерным неравенством.

«Просто в гимназии учли сложившуюся ситуацию. Это логично, если речь идет о пубертатном возрасте, поскольку с наступлением периода взросления девочки начинают резко опережать мальчиков. Хотя в дальнейшем такая возрастная особенность выравнивается к 10 – 11 классу. Девочки действительно более прилежны в учебе и дисциплинированы», — пояснил Онищенко в эфире НСН.

Напомним, что в сентябре 2018 года пермская гимназия №4 оказалась в центре скандала после отстранения от занятий школьницы, покрасившей волосы в розовый цвет. Девочка оказалась дочерью депутата пермской городской думы, которая описала случившееся в своем посте на фейсбуке.

К записи чиновница приложила фотографию распоряжения администрации учебного заведения, в котором сказано, что ученицу не допустили до уроков «в связи с нарушением требований к внешнему виду». Руководство учреждения также указало, что школьница пришла на занятия не в форме и без эмблемы гимназии. Согласно распоряжению вернуться к занятиям девушка смогла бы только после «устранения нарушений».

Позже депутат также описала свою встречу с директором гимназии, на которой ее дочери «предложили индивидуальный план обучения с целью ограничить возможность ее контакта с другими детьми». Кроме того, поделилась женщина, ей угрожали, пытались убедить в том, что она плохая мать, и намекали на то, что «сын учится в этой гимназии в первом классе».

После инцидента в учебном заведении также состоялась проверка, после которой прокуратура решила, что у гимназии нет права отстранять от занятий учеников за исключением случаев, когда это может угрожать безопасности или здоровью других детей.

Суд согласился с заключением ведомства и назначил штраф школе в 50 тыс. рублей, а ее директору — в 30 тыс. рублей.

Тем не менее штрафы лишь спровоцировали гимназию на еще большее ужесточение правил. Так, уже через месяц администрацию учебного заведения выпустила нормативный акт, запрещающий «яркое неестественное окрашивание волос», а также ношение распущенных волос. В документе также прописано, что школьницам можно носить только неяркий макияж, а также красить ногти бесцветным лаком. Кроме того, девушкам запретили носить массивные украшения и пирсинг.