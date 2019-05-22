«Могло быть и хуже»: страшное ДТП с россиянами в Италии

В аварии туристического автобуса в Италии, который съехал в кювет, погибла 40-летняя россиянка, передает итальянское информагентство ANSA. При этом имя женщины СМИ не указывает.

В диппредставительстве России в Риме сообщили о том, что число пострадавших увеличилось. «О ДТП у города Сиена. По последним данным, на борту автобуса находились в том числе российские граждане. Один погиб, 20 получили травмы», — сообщили представители посольства в твиттере.

Там добавили, что «в первом госпитале находятся 12» россиян и два гражданина Армении с травмами легкой степени. «Число и личность обратившихся во вторую больницу уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-атташе посольства России в Итальянской республике Дмитрий Гурин заявлял, что авария произошла по дороге в Сиену, передает «Интерфакс».

«По сведениям департамента гражданской защиты и обороны Италии, сегодня в 9:30 утра [10:30 мск] по дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом, предположительно, с российскими туристами на борту, всего около 60 человек», — сообщил он агентству.

При этом Гурин добавил, что четверо из них «находятся в тяжелом состоянии» и еще «четверо в состоянии средней тяжести». «Пострадавшие доставлены в больницы города Сиена», — отметил дипломат.

Согласно информации РИА «Новости», служба здравоохранения итальянской Сиены открыла кризисный центр после этого происшествия. По данным СМИ со ссылкой на медицинскую организацию, в местную больницу госпитализированы четыре человека в тяжелом и семеро — в состоянии средней тяжести. Там им оказывают необходимую медицинскую помощь.

При этом городская медслужба удвоила на время госпитализации пострадавших количество сотрудников нет только в отделении скорой помощи, но и в кабинетах профильных специалистов. Такие меры были приняты для более оперативного установления диагноза и оказания помощи жертвам ДТП.

«В случае необходимости подготовлено 7 операционных, около 20 дополнительных мест в послеоперационных помещениях, палатах интенсивной и субинтенсивной терапии и других специализированных отделениях. Региональный центр крови готов направить дополнительные объемы компонентов крови и предоставить переводчиков для пациентов и их сопровождающих», — сообщили в медицинском ведомстве.

Тем временем в интернет попало видео с места ДТП туристического автобуса в Италии, в котором находились россияне. На записи видно, как автобус съехал с проезжей части в кювет и перевернулся на правый бок, что создало определенные неудобства для спасателей. Кадры опубликовала телерадиокомпания RAI в своем твиттере.

В настоящее время, как рассказал пресс-атташе посольства России в Италии Дмитрий Гурин, сотрудники посольства выехали на место происшествия, чтобы лично пообщаться с пострадавшими, «оказать им всю посильную помощь» и выяснить все обстоятельства аварии.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося ДТП. «Мы не исключаем того, что отвлечение внимания может быть среди причин аварии», — заявил глава департамента дорожной полиции Тосканы Паоло изданию La Stampa.

По его словам, «могло быть и хуже», однако ветки деревьев при съезде с трассы в кювет смягчили удар. Помпонио добавил, что в настоящее время сотрудники полиции допрашивают свидетелей, чтобы установить точную картину инцидента.

Как передает местное СМИ, из-за перевернувшегося автобуса полицейским пришлось перекрыть трассу, в результате чего образовалась почти 6-километровая пробка.

Пока нет информации о том, была ли это организованная туристическая поездка россиян. Однако в среду пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила ТАСС, что автобус, который попал в аварию, предположительно, перевозил русскоязычных, а не российских туристов.

«Автобус принадлежит итальянской компании Europe Voyage, она работает со многими операторами в РФ и, судя по всему, в странах СНГ тоже», — сообщила она.

При этом Тюрина отметила, что в настоящее время ожидается официальная информация от итальянской полиции и консульства. «Если [есть] погибший, то нужно идентифицировать тело. Если пострадавшие, то нужно устанавливать гражданство по паспорту», — добавила собеседница агентства.

В то же время, по сообщению «Интерфакса», пока ни один крупный российский туроператор не сообщил о том, что в автобусе находились туристы, поехавшие по его путевке. Как отмечает СМИ, в РСТ предположили, что в автобусе были «русскоязычные туристы из других стран либо это была сборная группа из индивидуалов, которые купили экскурсии в уличных агентствах».

Между тем местный портал Radio Siena сообщил, что туристами, которые были в транспорте, являются русскоязычные граждане Грузии, Казахстана и Армении средних лет.