Парализовал Эйфелеву башню: человек-паук оказался россиянином

Мужчина, который залез на Эйфелеву башню и просидел на высоте 300 метров в течение шести часов, оказался россиянином, сообщает радиостанция «Europe 1».

«Этот мужчина, обратившийся [во Франции] за убежищем, — русский, с суицидальными наклонностями», — говорится в материале СМИ. При этом французские журналисты не называют имени мужчины.

В посольстве России не могут подтвердить, является ли залезший на башню россиянином, так как французские власти не обращались в представительство РФ, передает ТАСС.

«Французские власти о данном инциденте посольство не информировали», — заявили в дипмиссии. При этом там уточнили, что, если гражданин настаивает на том, чтобы полиция в случае задержания проинформировала посольство, власти обязаны это сделать. Однако, если задержанный не настаивает, то сотрудники правоохранительных органов могут этого не делать.

В пресс-службе парижской префектуры ТАСС заявили, что дело нарушителя передано в прокуратуру. При этом ответа оттуда не поступало.

Неизвестный мужчина забрался по внешним конструкциям Эйфелевой башни на высоту 300 метров, передает ФАН.

При этом, как утверждает «Федерал Пресс», у него не было специального снаряжений и страховки, в связи с чем СМИ прозвали его «человеком-пауком». Спустя какое-то время он принялся угрожать, что спрыгнет с символа Франции.

При этом цели и причины его поведения пока неизвестны. Приехавшие на место ЧП спасательные службы отговорили мужчину от прыжка и помогли ему спуститься вниз. Отмечается, что нарушитель порядка сначала говорил по-английски, а затем стал изъясняться и по-русски.

На высоте 300 метров мужчина пробыл около шести часов, удерживаясь за перекладины под последним ярусом. За это время городские власти оцепили территорию монумента и эвакуировали туристов.

«Эйфелева башня сейчас закрыта вплоть до нового распоряжения. Чтобы избежать слишком долгих очередей, советуем нашим посетителям перенести свой визит», — предупредили туристов сотрудники башни. Достопримечательность была закрыта для посещения до 21:30 (22:30 по мск) 20 мая.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов решили не задерживать нарушителя, однако это не освобождает его от ответственности, и он предстанет перед судом, передает «Федерал Пресс». Тем не менее в связи с инцидентом представители достопримечательности собираются пожаловаться на него, так как из-за этой выходки пришлось проводить эвакуацию посетителей и закрывать памятник.

Это не первое ЧП, произошедшее на Эйфелевой башне. Так, в августе 2017 года молодой человек пытался проникнуть на монумент, при этом прихватив с собой нож. Его вовремя задержали — в результате произошедшего никто не пострадал. Отмечается, что 19-летний злоумышленник был связан с террористической группировкой ИГ (организация запрещена в России), запрещенной на территории России, передавало французское издание Le Parisien.

По информации газеты, молодой человек получал все инструкции по нападению от боевиков. При этом ранее он несколько месяцев пробыл в психиатрической больнице. В связи с произошедшим антитеррористическая прокуратура Франции возбудила уголовное дело.

В мае того же года на башню пробрались десятки активистов Greenpeace, писал телеканал НТВ. Они залезли на первый ярус по внешней стороне сооружения. Сделалано это было с целью повесить на уровне 56 метров желтый плакат, на котором черными буквами был написан республиканский лозунг страны: «Свобода, равенство, братство. В нижнем углу транспаранта был размещен хештег #resist — «сопротивляйтесь».

Плакат экологов с башни сняли — в результате акции задержали несколько человек. Как позже сообщили в полиции, данный инциден показал недоработки в вопросе безопасности монумента.

Эйфелева башня — металлическая конструкция высотой 324 метра, расположенная в центре Парижа. Названа она в честь ее главного конструктора Гюстава Эйфеля. Монумент был построен в 1889 году. Сейчас его считают самой фотографируемой и посещаемой платной достопримечательностью мира. В 2017 году башню посетили 6,2 млн человек.