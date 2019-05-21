«Вкусно пахнет»: зачем школьник отравил детей крысиным ядом

Школьники из Новосибирской области отравились крысиным ядом, который принес второклассник. Отмечается, что отрава была завернута в фантики и по виду напоминала конфеты. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что 20 мая текущего года в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом: отравление ядовитым веществом (крысиный яд)», — отмечают правоохранители.

В настоящий момент школьникам проводят промывание желудка. Их состояние оценивается как удовлетворительное, отметили в областном минздраве.

Как сообщают местные СМИ, первым на подозрительное поведение детей обратил внимание учитель — школьники стали по очереди отпрашиваться попить воды, затем некоторых стало рвать. Первое подозрение упало на школьную столовую, однако позже выяснилось, что дело не в ней.

«Столовая ни при чем! Это мальчик из второго класса принес таблетки с крысиным ядом, угостил друзей, — рассказали местные жители порталу «Новосибирск онлайн». — Мышиный яд был в гранулах. Предложил всем одноклассникам, попробовали восемь человек — остальные, видимо, оказались умнее. Одну девочку сразу начало рвать».

Как удалось установить родителям школьников, их дети отравились «Гремучей смесью» — это средство находится в свободной продаже во всех аптеках города. По версии следствия, распознать неладное дети не смогли из-за приятного запаха, напоминающего барбарисовые конфеты. «С запахом барбарисовых конфет вот это средство. Пахнет вкусно, это действительно так», — рассказал «Новосибирск онлайн» замглавы администрации Чановского района Валерий Говорунов.

В ходе проверки следователи установили, что сам второклассник, принесший конфеты с ядом, воспитывается в приемной семье. Однако у органов соцопеки никогда не было вопросов к его родителям.

С семьей ребенка уже провели профилактическую беседу представители министерства труда и соцразвития Новосибирской области. Как уточнили в ведомстве, их попросили усилить контроль за досугом несовершеннолетнего.

«Ситуация с отравлением несовершеннолетних детей крысиным ядом в Чановском районе находится на контроле областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Администрация муниципального района провела экстренное собрание в школе с родителями пострадавших детей, где была предложена помощь в размещении школьников в медицинское учреждение с целью проведения необходимого обследования и необходимых медицинских процедур», — отметили в министерстве.

Во избежание повторения инцидента профилактические беседы будут проведены во всех школах Новосибирской области, сообщили в Минобразования региона. «Министерство образования Новосибирской области окажет содействие в расследовании данного происшествия. Во всех школах Новосибирской области будет проведена разъяснительная работа с педагогами и учениками», — пояснили в ведомстве.

В начале апреля 2019 года похожий инцидент произошел в гимназии города Каменск-Уральский Свердловской области — тогда с признаками отравления были госпитализированы семь второклассников.

Как сообщает местное издание «Время.Пресс», причиной госпитализации стала неудачная шутка ученика старших классов, подлившего антисептик в еду детей во время завтрака.

По словам директора гимназии Александра Кузьмича, всем школьникам было проведено промывание желудка, после которого они почувствовали себя лучше и отправились домой. По факту инцидента в учебном заведении проводится служебное расследование.

При этом заявлений в полицию не поступало ни от родителей отравленных детей, ни от школы. Как отметили в пресс-службе МВД России по региону, о случившемся там узнали от врачей больницы.

«Личности и потерпевших детей, и ребенка, которого подозревают в том, что он отравил одноклассников, полиции уже известны. Сейчас организована работа по сбору информации о том, как это произошло, куда смотрели взрослые, присутствовавшие при приеме пищи», — сообщил руководитель пресс-службы.

Инцидент с отравлением также произошел год назад. В апреле 2018 года школьница из Ижевска угостила пятерых одноклассников таблетками своей бабушки. Как сообщили в прокуратуре Удмуртии, после этого детей госпитализировали с отравлением разной степени тяжести.

Силовики вынесли представление директору учебного заведения в связи с нарушением требования ФЗ «Об образовании в РФ». В школе также провели совещание, инструктаж по охране труда и профилактические беседы сотрудников МВД с учениками.