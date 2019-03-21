Крупная взятка? В чем подозревают московского судью

Следователи проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Москвы Руслана Якубаева. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Ранее источник в правоохранительных органах ТАСС сообщил о задержании судьи.

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«Судья Якубаев не задержан, но проводится соответствующая проверка следственными органами. По какому именно факту, пока не уточняется», — рассказала Солопова.

Она добавила, что следователи обратятся в квалификационную коллегию судей Москвы за разрешением о возбуждении уголовного дела в отношении судьи. Информация впоследствии будет обнародована.

По данным источника газеты «Коммерсант», Якубаева заподозрили в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Тем временем, по словам пресс-секретаря Кузьминского районного суда Карины Каленовой, в данный момент федеральный судья находится на больничном.

Отметим, что согласно УПК Руслан Якубаев, как и любой другой судья, не может быть задержан, если его не поймали с поличным во время совершения преступления. Так как судьи имеют особый статус, возбудить дело против них может только председатель Следственного комитета РФ с согласия Квалификационной коллегии судей. Эти же ведомства должны дать согласие на избрание меры пресечения.

«До настоящего времени ходатайства о даче разрешения на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Якубаева в квалификационную коллегию судей Москвы не поступало», — отметила пресс-секретарь Мосгорсуда.

Ранее саратовский областной судья Владимир Стасенков был приговорен к шести годам колонии. Его признали виновным в покушении на мошенничество — часть 4 статьи 159 УК РФ. По данным областного СК, Стасенков предложил преступнику, которого приговорили к восьми годам колонии строгого режима, вернуть его дело на новое рассмотрение. Взамен судья потребовал 15 млн рублей. По данным местных СМИ, речь идет о деле Романа Сгибова, осужденного за мошенничество в крупном размере.

Однако позже в Следственном комитете заявили, что Стасенков не имел никакого отношения к делу и соответственно не мог повлиять на его исход. Судья был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2016 года — во время получения взятки в 150 тыс. руб. и муляжа на сумму 5 млн руб. Уголовное дело завели лишь спустя 15 месяцев.

Примечательно, что в 2015 году Владимир Стасенков получил звание лучшего судьи Саратовского областного суда.

В начале марта Верховный суд России разрешил привлечь к ответственности экс-судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова. При том, что ранее главное военное следственное управление СК РФ отказало в возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

«Удовлетворить представление генерального прокурора Чайки о привлечении бывшего судьи Крикорова к административной ответственности по статьям 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно- транспортным происшествием»», — огласили решение в ВС РФ.

Арсен Крикоров в декабре 2018 года оказался участником ДТП в Краснодаре. Он наехал на 18-летнюю спортсменку на пешеходном переходе. Как утверждают очевидцы, задержавшие виновника ДТП, он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться с места аварии. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.

Как сообщает ТАСС, в суде представитель защиты Крикорова настаивал на том, что судья не пытался скрыться с места инцидента, а также предлагал компенсировать вред, нанесенный здоровью. Кроме того, пострадавшая девушка якобы согласилась на помощь виновника ДТП, но затем, узнав о его статусе, начала оказывать на него совместно со своими родственниками и друзьями психологическое давление. В итоге девушку отказалась от предложения. Защита заявляла, что цель этого давления — получение «завышенной компенсации в 3 млн рублей».

В январе 2019 года Арсен Крикоров добровольно подал в отставку с поста судьи. Его ходатайство в феврале было удовлетворено Высшей квалификационной коллегией судей РФ.