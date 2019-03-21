Трагедия посреди праздника: крушение парома и десятки жертв

В Ираке около города Мосул в результате крушения парома на реке Тигр погибли 85 человек. Об этом сообщает Sky News Arabia. Ранее в МВД Ирака официально подтвердили гибель 71 человек — в том числе 19 детей.

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Согласно данным телеканала Alsumaria News, на данный момент спасен 61 человек, однако десятки туристов по-прежнему числятся пропавшими без вести.

На видео с места инцидента, снятом очевидцами, видно, как десятки людей — в основном женщины и дети — пытаются выбраться из воды своими силами, но им мешает сильное течение.

Паром был арендован для местных жителей, которые праздновали Новруз, — день, знаменующий начало нового года и наступление весеннего равноденствия. Точные причины крущения судна пока не называются, однако среди наиболее вероятных — сильный перегруз. На пароме могло находиться до 170 пассажиров, при том что плавсредство рассчитано на перевозку 75 человек.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности страны сообщает, что помимо перегруза к опрокидыванию могло привести повышение уровня воды в реке. О нем ранее предупреждал Департамент водных ресурсов страны, однако организаторы работы парома не придали этому сообщению должного внимания.

Соболезнования близким погибших выразил премьер-министр Ирака Абдель Махди, сообщают арабские телеканалы. Он призвал к тщательному расследованию трагедии.

Позже на трагедию откликнулся и глава РФ Владимир Путин. Он выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении парома на реке Тигр и обратился к иракскому коллеге Бархаму Ахмеду Салеху. «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр – гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

10 марта в Японском море скоростной пассажирский паром столкнулся с крупным морским животным — предположительно, китом. 87 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Всего на борту находились 120 человек. Паром следовал из порта Ниигаты к острову Садо. Недалеко от порта назначения судно на высокой скорости врезалось в подводный объект. Пострадали не только пассажиры, но и сам паром: в обшивке была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись.

В середине сентября 2018 года более 200 человек погибли в результате потопления другого парома. Тогда трагедия произошла на озере Виктория в Танзании, примерно в 50 метрах от берега.

Трагедия произошла из-за превышения числа пассажиров на пароме. Так, по данным следствия, в момент потопления на судне находилось 300 человек, в то время как по установленным нормам к перевозке могло быть допущено не более 100 пассажиров.

Крушение парома произошло также в июне прошлого года в Индонезии. Тогда на озере Тоба перевернулся деревянный KM Sinar Bangun, в результате чего пропали десятки человек. Позже выяснилось, что судно вышло в озеро в ненастную погоду и опрокинулось из-за перегруза. 18 людей спаслись — их обнаружили на следующий день. Без вести пропавшими числились по крайней мере 128 пассажиров, среди которых было много детей. По словам спасшейся женщины, на озере в день трагедии был шторм. В результате кораблекрушения погибла вся ее семья.

К спасательной операции привлекли водолазов, а также робота с видеокамерой для подводного поиска. Кроме того, с воздуха район поисков осматривали с помощью беспилотника.

Министр транспорта Буди Карии предположил, что причиной крушения стал ливень, который сопровождался сильным ветром и высокими волнами.

«Они раскачали судно и вызвали панику [среди пассажиров]», — пояснил Кария. На судне, рассчитанном на перевозку 60 пассажиров, в момент трагедии находилось в два раза больше людей. На паром также было погружено 60 мотоциклов, рассказал сотрудник министерства транспорта Шри Хардианто.

Озеро Тоба образовалось в кальдере гигантского одноименного вулкана, который извергался примерно 75 тыс. лет назад. Площадь водоема составляет 1145 кв м, глубина — 450 м.

В Индонезии, состоящей из нескольких тысяч вулканических островов, крушения паромов происходят довольно часто. СМИ каждый год сообщают о подобных трагедиях, в результате которых гибнут десятки человек.