Больше не секрет: какое лето ждет россиян

В этом году лето в России будет теплее обычного. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Так, в июне температура превысит месячную норму сразу в нескольких районах страны: на востоке ЮФО, в южной части Приволжского федерального округа, на северо-востоке Урала, севере Сибири, а также на западе Якутии и в Приморье.

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Середина лета ожидается жаркой для юга страны. Хорошая погода прогнозируется и для жителей севера Урала и Сибири, где температура воздуха может превысить прошлогодние значения. Теплый август будет на территории Северо-Западного и Уральского округов, а также в Красноярском крае и в большей части Приволжского округа. Между тем в Южном и Центральном федеральных округах ожидается не только высокая температура, но и обильные осадки.

Кроме того, синоптики прогнозируют теплое начало осени на юго-западе европейской части России. Так, столбики термометров превысят норму в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Погода будет радовать россиян и в ближайшее время. В апреле на востоке Северо-Западного, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на Чукотке температура воздуха будет превышать месячную норму. При этом во многих северных регионах страны прогнозируется дефицит осадков. В западной части юга России тем временем осадков выпадет больше, чем в апреле 2018 года.

Во вторник, 19 марта, сообщалось, что в апреле в нескольких северных регионах страны температура воздуха опустится до -20°C, а при ночном похолодании в некоторые дни — до -30°C. В основном погодные изменения коснутся Якутии, отмечала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Похолодание ожидается и на севере Центрального округа России — так, в Тверской области ночью столбики термометров опустятся до -10°C.

В мае, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в ряде регионов придет в норму и даже превысит ее. Это произойдет на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского и Уральского округов, а также на Таймыре.

В Москве тем временем наблюдается неблагоприятная погода, несмотря на то что температура превышает климатическую норму на три градуса. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что настоящую весну в столице стоит ждать не раньше середины апреля. К этому времени столбики термометров поднимутся до +13...15°C.

В ближайшие дни в Москве сохранится прохладная погода. «В пятницу днем облачно и местами небольшой дождь, температура не изменится — +2...+4 °C. В субботу дождя будет больше, за счет этого дневная температура будет на один-два градуса ниже, чем накануне. И ветер будет более плотный, 5-10 м/с», — сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам Вильфанда, интенсивность дождей уменьшится лишь к понедельнику, 25 марта. Снежный покров, отметил научный руководитель Гидрометцентра, сойдет в ближайшую неделю. При этом в столичных пригородах и лесах он может пролежать вплоть до середины апреля.

В настоящее время на улицах столицы лежат сугробы высотой более 21 см, что превышает норму в полтора раза. По данным «Фобоса», самые высокие показатели снежного покрова зафиксированы в Тушино — там они составляют 25 см. «В столице осадки будут носить кратковременный характер и не помешают воздуху прогреться до +6...7 °C. И только во вторник и четверг, когда облаков станет больше, температура понизится на 2-3 градуса. Столь мощное потепление знаменует собой приход метеорологической весны. Атлантический поток будет нести на каждый квадратный метр поверхности около 6000 кДж тепловой энергии. Этого хватит, чтобы растопить 17-20 кг снега», — сообщили в центре погоды.

Там подчеркнули, что климатическая весна наступит в Москве 25 марта — температура воздуха сегодня близка к месячной норме. Между тем, как сообщили в лаборатории климатологии Института географии РАН, в апреле и мае в столицу вернутся холода. Такое явление называется «возвратным похолоданием». Оно происходит по аналогии с «бабьим летом», которое случается осенью.

«Это связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны. Поэтому с очень большой вероятностью нас ждут в апреле-мае некие волны холодной, прохладной погоды. Но это случается каждую весну, как и бабье лето — осенью», — заявил агентству «Москва» завлабораторией климатологии Владимир Семенов.