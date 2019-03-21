Массовое убийство на Урале: молодая пара месяц скрывала трупы

В Свердловской области силовики задержали 22-летнего Александра и его 24-летнюю сожительницу Анастасию — они обвиняются в убийстве четырех человек. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Тела четырех жителей поселка Зюсельский, расположенного в Полевском городском округе, были обнаружены силовиками в середине марта. По данным ведомства, тело одного из убитых — 30-летнего друга обвиняемых — обнаружили в сенях жилища. Известно, что он был убит 28 февраля — по версии следствия, из ревности обвиняемого к сожительнице. Еще три трупа были найдены в подполье частного дома. Ими оказались 45-летняя мать Анастасии, а также 29-летняя старшая сестра девушки и ее супруг 1990 года рождения. Они были убиты 22 февраля из-за личной неприязни, добавили в СК.

Александр и Анастасия были задержаны «по горячим следам». «Преступления, о которых идет речь, безнаказанными не останутся. Сотрудниками уголовного розыска ОВД Полевского и ГУ МВД области подозреваемые установлены и задержаны. Личности всех погибших людей полицией также установлены», — отмечали в областном главке МВД.

По данным местного портала e1.ru, первое убийство произошло во время семейного застолья. Молодая пара пришла к родственникам в гости, где между Анастасией и одним из членов семьи произошел конфликт. В итоге старшая сестра обвиняемой и ее муж были убиты.

Во время преступления в квартире также находилась мать Анастасии — ее лишили жизни, чтобы избавиться от свидетелей, отмечает портал. Через шесть дней в гости к молодым людям пришел их приятель. Сожитель Анастасии приревновал ее и впоследствии убил гостя.

Тела своих жертв жители Свердловской области спрятали в сенях и подполье жилого дома. Как пишет сайт kp.ru, у пары есть двое маленьких детей — почти месяц они провели в одном жилище с трупами. «Один ребенок находится в учреждении социальной защиты, второй — в медицинской организации. Органы опеки уже решают вопрос о том, где они будут дальше жить», — сообщили изданию в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка.

Александр и Анастасия полностью признали свою вину в преступлении. На них заведено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Молодых людей взяли под стражу. В СК отмечают, что они являются безработными. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей, чтобы выявить точный мотив преступлений.

В начале марта свою мать также убил житель Одинцовского района Московской области. По версии следствия, 79-летняя пенсионерка умерла от тяжелых телесных повреждений: у нее были сломаны ребра. Кроме того, по всему телу — в том числе на голове — у нее были зафиксированы синяки и ссадины. Труп женщины правоохранители обнаружили спустя несколько дней. Вместе с ней в квартире находился ее шестилетний внук.

По словам матери ребенка, ее муж в день убийства в очередной раз накричал на мать, а затем избил ее кулаками до смерти. Жене он приказал молчать и пригрозил убийством. Между тем, по словам соседей, Юрий неоднократно кричал на членов семьи и избивал их.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего главу семейства и возбудили против него уголовное дело об убийстве. Мужчина признал свою вину и подробно рассказал, как убивал мать. Его супруга была лишены родительских прав. Шестилетнего ребенка отдали в интернат.

В ночь на 8 марта трагедия произошла и в Петропавловске-Камчатском. Там местный житель убил свою супругу.

Пьяная женщина вернулась после встречи со знакомым и уснула на земле около дома, где ее позже обнаружил муж. Состояние супруги привело мужчину в ярость — он нанес ей удары штыковой лопатой. От полученных травм женщина скончалась.

В отношении обидчика возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности», сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще одно ЧП в начале марта произошло в Тюмени. Местные жительницы решили отпраздновать Международный женский день в компании своего 30-летнего приятеля. Спустя некоторое время они попросили его уйти, однако мужчина требовал продолжения банкета. В итоге хозяйки квартиры позвонили своему другу, который приехал разбираться с гостем. Между мужчинами завязался конфликт — прибывший защитник получил ножевое ранение в грудь. Позже следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.