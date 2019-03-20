Курортный разбой: россиян убили на Бали

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали. Еще один был задержан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Джакарте.

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта – граждане России.

Подробностей происшествия мы пока не знаем. На Бали уже находится заведующий консульским отделом посольства. Он сообщил, что паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла», — рассказал пресс-атташе дипмиссии Денис Тетюшин.

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Он также отметил, что, по предварительной информации, группировка, напавшая на обменный пункт, состояла из семи человек. «Местные СМИ сообщают, что грабителей было семеро, что все они граждане РФ, и что четверо сумели скрыться. Это пока только предварительная информация. Подтверждения этой информации у нас нет», — уточнил дипломат.

Ранее новость о вооруженных грабителях из России распространила газета Bali Times. По данным издания, на юге туристического острова произошло ограбление обменного пункта, в который ворвались семеро людей в масках. Все они были вооружены автоматическими винтовками SS1 индонезийского производства и холодным оружием. Угрожая физической расправой, они смогли вынести из валютного обменника более $80 тыс. в местной валюте и скрыться.

Полиции удалось обнаружить злоумышленников уже через несколько часов. Однако те сдаваться не собирались. В результате между сторонами завязалась перестрелка, в ходе которой двое подозреваемых были убиты, один задержан, а еще четверым удалось скрыться на автомобиле. Как утверждает Bali Times, все семеро подозреваемых – граждане России: шестеро мужчин в возрасте 50, 60, 44, 32, 47 и 44 лет, а также женщина 34 лет. Их имена следствие скрывает.

Ранее об ограблении обменного пункта россиянами сообщалось в апреле 2018 года. Тогда инцидент произошел в курортном городе Паттайя, где вместе с супругой и десятилетней дочерью отдыхал гражданин России Николай Рыбалов.

По данным местных СМИ, 32-летний глава семьи напал на сотрудника обменника и забрал из кассы более $30 тыс. Чтобы скрыть свое лицо мужчина надел мотоциклетный шлем.

Однако это ему не помогло. Через несколько часов полиция выследила Рыбалова — на тот момент он вместе с семьей находился в аэропорту Бангкока и собирался покинуть страну. Как позже отметили в консульстве РФ в Паттайе, мужчину вместе с женой задержала полиция. В то время как их дочь была отдана под опеку россиян, проживающих в Таиланде. Позже ребенка отправили на самолете к родственникам в Новосибирск.

Устроить ограбление за границей решил и еще один россиянин, который напал на отделение местного банка Sparebank 1 Nord-Norge норвежского поселка Лонгйирбюэн. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Генконсульство России на Шпицбергене выясняет обстоятельства, связанные с задержанием, предположительно, российского гражданина в связи с вооруженным ограблением банка в Лонгйирбюене», — отметили в дипведомстве.

По данным полиции норвежского поселка, в нападении подозревается 29-летний россиянин, который вломился в банк, вооруженный взятой напрокат винтовкой «Маузер». Угрожая оружием, молодой человек украл около 70 тыс. норвежских крон (более 500 тыс. рублей, — «Газета.Ru»).

Россиянин приехал на Шпицберген в туристических целых. Как отметили в полиции Логйирбюэна, ружье он взял напрокат на законных основаниях в самом поселке. По горячим следам грабителя обнаружили и задержали. Отмечается, что это ограбление произвело особое впечатление на местных жителей, так как стало первым в истории Шпицберген. В ходе ограбления никто из троих служащих банка не пострадал, а местные жители назвали случившееся «сюрреалистичным».

В ноябре 2018 года россиянина Павла Тимофеева, ограбившего банк в белорусском Могилеве, приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Преступление он совершил еще в 2017 году: ворвался в отделение Беларусбанка, взял в заложники восемь посетителей и шесть работников банка и, угрожая пистолетом, потребовал деньги.

Всего преступник украл $4,5 тыс. белорусских рублей, а также около тысячи российских. Позже его задержали в ходе спецоперации. Помимо срока Тимофеева также обязали компенсировать моральный ущерб заложникам — его оценили в 5 тыс. белорусских рублей (более 156 тыс. российских рублей по текущему курсу, — «Газета.Ru»).