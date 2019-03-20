Вечная тоска: названы самые одинокие россияне

Россияне с низким уровнем дохода чаще всего испытывают чувство одиночества. Таковы данные опроса Росстата, передает НСН. Участники исследования самостоятельно определяли свой доход — низкий, высокий или средний. При этом 47% россиян, назвавших свои заработки небольшими, пожаловались на одиночество. Пятая часть людей призналась, что испытывает это чувство очень часто.

Тем временем лишь 16,7% граждан РФ, имеющих высокие доходы, страдают от одиночества. Россияне со средними доходами чувствуют себя одинокими в 23,8% случаев.

Реклама

Опрос показал, что мужская часть населения испытывает чувство одиночества значительно реже, по сравнению с женской. У мужчин этот показатель составил 18,3%, а у женщин 30,2%. Авторы исследования отмечают, что доля респондентов, чувствующих себя одинокими, увеличивается с возрастом. Среди участников опроса младше 30 лет таких оказалось 18,1%. У тех, что старше 50 лет. показатель увеличился до 25,6%, а у респондентов старше 60 лет он составил 37,5%.

В Росстате также заявили, что большинство россиян, имеющих средние и низкие доходы, беспокоит неопределенность будущего — 61,7 и 70,3% соответственно. Среди респондентов с высокими доходами таких оказалось лишь 39,3%. Еще более 20% из них заявили, что будущее скорее их не тревожит, а порядка 35% отметили, что неопределенным свое будущее не считают.

Авторы опроса подчеркивают, что работники бюджетного, внебюджетного секторов, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели и безработные в равной степени подвержены беспокойству из-за неопределенности будущего. При этом с возрастом тревога усиливается.

Россия занимает 68-е место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира (World Happiness), который составляется в ООН. В топе страна оказалась между Пакистаном и Филиппинами. По сравнению с предыдущим годом РФ потеряла девять позиций.

Отметим, что в феврале 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила перенять опыт Великобритании и создать министерство одиночества, которое займется помощью пожилым людям.

«Надо использовать все возможные форматы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими. В Великобритании даже министерство одиночества создали <...> Пожилые люди требуют повседневного внимания», — поясняла Матвиенко. Она также предлагала создать в России министерство счастья, которое ранее было создано в Объединенных Арабских Эмиратах для «удовлетворения стремлений и амбиций народа страны». Тем не менее инициатива не нашла продолжения.

Спустя две недели после призыва Матвиенко организовать в России министерство одиночества ВЦИОМ опубликовал опрос, из которого стало известно, что большинство россиян (93%) не ощущают себя одинокими людьми.

«Еще 62% опрошенных не ведом страх одиночества как таковой. Однако минуты дурного настроения знакомы многим, и лучшим средством прогнать тоску для наших сограждан является общение с родными и близкими (44%), также помогают фильмы, книги, компьютерные игры (28%), любимое хобби (20%)», — следовало из результатов исследования.

Респонденты также отметили, что среди их окружения стало больше одиноких людей – такое мнение выразили 41% россиян. Лишь 15% заявили, что их число уменьшилось. Пожилые люди, отмечалось в опросе, подвержены одиночеству чаще, по сравнению с молодежью — 71% против 32%.

Основным фактором, влияющим на позитивное отношение к жизни, является наличие близких людей: 65% респондентов уверены, что без семьи и детей они бы чувствовали себя одинокими.

Кроме того, 34% россиян считают одинокими людей, которые злоупотребляют виртуальным общением. Однако аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев убежден: частое использование смартфона нельзя называть признаком одиночества. «Если мы видим, что человек один и ни с кем не разговаривает, а смотрит в телефон, мы часто записываем его в категорию «одинокий». И крупно ошибаемся. Встреченный нами «одинокий» человек может общаться через интернет каждый час с десятками своих друзей, даже находящихся в других городах или на других континентах. Интернет не разрушает «живое общение». Интернет помогает, когда этого общения почему-то нет», — пояснил эксперт.

Примечательно, что в августе 2018 года во время обсуждения вопроса пенсионного законодательства зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что одиночество является главной угрозой для долголетия мужчин. Оно якобы сокращает их жизни на почти 10 лет. Решать эту проблему, по мнению депутата, должно министерство культуры, которое «отвечает за формирование семейных ценностей».

«Самым большим риском сокращения продолжительности жизни человека является холостяцкая жизнь мужчины: 3,5 тыс. суток недожития — это девять лет и семь месяцев. Женщины, куда вы смотрите?», — заявил Онищенко.

О том, что одиночество влияет на продолжительность жизни не меньше хронических заболеваний, неоднократно заявляли и британские медики. Как пишет газета The Guardian, ссылаясь на данные медсообщества, в Великобритании от одиночества страдает порядка миллиона человек. В зону риска в первую очередь входят пожилые люди, лишившиеся супругов. Им не хватает общения, поэтому зачастую они обращаются к врачам, чтобы просто поговорить с ними.

«Нам рекомендовано говорить с ними о весе и упражнениях, а также выписывать побольше лекарств. Но на самом деле такие пациенты просто нуждаются в том, чтобы их кто-то выслушал. И их одиночество нельзя считать незначительной проблемой», — пояснил председатель Королевского колледжа врачей общей практики, профессор Хелен Стокс-Лэмпард.