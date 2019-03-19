Смертельная посадка: у пассажирского самолета загорелся двигатель

В международном аэропорту Мехрабад в иранском Тегеране загорелся пассажирский самолет. По данным агентства Fars News, инцидент произошел около 21:00 по местному времени (20:30 по мск). Воздушное судно Fokker 100, принадлежащее авиакомпании IranAir, приземлилось с нераскрывшимися шасси.

В результате при посадке у самолета загорелся двигатель, однако экстренные службы быстро потушили пламя. В момент возгорания на борту находились 100 пассажиров — все они были эвакуированы.

Местные СМИ сообщают, что к месту происшествия стянулись 10 машин скорой помощи. Информации о пострадавших нет. В настоящее время правоохранители и эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Ранее, 17 марта, сообщалось, что во время перелета из Стокгольма в Мальме у пассажирского лайнера загорелся двигатель. К счастью, пилоты смогли успешно посадить самолет в аэропорту назначения. На борту находились 80 человек. Позднее издание Sydsvenskan писало, что в середине полета, когда в салоне начали подавать кофе, раздался громкий хлопок. Затем пассажиры через иллюминаторы увидели языки пламени. После удачной посадки у некоторых пассажиров наблюдались небольшие проблемы со слухом.

10 марта произошло крушение самолета, в результате которого погибли 157 человек, среди которых оказались трое россиян. Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии.

Похожее крушение Boeing 737 MAX произошло в октябре прошлого года. В результате падения воздушного судна индонезийской компании Lion Air погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Лайнер упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

Спустя неделю после трагедии в Эфиопии стало известно, что две катастрофы схожи. Об этом свидетельствует расшифровка данных «черного ящика» Boeing 737 MAX 8.

«Следователи из Эфиопии и США заметили явные сходства между катастрофами рейса 302 Ethiopian Airlines и 610 Lion Air. Их изучат подробнее в ходе расследования, доклад по данным с бортовых самописцев опубликуют в течение месяца», — пояснила глава эфиопского министерства транспорта Дагмавит Могес. При этом она не привела конкретных деталей.

Пока точно неясно, что именно стало причиной крушения самолета в Эфиопии. Индонезийский самолет упал из-за сбоев в работе бортовых приборов. Как выяснилось в ходе расследования, во время рокового полета в 2018 году индонезийский экипаж более двадцати раз предотвращал опускание носа лайнера. Этот сбой вызывала автоматическая система, установленная на этом новом типе самолета, — MCAS (maneuvering characteristics augmentation system). На прежних версиях своих самолетов Boeing ее не устанавливал, а о том, что она теперь есть на MAX, корпорация уведомила авиакомпании лишь после трагедии в Индонезии.

MCAS автоматически опускает нос самолета вниз, если считает, что он задран слишком высоко, и таким образом предотвращает сваливание — резкое падение подъемной силы из-за срыва потока.

Однако в случае нештатной ситуации нос лайнера из-за этой особенности может опуститься так, что пилот не сможет выровнять самолет и лайнер уйдет в пике даже при ручном управлении.

О том, что причиной крушения самолета в Эфиопии также могла стать система MCAS, свидетельствует тот факт, что лайнер упал на землю практически вертикально — носом вниз, отмечают эксперты.

После катастрофы в Boeing заявили, что рекомендует остановить эксплуатацию 371 самолета этого типа по всему миру на неопределенный срок. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний. В общей сложности только за два дня после катастрофы более 30 авиакомпаний отказались от использования этих лайнеров.

Согласно данным производителя, среди покупателей самолетов MAX нового поколения — 7, 8 и 9 — авиакомпании, включая российские S7, «Якутские авиалинии», «Аэрофлот», китайские AirChina, China Airlines, а также «Катарские авиалинии», Flydubai, United Airlines и другие. Ранее о планах дополнить свой авиапарк самолетами Boeing 737 MAX 8 заявлял лоукостер «Победа».

Многие страны также запретили полеты самолетов этого типа — в их числе Россия и государства Евросоюза. Так, Росавиация бессрочно запретила полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны до принятия соответствующего решения регулятора.

19 марта стало известно, что канадский авиаперевозчик компания Air Canada запретил все полеты на лайнерах Boeing 737 MAX как минимум до 1 июля. Руководство компании пояснило, что приняло это решение, чтобы «клиенты чувствовали себя увереннее при бронировании авиабилетов».