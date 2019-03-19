«Даже не плачет»: мать заморила трехлетнюю дочь голодом

Мать трехлетней девочки, погибшей от обезвоживания, частично признала свою вину в смерти дочери. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Кировской области.

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Тело ребенка 20 февраля 2019 года обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения в квартиру, расположенную в Кирове. По данным судебно-медицинской экспертизы, девочка погибла от обезвоживания. Незадолго до трагедии 21-летняя жительница Кирова заперла свою малолетнюю дочь в квартире без еды и воды. При этом сама отправилась к подруге. В день рождения девочки в своем инстаграме она выложила совместное фото с ребенком и прикрепила хэштеги: #сегоднятвойдень, #совсембольшая, #3years и #мояжизнь. Так она поздравила дочку, которая на тот момент уже была мертва, с трехлетием.

Спустя два дня кировчанку задержали. Против нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего с особой жестокостью». Максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы.

«Мать девочки родительские обязанности по воспитанию и содержанию дочери длительное время не исполняла, напротив, совершив умышленные действия, повлекшие смерть малолетней», — отмечали в СК.

По данным ТАСС, в 2018 году девушку судили за мошенничество. Сейчас она находится в следственном изоляторе. 19 марта жительница Кирова частично признала инкриминируемую ей вину. Она заявила, что не желала гибели ребенка, когда уходила из дома. На допросе она «хладнокровно» рассказала, как незадолго до смерти ребенка она перекрыла вентили с водой и оставила дочку одну. «Она даже не плачет, никакой доли сожаления. <...> Ушла и несколько дней не появлялась дома», — сообщали следователи.

Во вторник также стало известно, что подозреваемая прошла психиатрическую экспертизу, однако ее результаты станут известны лишь спустя 20 дней. «Сейчас следствие ждет заключения экспертов», — поясняли в СК.

21-летняя кировчанка хотела отдать свою дочь в детский дом, утверждают ее родственники и соседи. »[На допросе они] рассказали, что девушка в дни, когда оставила ребенка, высказывала мысли о том, чтобы отдать девочку в соответствующие социальные учреждения», — пояснили в Следственном комитете.

Девушка воспитывала дочь самостоятельно — отец не живет с семьей с 2016 года. По данным местных СМИ, мать неоднократно отказывала ему в встречах с девочкой, говоря, что «у него своя жизнь». Мужчина хотел увести ребенка жить в Санкт-Петербург, однако экс-супруга не позволила сделать это. Она якобы заявила, что напишет заявление в полицию о похищении дочери, если тот заберет ее.

По словам отца, в прошлом обвиняемая была хозяйственной девушкой и практически всегда сидела дома. «Подруги к ней приходили, но не было такого, чтоб она шлялась по клубам, пропадала, дома не ночевала. Я не знаю, что произошло в ее жизни, что поменялось», — рассказал мужчина телеканалу «360».

Отметим, что силовики также возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов профилактики, а также учреждений здравоохранения Кирова. Выяснилось, что в последний раз девочку показывали участковому педиатру в 2016 году. После этого обязательный медосмотр ребенка не проводился. Кроме того, следователи установили, что ни участковый, ни органы опеки не были заинтересованы судьбой ребенка, проживающего в антисанитарных условиях. По данным СК, у девочки не было необходимой пищи, воды и медикаментов.

В конце февраля правоохранители задержали заведующую кировской поликлиники. «Ненадлежащее исполнение ею обязанностей могло привести к гибели от обезвоживания 3-летней девочки, оставленной матерью в квартире на несколько дней», — заявляли в Следственном комитете.

В медучреждении в свою очередь сообщили, что участковый врач несколько раз приходила домой к ребенку, однако дверь ей никто не открывал, а на звонки родственники не отвечали. Трехлетнюю девочку похоронили 27 февраля. Деньги на похороны были собраны с помощью пожертвований местных жителей.