Отец-убийца и труп бабушки: как жил шестилетний мальчик

Правоохранители Одинцовского района Подмосковья обнаружили в одной из квартир деревни Ликино шестилетнего мальчика, у которого отсутствуют социальные навыки. Ребенок плохо говорил и все время просил еду.

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«Когда органы опеки забирали его из дома, то были очень удивлены, что в таком возрасте он очень плохо говорит. Мальчику трудно давались целые предложения, ему проще было разговаривать отрывками. А еще он постоянно просил есть», — приводит слова источника в силовых структурах сайт kp.ru.

При осмотре квартиры правоохранители обнаружили окоченевший труп женщины — матери главы семейства Юрия.

Как выяснилось в ходе экспертизы, 79-летняя пенсионерка умерла от тяжелых телесных повреждений: у нее были сломаны ребра. Кроме того, по всему телу — в том числе на голове — у нее были синяки и ссадины.

По словам матери шестилетнего ребенка, пожилую женщину убил ее муж — это произошло 9 марта. В тот день Юрий в очередной раз накричал на мать, а когда она попыталась ему ответить, налетел на нее с кулаками и забил до смерти. По словам очевидицы, мужчина приказал ей молчать и пригрозил убийством.

В течение двух дней после преступления ребенок пытался разбудить бабушку, поскольку думал, что она спит. В свободное время он также приходил в комнату с телом родственницы, чтобы поиграть.

Как выяснилось, бабушка была единственной, кто хоть как-то заботился о ребенке. По словам журналистов, побывавших в квартире, мать мальчика плохо выглядит, на все вопросы отвечает в основном односложно и произносит бессмысленные фразы.

Соседи рассказали, что Юрий регулярно кричал и бил членов своей семьи. Из-за побоев его жена перестала выходить на улицу, а бабушка гуляла только в солнечных очках.

Родители не следили за своим ребенком. Соседка Светлана вспоминает, что мальчик постоянно был голодным, поэтому она тайно подкармливала его, пока Юрия не было дома.

«Я помню в последний раз наложила ему жаренной картошки с котлетами и подала в окно. Они живут на первом этаже, наверно, поэтому парень еще не умер от голода», – рассказала она сайту kp.ru.

Также стало известно, что за несколько дней до убийства бабушки мальчика забирали органы опеки. Сотрудникам полиции пришлось вытаскивать его через окно, потому что отец запирал семью, когда уходил на работу. Светлана рассказала, что полицейские попросили ребенка взять с собой обувь, а он принес ботинки отца, поскольку своих у него не было. Позже ребенка вернули домой.

Соседи также утверждают, что хотя бабушка и заботилась о ребенке, относилась она к нему жестоко: они не раз видели, как пенсионерка лупила мальчика и давала ему пощечины. Ребенок постоянно был одет не по погоде в вещи большего размера.

Полиция задержала 52-летнего Юрия по подозрению в совершении убийства. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Мужчина уже дал признательные показания, рассказав, что поссорился с матерью и накинулся на нее с кулаками, нанося удары по голове и телу.

Шестилетнего мальчика сначала доставили в больницу, а затем отвезли в интернат.

За последнюю неделю это уже третье сообщение в СМИ об обнаружении детей, у которых отсутствуют базовые социальные навыки.

Так, сообщалось, что в заваленной мусором московской квартире от остановки сердца скончался семилетний мальчик, который почти ни разу не покидал своего жилища.

Смерть мальчика была зафиксирована 12 марта. Его мать, услышав хрип в соседней комнате, попыталась разбудить сына, однако не смогла — у него остановилось сердце.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что родители ребенка находятся в процессе развода. «Они судились по вопросу о том, с кем его оставить после расторжения брака. Отец неоднократно обращался в органы опеки, однако о том, какие они приняли меры, пока информации нет», — отметил собеседник агентства.

По факту произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку, в рамках которой были опрошены мать и бабушка мальчика, а также соседи.

За два дня до гибели мальчика-маугли сотрудники МВД обнаружили в захламленной квартире пятилетнюю девочку. Ребенок не разговаривал, а на шее у нее обнаружили вросшую в кожу резинку для волос. Соседи рассказали, что ранее уже вызывали органы опеки и полицию, однако мать ребенка не открывала им дверь и поэтому они каждый раз уходили. Против 47-летней матери девочки Ирины Гаращенко возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».