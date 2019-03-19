Новый закон: когда вернут перевод времени

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод времени. Соответствующий документ в нижнюю палату парламента внес депутат-единоросс Андрей Барышев.

Время предлагается переводить ежегодно на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.

По мнению автора проекта, реформа поможет россиянам эффективнее использовать светлое время суток. Кроме того, она положительно скажется на здоровье граждан. «В целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного — в среднем почти на 200 часов за год — увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток», — говорится в пояснительной записке.

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Барышев также проанализировал астрономические параметры и выяснил, что сегодня в большинстве российских регионов фиксируются чрезмерно ранние рассветы.

«В летний период: в 2-4 часа ночи, задолго до пробуждения человека. [Также наблюдаются] чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство», — пояснил депутат.

Он отметил, что с сезонным переводом времени россияне станут тратить меньше денег на оплату электроэнергии. Это будет связано с тем, что в летнее время свет в домах будет включаться на час позже.

Кроме того, реформа сместит основную интенсивность дорожного движения на более безопасное светлое время суток. Так получится снизить число ДТП, убежден Барышев. «Принятие законопроекта также обеспечит безопасность граждан на улицах в вечернее время. Благодаря лучшей естественной освещенности упростится ведение сельскохозяйственных и строительных работ, что будет способствовать развитию туризма и сферы услуг», — говорится в документе.

Более трех лет назад, в октябре 2015 года, вернуть ежегодный переход на зимнее и летнее время предлагали депутаты Калининградской думы. Соответствующие поправки они хотели внести в закон «Об исчислении времени».

Кроме того, парламентарии хотели ввести в стране 12-ю часовую зону (сейчас их 11). В нее планировалось внести Чукотский автономный округ, где разница с Москвой на данный момент составляет девять часов. Авторы проекта хотели увеличить ее до 10 часов.

В третью часовую зону, где разница со столицей составляет один час, депутаты намеревались внести ряд регионов Северного Кавказа, Поволжья, а также Республику Коми и Ненецкий автономный округ. Отмечалось, что в этих субъектах РФ в межсезонье и зимой темнеть начинает рано — с 17:00. Хотя по меридиану эти регионы должны входить в третью часовую зону, живут они по московскому времени, так как хотят быть ближе к Москве для взаимодействия по разным вопросам.

Жители указанных субъектов неоднократно выступали за возвращение сезонного перевода времени, а также переход в другой часовой пояс, который позволит не терять час светлого времени суток. Тем не менее, ни калининградский, ни другие законопроекты приняты не были.

Напомним, что практика регулярного перехода на зимнее и летнее время была отменена летом 2011 года. Инициативу в Госдуму внес экс-президент России Дмитрий Медведев. Так в России заработала система исчисления времени, которая опережает астрономическое время на два часа. Световой день зимой сместился на вечерние часы — это вызвало недовольство среди населения.

Спустя три года, 21 июля 2014 года, российский лидер Владимир Путин подписал закон о переходе почти всех регионов РФ — за исключением Удмуртии, Самарской области, Кемеровской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа — на зимнее время. В большинстве субъектов часы были переведены на час назад — в будущем сезонный перевод стрелок прекратился.

Тем не менее россияне вновь стали жаловаться на нехватку солнечного света по вечерам. В связи с этим в 2016 году власти одобрили перевод времени вперед в ряде регионов: в Республике Алтай, Забайкальском и Алтайском краях, Томской, Саратовской, Магаданской, Ульяновской, Сахалинской, Новосибирской и Астраханской областях.

Отметим, что российские и международные эксперты все еще сомневаются, что переход на летнее время позволяет существенно экономить энергетические ресурсы. Между тем в 2017 году Молдавия, Украина, Латвия, Литва и Эстония все же решились на эту реформу.

В начале марта 2019 года Европарламент поддержал законопроект о прекращении перехода на летнее и зимнее время каждый полгода. Предполагается, что реформа вступит в силу в 2021 году.

Авторы проекта ссылались на опрос, согласно которому 80% европейцев выразили желание весь год жить по летнему времени. Окончательное решение будет принято после одобрения реформы странами-членами ЕС на национальном уровне. Они начнут рассматривать законопроект уже в 2019 году.