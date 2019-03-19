Зверское изнасилование: гинеколога отправили за решетку

37-летний гинеколог Дмитрий Кулак, изнасиловавший студентку медколледжа в Тулунской городской больнице, приговорен к пяти годам лишения свободы. Его отправят в колонию общего режима, заявили в управлении Следственного комитета по Иркутской области.

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Силовики уточнили, что мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и частью 1 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Следствием и судом было установлено, что преступление Кулак совершил в середине марта 2018 года. Тогда он занимал пост заведующего отделением в Тулунской городской больнице. По данным местных СМИ, гинеколог запер в кабинете УЗИ отделения гинекологии 20-летнюю студентку медицинского колледжа, которая проходила у него учебную практику.

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он изнасиловал девушку в извращенной форме, причинив существенный вред здоровью, отметили в СК.

Экспертиза зафиксировала на теле пострадавшей многочисленные следы побоев, а также разрывы мягких тканей. От госпитализации девушка отказалась, так как лечение ей предложили в той же больнице, где и изнасиловали.

Позже сотрудники отделения признали, что слышали крики девушки в момент изнасилования, однако не обратили на них внимания. Медики заявили, что специфический шум из кабинета Кулака во время ночных дежурств являлся «обычным делом».

После изнасилования потерпевшая сразу же написала заявление в полицию. Обидчика задержали в тот же день — непосредственно на рабочем месте. По данным «Компас TV», после этого адвокат гинеколога начал преследовать девушку в попытке оказать на нее давление. Он якобы предложил студентке 500 тыс. рублей за то, чтобы та забрала заявление из органов. Получив отказ, защитник Кулака начал собирать на девушку компромат. Из-за этого потерпевшей пришлось скрываться.

В конце февраля 2019 года суд Самары вынес обвинительный приговор еще одному врачу, надругавшемуся над пациенткой. Согласно данным следствия, инцидент произошел в августе 2017 года в частной клинике, оказывавшей услуги по косметологии и пластической хирургии.

Тогда врач-анестезиолог, воспользовавшись тем, что пациентка находилась под наркозом, изнасиловал ее и скрылся с места преступления.

Придя в себя, женщина написала заявление в полицию, после чего насильника задержали. Теперь по решению суда он будет отбывать наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отметим, что в начале января 2019 года в Омске началась проверка по факту заявления 40-летней женщины-фельдшера об изнасиловании двумя врачами. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

По данным местных СМИ, в полицию женщина обратилась 7 января – на тот момент со дня предполагаемого преступления прошло шесть дней. Согласно заявлению фельдшера, во время дежурства 56-летний врач и его 53-летний коллега совершили в ее отношении действия сексуального характера. Как сообщает портал NGS55.RU со ссылкой на источник, все произошло в комнате отдыха на станции скорой помощи.

«Ситуация, мягко говоря, нестандартная. 1 января на подстанции, где вообще нет уединенных мест, дежурило семь бригад. По предварительным данным, в момент произошедшего в здании находилось три бригады сотрудников. Они пишут объяснительные», — рассказывал «РГ» главврач омской станции скорой помощи Максим Стуканов.

Еще одна история с изнасилованием в медучреждении произошла 19 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, тогда 58-летний врач-реаниматолог одной из городских гинекологических клиник воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток. В то время, когда девушки находились в послеоперационной палате, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, а также изнасиловал третью пациентку.

Как писало издание «Мойка78», сотрудники медучреждения сами сдали своего коллегу после того, как узнали об инциденте. Основанием для задержания медработника также стало заявление от матери 16-летней школьницы. Вслед за ней к правоохранителям обратились и соседки ее дочери по палате — 17-летняя студентка и 21-летняя девушка, которая работала в продуктовом магазине.

Врач-реаниматолог был задержан оперативниками и помещен под стражу. Однако через некоторое время он пожаловался на ухудшение здоровья и был доставлен в специальное медучреждение. Расследование по его делу продолжается.