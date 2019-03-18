Травли не было: СК о пожаловавшейся Путину школьнице

Семье девочки, которая пожаловалась на жизненные трудности президенту России Владимиру Путину, не поступали угрозы от односельчан. Об этом заявили в управлении Следственного комитета России по Псковской области.

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«Представители СК лично общались с семьей, с ними сразу связались и попытались выяснить, кто им угрожает. Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой», — цитирует RT слова представителя ведомства.

Следователи также проверили информацию о распространении интимных фотографий ребенка. «По сообщению о распространении фотографии интимного характера проведена проверка, установлено, кто и в каких обстоятельствах получил эти фотографии и что сделал дальше. В настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет», — заявили РИА «Новости» в региональном СК.

Проверкой ситуации вокруг семьи из Псковской области также занимается комиссия, созданная по поручению главы региона Михаила Ведерникова. «Утром в понедельник, 18 марта, в администрации Себежского района состоялось рабочее совещание под руководством первого замгубернатора региона Веры Емельяновой», — сообщили в администрации губернатора. Там уточнили, что вскоре члены комиссии посетят село Томсино, где проживает 12-летняя девочка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандальную историю, заявил, что ее расследованием должны заниматься местные власти.

«Мы не будем никак это комментировать, тем более что в этом нет необходимости — этим занимаются и местные псковские власти, они создали группу, которая будет разбираться, — сообщил Песков журналистам. — Здесь нужно, действительно, просто по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы здесь из Москвы с вами, оперируя отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь».

Между тем, как сообщила ТАСС мать 12-летней девочки, она не оставляет намерения переехать покинуть село из-за усложнившихся отношений с жителями Томсино. «Я уволилась из больницы по собственному желанию, уволена с 14 марта, руководство вынудило это сделать. Скорее всего, буду пытаться вернуться в Ленинградскую область», — заявила она.

Напомним, что в декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину. В нем она пожаловалась на трудности жизни в ее родном селе – в частности, на закрытую школу. Как пишет издание Meduza, детям приходилось самостоятельно добираться в образовательное учреждение, находившееся в соседнем населенном пункте. В письме девочка также пожаловалась на финансовые трудности — работая на двух работах, ее мама якобы получает всего 12 тыс. рублей в месяц.

В конце письма ребенок обратился к Путину с просьбой помочь семье в покупке минитрактора и мотоблока для огорода.

До президента письмо не дошло, однако на просьбу откликнулись многие добровольцы. По информации ТАСС, неравнодушные собрали для семьи из Псковской области порядка 90 тыс. рублей. Причем большую часть помогли собрать именно жители села Томсино. Деньги семья потратила на необходимую технику, а также на обучение девочки.

Между тем, по данным Meduza, после письма у 12-летнего ребенка резко испортились отношения с односельчанами. Они якобы развязали настоящую травлю. Издание цитирует слова матери девочки, которая заявила, что люди стали оказывать давление на ее семью — обвинять в мошенничестве и угрожать ее дочери. Кроме того, односельчане якобы опубликовали в соцсетях обнаженные фотографии ребенка. После этого девочка была вынуждена уйти из школы.

«У дочери совсем не стало друзей, даже поговорить стало не с кем, а дома еле-еле показывал всего один федеральный канал, поэтому я купила ей недорогой телевизор. Узнав об этой покупке из какой-то очередной заметки, люди стали еще больше травить нас в интернете: кричали, что мы мошенники и вообще никакое письмо Путину якобы не писали», — рассказывала жительница Псковской области.