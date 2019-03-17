«Здесь все так медленно»: россияне о жизни в Ирландии

«Врач примет вас через полгода»

В 2016 году Даниил из Москвы решил кардинально изменить свою жизнь и уехать из России. Он начал рассылать резюме европейским работодателям — быстрее всех отреагировал рекрутер из Ирландии. Визовые вопросы заняли пару месяцев, и вскоре Даниил оказался в Дублине.

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После Москвы город мне показался большой деревней. Здесь малоэтажная застройка, и дома выше шести этажей можно пересчитать по пальцам. В Ирландии никуда не торопятся и часто пускают все на самотек. Главный ответ на все мелкие жизненные неурядицы: «It's grand» («Да это ничего»). Таксисту было лень встречать с табличкой? It's grand. Неправильно рассчитали налоги и в Рождество остался с половиной зарплаты? It's grand.

Сначала адаптация шла туго. Русских в Ирландии не очень много. Чаще всего мы общаемся в интернете, личные встречи происходят реже. Вместе с соотечественниками я состою в дублинском клубе «Что? Где? Когда?» и регулярно участвую в играх. Были попытки приобщить к такому соревнованию местных, однако выяснилось, что для этого нужна специальная редактура под ирландские культурные особенности.

Один из самых насущных вопросов жизни в Ирландии — стоимость жилья. И если многим кажется, что в Москве оно дорогое, предлагаю переехать в Дублин.

Односпальная квартира где-нибудь не в самом криминальном районе будет стоить €1200-1400 в месяц (88-103 тыс. руб.) — и это если получится снять, потому что каждую квартиру в среднем просматривают по 40 человек.

Люди здесь сдают все: и комнаты на чердаке, и заплесневелые квартиры, и сараи на заднем дворе. Я полгода прожил в квартире, расположенной в столетнем доме — там свистел ветер, были картонные стены, а при попытке приготовить что-то сложнее тостов с джемом на весь дом начинала вопить пожарная сирена. Такое «удовольствие» обошлось мне в €1400. Сейчас примерно за те же деньги я снимаю маленький домик в пригороде — в часе езды от центра Дублина.

Когда живешь в пригороде, острее ощущаешь, что центр ирландской жизни — это паб. Хочешь послушать живую музыку, посмотреть скачки или футбол с друзьями, поиграть в настольные игры всей семьей — однозначно в паб. Конечно, здесь есть и другая культурная жизнь.

Концерты, театры, музеи и фестивали никто не отменял, но это все по особым случаям. Обычно выход из дома заканчивается в пабе или где-то на спортивной площадке.

В Ирландии очень много спорта: регулярные забеги на 5-10-40 км, веломарафоны и, конечно же, Гэльские игры. Херлинг, камоги, гэльский футбол — невероятно популярные виды спорта в Ирландии, при этом совершенно неизвестные вне страны.

Отдельно хочу рассказать про особенности местной медицины. Как и в России, в Ирландии она бесплатная, однако персонала крайне мало, поэтому приема профильных специалистов можно ждать годами. Конечно, если возникает вопрос жизни и смерти, то в больницу тебя примут сразу. Но если пациент скорее жив, чем мертв, то может и подождать: «It's grand». Когда мне нужна была консультация, я обратился в платную клинику. Самый расторопный специалист был готов меня принять через три-четыре недели. Все остальные отвечали, что ближайшая запись у них через полгода. В итоге зачастую проще и дешевле слетать в Москву и сделать все там, нежели ждать квалифицированной помощи здесь.

На самом деле в Ирландии очень неплохо жить, если никуда не торопиться. Зарплата IT-специалиста довольно высокая. Окружающие люди в целом очень доброжелательные и всегда готовы помочь. Однажды я забыл на почте обложку от паспорта и пару документов. Через несколько дней мне пришло письмо с забытыми вещами. Такое доброе отношение друг к другу — не исключение, а правило. И это, конечно, подкупает.

«К дружелюбию пришлось привыкать»

Анастасия вместе с мужем переехала в город Корк — второй по величине в стране — 2,5 года назад благодаря тому, что ее супруга пригласили в крупную компанию.

Первые впечатления об Ирландии и городе — очень вкусно, дружелюбно и зелено. Один из самых больших плюсов страны — это еда.

Сначала мы были ошарашены тем, что местные жители, собираясь в поездку в другие страны, обязательно берут с собой масло, сливки и сосиски. Теперь мы их понимаем: свежайшие рыба, мясо и молочка делают даже простые блюда объедением.

Мне периодически отказываются продавать рыбу на рынке. Я прихожу на рынок, уже представляя в голове суши на ужин, а мне говорят: «Сегодня мы тебе рыбу для суши не продадим — она вчерашняя, приходи завтра». Ирландцы продадут тебе только качественный продукт, за который им не стыдно.

Ирландия всегда была страной мигрантов — почти 5 млн ирландцев живут в Ирландии и около 40 млн людей, считающие себя ирландцами, живут в США. Поэтому к жителям из других стран здесь относятся очень дружелюбно и с пониманием.

Однако лично мне к дружелюбию пришлось привыкать. В первый день в Ирландии продавщица в местном магазине удивила нас обращением «love», которое мы привыкли слышать в интимных сценах голливудских фильмов, но никак не на кассе продуктовых магазинов. Как оказалось, «Love», «Sweetheart» (милый, дорогой, — «Газета.Ru») — часть традиционного ирландского гостеприимства. Кроме того, ирландец никогда не скажет «Thanks», скорее — «Thanks a mill» (сокращение от «Thanks a million). Благодарности здесь всегда в превосходной степени.

По сравнению с Москвой, в Ирландии не хватает таких развлечений, как театры, концерты, интеллектуальные игры. Самое распространенное культурное развлечение здесь — послушать местных музыкантов, которые играют на улицах города и в пабах. Наблюдениями за жизнью в Корке мы с мужем делимся в нашем телеграмм-канале Awesome Ireland.

«Банковскую карту я получила через 1,5 месяца»

26-летняя Кристина переехала в Ирландию недавно — в ноябре 2018 года. Сейчас она живет в Лимереке — маленьком городке на западном побережье с населением 95 тыс. человек.

После переезда из России в ноябре 2018 года я с удивлением узнала, что ирландцы в целом довольно консервативны.

Около 80% ребят до 30 лет, с которыми я знакома лично, состоят в серьезных отношениях, из них примерно треть — в браке. В Ирландии брак поощряется.

Например, ставка подоходного налога для холостых — 20% на годовой доход до €35 тыс. (2,5 млн руб.), все, что свыше лимита, облагается по ставке 40%. Для граждан в браке лимит для 20% увеличен до €44 тыс. (3,2 млн рублей). Таким образом, пары, зарегистрировавшие брак, в среднем экономят на налоге около €5 тыс. (370 тыс. руб.) в год.

Хотя в Ирландии много вакансий и высокие зарплаты, здесь очень остро стоит жилищный вопрос — особенно в Дублине. На просмотр квартиры одновременно может прийти более 20 человек. Спасают довольно высокие зарплаты: даже с нуля при отсутствии каких-либо накоплений за два года реально накопить на первоначальный взнос на квартиру.

Однушка, которая представляет собой просторный зал с диваном совмещенный с кухней и небольшую спальню, в Лимерике обойдется вам в €800-1000 в месяц (59-74 тыс. руб.). Можно найти скромную студию за €600-700 (44-51 тыс. руб.). «Двушки» начинаются от €800 и могут доходить до €2000 (148 тыс. руб.).

Вода здесь бесплатная, зато электричеством обеспечивается обычно вся квартира, иногда в домах проведен также газ. Таким образом, электричество — основная статья «коммуналки», которая в среднем обойдется в месяц в €100 (7,4 тыс. руб.).

Стандартная продуктовая корзина на 3-4 дня на двоих выйдет в €40–50 (2,9–3,7 тыс. руб.) — в зависимости от набора продуктов и количества алкоголя в корзине.

Вкусно поужинать на двоих с одним алкогольным напитком можно от €60 (4,4 тыс. руб.). Стоимость одежды сопоставима с Россией.

Я была морально готова к эмиграции, но было сложно принять тот факт, что мои друзья находятся в двух тысячах километров от меня, и я не могу просто взять, организовать вечеринку сегодня вечером и встретиться с ними. В Лимерике скудное русскоговорящее сообщество – это не самый очевидный город для эмиграции.

На работе у нас примерно раз в месяц проводят мероприятия. Например, на прошлой неделе мы ходили на собачьи бега. Оказалось, это очень весело – делать ставки и болеть за собаку с твоим номером.

Ирландцы помешаны на спорте. Они следят на чемпионатом по херлингу и гэльскому футболу с невероятной страстью. Здесь нет деления на «мальчики смотрят футбол, а девочки сидят на кухне и не отсвечивают», здесь в спорте разбираются практически все.

Отдельная тема — неспешность ирландцев. Например, банковскую карту я получила через 1,5 месяца после открытия счета, а возврат налога за предыдущий год – в марте.

Сначала эта нерасторопность очень раздражает, а потом вливаешься в такой темп и сам начинаешь думать: «Действительно, к чему торопиться, It's grand». «Все шикарно» — это такая ирландская религия, без ее принятия выжить в стране сложно.

«Идешь в супермаркет, и внезапно тебе отвечают по-русски»

Танка пыталась переехать в Ирландию по студенческой визе, однако ее не одобрили в посольстве. Тогда девушка вышла замуж за молодого человека, который на тот момент уже жил в Ирландии около двух лет. В конце 2018 года у нее на руках была виза невесты.

Я живу в Мейнуте — это небольшой поселок с 14-тысячным населением. В первый месяц было непросто, поскольку из-за бюрократических особенностей я не могла найти работу. Было трудно примириться с внезапным статусом домохозяйки, но через какое-то время я взяла себя в руки и вспомнила, что у меня дизайнерское образование, и что из-за работы я долгое время не могла трудиться над своими проектами.

Хотя в Ирландии все живут слишком неторопливо — не только люди, но и весь сервис и госучреждения — в целом ощущается спокойствие за свою жизнь и уверенность в завтрашнем дне.

Ирландцы очень приветливые и отзывчивые, и я сейчас говорю не только о коренных жителях, но и о других мигрантах: иногда ты идешь в супермаркет, и внезапно тебе отвечают по-русски, это такое необычное ощущение.

Тут живут достаточно много русскоязычных, которые образовали крепкую диаспору. Я познакомилась уже с несколькими молодыми семьями — иногда мы встречаемся в пабах, играем в настольные игры и общаемся. Недавно даже решили объединиться для творческих коллабораций.

В свободное время я веду телеграм-канал «Тапочный жонглер», в котором рассказываю о моде в Ирландии. Местный стиль не дает мне покоя: некоторые девушки способны в +6°C и ветер одеться по-летнему — и здесь это нормально.

В целом жизнь в Ирландии для молодых семей мне кажется чересчур некомфортной из-за неторопливого темпа жизни и безумно дорогой недвижимости. Но в любом случае это отличный старт и опыт.