Отбивались гранатами: ликвидация боевиков на Ставрополье

В Шпаковском районе Ставропольского края правоохранительные органы ликвидировали двух боевиков, которые планировали совершить террористическую атаку. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

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В ночь с 13 на 14 марта Федеральная служба безопасности получила данные о возможном перемещении на машине вооруженных мужчин вблизи хутора Балки. «При попытке правоохранительных органов остановить подозрительный автомобиль лица, находящиеся в машине, открыли огонь из автоматического оружия, применили гранату и попытались скрыться», — отметили в ведомстве.

В ходе операции бандитов нейтрализовали, их личности предварительно были установлены. Известно, что они состояли в террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России.

«По данным Оперативного штаба, оба бандита являлись уроженцами Волгоградской области, прибывшими в Ставропольский край для совершения преступлений террористической направленности. На месте происшествия обнаружены оружие, боеприпасы и граната», — добавили в ведомстве.

Также в НАК отметили, что сотрудники правоохранительных органов и мирных граждан в ходе операции не пострадали. В настоящее время следствие проводит оперативно-разыскные мероприятия и устанавливает возможных сообщников бандитов.

Днем ранее в Самарской области в ходе спецоперации ФСБ России обезвредила боевика, который также планировал совершить теракт. В ночь на 13 марта силовики получили информацию о том, что злоумышленник засел в одном из частных домов, расположенных в селе Екатериновка Безенчукского района.

Правоохранители потребовали от него сложить оружие и сдаться — в ответ на это мужчина открыл по ним огонь и бросил гранату. В НАК отметили, что никто из сотрудников ФСБ не пострадал.

При осмотре дома боевика силовики нашли оружие, боеприпасы, а также готовое самодельное взрывное устройство. Личность злоумышленника установлена. Известно, что он состоял в «одной из международных террористических организаций». Кроме того, он поддерживал контакт с зарубежными террористами и планировал теракт в месте массового скопления людей. В настоящее время спецслужбы устанавливают возможных сообщников преступника, подчеркнули в НАК.

В начале марта 2019 года в МВД России сообщили о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе прекратили деятельность подпольной банды исламистов. Они, по данным силовиков, планировали теракты и убийства полицейских.

«Пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, члены которой разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе», — сообщали в ведомстве.

Известно, что двоих из них задержали еще в начале февраля, личность третьего установили позднее. Как считает следствие, они встречались на съемных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе. Боевики планировали атаковать государственные объекты особой важности, а также устроить взрывы в местах массового скопления людей.

В ходе обыска у злоумышленников нашли несколько гранат, пистолеты Макарова с патронами, а также самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

Кроме того, у них обнаружено фото главы одного из подразделений УМВД России по ХМАО, «на которого, возможно, планировалось покушение». Сотрудники правоохранительных органов возбудили несколько уголовных дел.

В феврале 2019 года в ходе перестрелки в Дагестане сотрудниками ФСБ был убит боевик, планировавший совершить теракт. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и недавно вышел из тюрьмы.

«В ходе обыска по месту жительства бандита была обнаружена лаборатория по изготовлению СВУ, в которой находятся емкости и мешки с взрывчатыми веществами общей массой более 30 килограммов, а также большое количество компонентов для изготовления СВУ», — сообщали в НАК. Там отмечали, что у злоумышленника нашли оружие и пояс смертника.

Отметим, что в 2018 году сотрудники правоохранительных органов уничтожили 65 боевиков на территории России — в том числе десять главарей бандгрупп. Об этом в декабре прошлого года сообщил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников. Помимо этого, силовики задержали 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников террористов.

По словам главы ведомства, была пресечена деятельность 37 террористических ячеек. Бортников добавил, что самое большое количество террористических преступлений фиксируется на территории Северо-Кавказского федерального округа.