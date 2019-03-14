«Тащил за волосы»: депутат жестоко избил учительницу

Осетинский депутат Василий Гогичаев сложил полномочия после обвинений в избиении учителя школы № 4 Ардонского района. В своем видеообращении он рассказал, почему не намерен извиняться перед педагогом.

«На моем месте любой вышел бы из себя. Однако я пальцем никого не трогал. Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и «Патриотов России», — заявил депутат.

Он убежден, что обвинения в его адрес были выдвинуты на фоне травли, организованной в его адрес властями района.

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Гогичаев также озвучил свою версию конфликта: по словам экс-депутата, в адрес его племянницы-инвалида были выдвинуты «незаслуженные» обвинения в похищении денег. В связи с этим он решил разобраться в ситуации и приехал в школу лично.

«В настоящее время по данному факту органами полиции республики проводится проверка», — заявили в региональном управлении Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что родители учеников и сотрудники одной из школ в Северной Осетии обратились в полицию с жалобой на местного депутата. Согласно заявлению, мужчина жестоко избил учительницу начальных классов на глазах у детей, после чего потащил ее за волосы в кабинет директора.

«Малолетние дети, видя происходящую картину, начали плакать, началась истерика у некоторых детей. Невзирая на все это, данный нелюдь продолжал тащить за волосы учителя», — рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Как уточнили работники учебного заведения, накануне у племянницы нападавшего пропали 70 рублей. Позже выяснилось, что она оставила их в раздевалке. Чтобы найти пропавшие деньги, учителя хотели провести с ней и еще двумя девочками воспитательную беседу, однако сделать этого не удалось — помешала бурная реакция дяди-депутата.

В избиении женщин и детей ранее обвинили еще одного депутата — зампреда совета депутатов Чемальского района Алтая Юрия Корнеева.

По версии следствия, он избил двух женщин и подростка в местном кафе «Чемальское подворье». Это произошло вечером 22 декабря 2018 года — после корпоратива, на котором чиновники отмечали завершение года.

Через несколько часов после начала мероприятия большинство депутатов покинули заведение, но один из них решил задержаться и продолжил праздник.

Конфликт начался после того, как пьяный депутат отказался оплачивать счет. Управляющая заведения попыталась объясниться с чиновником, но тот обрушил на нее поток ругательств. Кроме того, мужчина ударил рукой по голове 40-летнюю посетительницу. За нее вступилась певица, которая в тот вечер выступала для гостей заведения. Вместо извинений депутат решил ударить и ее.

В кафе в этот момент также находился 14-летний родственник одной из потерпевших, который стал заступаться за женщин. Депутат не пожалел и подростка: схватил его за одежду и дважды ударил кулаком по лицу. Испуганные люди убежали от разъяренного чиновника, спрятались на кухне и оттуда позвонили в полицию.

По аналогии с агрессивным осетинским депутатом, алтайский чиновник свою вину также не признал. Согласно его версии, у него не оказалось с собой ни банковской карты, ни наличных, чтобы оплатить счет. Как утверждает Корнеев, он позвал управляющую и предложил съездить за деньгами. Однако сотрудников заведения это не устроило: они начали скандалить и вызвали представителей правоохранительных органов.

Кроме того, он также заявил, что драка была спровоцирована — подросток якобы стал бить его первым. «Прошло освидетельствование сотрудников кафе — нет ни ссадин, ни синяков, ничего. Я всю жизнь в спорте, в единоборствах, если бы я вступил в драку, у них бы следы остались.

Я не лишился ума, чтобы избивать в общественном месте, нас было девять человек — сейчас всех будет опрашивать Следственный комитет, велась видеосъемка, провоцировали меня: подросток вылетел и ударил — у меня подвывих челюсти.

Я понимал, что это подросток, и отреагировал спокойно, я видел, что провокация была — втянуть меня в драку», — пояснил депутат.