«Дети выбегали в крови»: жестокая бойня в школе

В результате стрельбы в одной из школ бразильского штата Сан-Паулу погибли десять человек, более 15 получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал O Globo.

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По данным бразильского СМИ, трагедия произошла в 9:30 по местному времени (15:30 мск — «Газета.Ru»). Два человека в черной одежде и масках начали стрелять по учащимся и сотрудникам школы.

Жертвами атаки стали восемь человек — шесть учеников и двое сотрудников учебного заведения. После стрельбы нападавшие покончили жизнь самоубийством.

Злоумышленниками оказались 25-летний Энрике де Кастро и 17-летний Гильерме Монтейро. Как пишет O Globo, один из них ранее учился в этой школе. Известно, что молодые люди ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Отмечается, что при себе они имели револьвер 38 калибра, нож и лук со стрелами. Силовики также нашли в здании школы чемодан с самодельным взрывным устройством, а также бутылки с зажигательной смесью.

«Я живу по соседству со школой — когда узнал о произошедшем, решил подъехать туда. На месте была путаница, видел, как несколько детей выбегали из здания в крови. Отчаянные учителя, работники, все бегут», — заявил газете Folha de S. Paulo местный житель Жулиано Симоес де Сантана.

Мотивы нападения пока неизвестны. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. Здание школы оцеплено, над ним кружит полицейский вертолет.

Губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа выразил соболезнования родственникам погибших. «Это самая печальная сцена, которую я когда-либо видел в своей жизни», -— заявил он.

По данным O Globo, в среду незадолго до стрельбы в школе Кастро и Монтейро напали на предпринимателя, выстрелив в него три раза. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее, 14 февраля 2019 года, стрельба произошла на территории школы, расположенной в пригороде Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. По данным Associated Press, в результате никто не пострадал. Учащиеся школы «Сью Кливленд» были эвакуированы. Силовики оперативно задержали стрелка.

Этот инцидент случился ровно через год после того, как в феврале 2018 года 19-летний Николас Круз открыл огонь по ученикам и преподавателям в школе города Парклэнд, штат Флорида.

Выпускник учебного заведения застрелил из полуавтоматической винтовки 17 человек, еще 15 были ранены. Молодой человек заявил, что к преступлению его подтолкнули некие «голоса в голове».

Знакомые характеризовали Круза как проблемного подростка, который чувствовал себя одиноким. Они утверждали, что стрелок посещал психотерапевта из-за продолжительной депрессии. Еще один приятель в беседе с ABC News описал Круза как психопата, который с особым интересом относился к оружию.

После ЧП президента США Дональд Трамп в своем твиттере обратился к согражданам: «Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя небезопасным в американской школе». Крузу позже предъявили обвинения — ему грозит смертная казнь. Судебный процесс по его делу продолжается.

Подобные трагедии происходят не только за рубежом, но и в России. Так, в октябре 2018 года 18-летний Владислав Росляков, студент керченского колледжа, открыл стрельбу из ружья по сверстникам. Затем он активировал самодельное взрывное устройство, которое было начинено гвоздями и болтами. После нападения стрелок покончил жизнь

В результате атаки погибли 20 человек, еще более полусотни были ранены.

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, однако позже оно было переквалифицировано на статью «Об убийстве двух и более лиц общеопасным способом». 52 камеры видеонаблюдения позволили силовикам восстановить передвижения Рослякова по техникуму. Известно, что стрелок попал в здание через запасную дверь. Затем он переоделся в туалете, достал оружие и начал стрелять по всем, кто встречался на его пути. После молодой человек спустился в столовую и оставил там сумку с самодельным взрывным устройством.

Незадолго до нападения Росляков получил разрешение на хранение оружия. Кроме того, он прошел медицинскую комиссию, включающую посещение психиатра. Охотничье оружие и 150 патронов студент приобрел за несколько дней до трагедии.