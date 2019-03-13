«Достали»: Киркоров в бешенстве от истории с покушением

Артист Максим Галкин назвал обвинения дагестанского боевика в том, что шоумен якобы заказал убийство Филиппа Киркорова, «весенним обострением». Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

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«Дорогие друзья! Открыв с утра газеты (хотя классик советовал не читать с утра советских газет), я понял, что весна, наконец-то, наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе», — заявил Галкин.

Артист также призвал журналистов не беспокоить Киркорова. «Он очень расстроен, что так дешево!» — пояснил юморист.

Видеообращением Галкина в своих соцсетях поделился и сам Киркоров. Обвинения дагестанского боевика он назвал «очередной ложью». Певец отметил, что у него и его близких друзей хватает чувства юмора, чтобы не воспринимать эту ситуацию близко к сердцу.

В заключении Киркоров обратился к поклонникам: «Помогайте мне и дальше радовать вас и бороться с ложью и глупостью, порой так назойливо и активно мешающей жить и говорить правду! Достали!».

Отец певца Бедрос Киркоров также прокомментировал обвинения боевика. Он убежден, что Галкин никак не причастен к подготовке теракта. «Нет-нет, не верю», — заявил артист.

О том, что шоумен Максим Галкин якобы заказал убийство экс-супруга Аллы Пугачевой, ранее сообщил боевик Хидирнеби Казуев. Вместе с тремя своими подельниками — Габибулой Халдузовым, Самиром Ибрагимовым и Шамилем Магомедовым — он был арестован осенью 2017 года. Злоумышленников обвинили в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, который состоялся в Махачкале 6 июля 2017 года.

Между тем, по данным адвоката Казуева, его подзащитный планировал не теракт, а убийство артиста. Соответствующий заказ, утверждает боевик, ему поступил в Москве от Максима Галкина, который приревновал свою жену Аллу Пугачеву к ее экс-супругу. За совершение преступления шоумен планировал заплатить 2 млн рублей, отмечал террорист. Однако Казуев отказался предоставлять правоохранителям точные подробности разговора.

«По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Казуев настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв», — пояснил защитник обвиняемого.

Известно, что боевик требовал допросить самого Киркорова, Галкина и Пугачеву, а также прекратить его уголовное преследование.

Силовики считают, что Казуев, Халдузов, Ибрагимов и Магомедов объединились весной 2017 года в составе группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России). Тогда же они запланировали теракт на концерте Киркорова.

По данным правоохранительных органов, они собирались использовать самодельные взрывные устройства. Выполнить задуманное не удалось, так как зал, где проходило выступление, тщательно охранялся полицией. «Они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него», — говорится в материалах дела.

Как сообщал адвокат Казуева, изначально следователь отказывался возбуждать уголовное дело в отношении боевиков из-за отсутствия состава преступления. Однако в начале 2019 года террористам все же предъявили обвинение в организации и участии в террористическом сообществе, а также в подготовке теракта.

Кроме того, им вменяют незаконное приобретение и хранение оружия, а также изготовление взрывчатых веществ. Расследование уголовного дела было завершено в Дагестане во вторник, 12 марта.

Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После документы будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В отношении боевиков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Между тем мать Казуева выразила надежду, что ее сына оправдают. «Он хороший, воспитанный, достойный сын. Я его воспитывала без отца. Он всем помогал, взрослым, мне по работе, уважителен был ко всем. <...> Знаю, что мой сын не поступит так. Надеюсь, что его выпустят, что докажут его невиновность. Я нуждаюсь в нем как мать»», — заявила Хидирнеби Казуева Рен-ТВ.