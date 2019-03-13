Убийство ветерана: сломали челюсть и украли миллион

В Подольске скончался 94-летний ветеран ВОВ, на которого было совершено разбойное нападение в его собственной квартире. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

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«По данным следствия, 6 марта ночью в Подольске четверо мужчин выбили входную дверь квартиры, проникли в нее и напали на пенсионера 1925 года рождения. Осознавая, что мужчина является лицом преклонного возраста и не может оказывать сопротивление, с целью убийства они нанесли ему удары ногами и руками по голове и телу», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники пытались узнать у пенсионера, где хранятся его награды. За молчание злоумышленники сломали ему челюсть и проломили голову.

Следствие также установило, что нападение было совершено с целью ограбления: нападавшие вынесли из квартиры пенсионера около 22 наград — ордена, среди которых орден Красной Звезды, медали и знаки отличия. Кроме того, они украли миллион рублей наличными, который ветеран копил долгие годы, большую коллекцию денежных купюр разных лет, также собрание монет и марок.

Обчистив квартиру, злоумышленики скрылись, оставив пенсионера истекать кровью на полу. Через некоторое время его обнаружила соцработник, которая совершала ежедневный обход. На тот момент ветеран был еще в сознании, однако разговаривать уже не мог. Мужчину немедленно доставили в больницу и поместили в реанимацию, однако спасти его не удалось. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы он скончался на следующий день.

Изначально дело расследовалось по статье о разбойном нападении, однако после смерти ветерана оно было переквалифицировано на статью 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений». Нападавшим грозит минимум 20 лет лишения свободы.

Двое из них были задержаны силовиками когда они пытались сбыть один из орденов ветерана в ломбарде. Третьего подозреваемого поймали в ночь на 13 марта. «В ближайшее время он будет доставлен к следователю на допрос. Ведется розыск четвертого нападавшего. Для проведения дополнительного осмотра и оказания помощи по назначению судебных экспертиз на место происшествия выехали криминалисты ГСУ СК России по Московской области», — заявили в Следственном комитете. Там подчеркнули, что расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем в Перми также продолжается расследование дела об избиении 90-летнего ветерана ВОВ и перепродаже его квартиры. По данным следствия, в июне 2018 года дочь пенсионера решила воспользоваться услугами «экстрасенсов», чтобы вылечить астму. За лечение она перевела мошенникам около 1,5 млн рублей, однако те продолжили выставлять ей новые счета.

Чтобы покрыть долги, женщина обратилась в микрокредитную организацию, где взяла денежный займ под залог своей квартиры. Однако вместо кредита сотрудники компании заключили с дочкой ветерана договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры на сумму 1,4 млн рублей. При этом выплатили ей лишь 450 тыс. рублей, а квартиру перепродали третьим лицам.

Более того, в конце января 2019 года неизвестные избили 90-летнего ветерана и угрожали применить насилие к его дочке. После этого злоумышленники заменили входную дверь и замки в их квартире, тем самым заблокировав ветерану и его дочери доступ к жилплощади.

Против экстрасенсов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», а в отношении представителей микрокредитной организации — по части 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере», а также части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство с применением насилия».

Еще одна трагическая история произошла в конце января 2019 года в Ставропольском крае. Там грабители жестоко расправились с 97-летней женщиной-ветераном войны. Трое молодых людей 20-24 лет вломились в дом к пенсионерке, накрыли ее одеялом и жестоко избили. После они украли у нее деньги, паспорт и скрылись с места происшествия.

Через два дня ветеран скончалась в больнице от полученных травм. Участников нападения задержали 25 января — ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения. Позже региональный СК опубликовал видео допроса задержанных — на нем они заявили, что пенсионерка просила не трогать ее и предлагала отдать все имущество.

Однако это не остановило злоумышленников. «Бабушка сказала: «Не трогайте меня, я отдам вам все». Я растерялся. Она показала на шкаф, я взял пакет и красную папку, в которой находились документы и 20 тыс. рублей. Потом ушел», — рассказал один из молодых людей.

Его приятель признался, что ударил ветерана по голове. «Я даже не знаю, за что ее ударил. Понятия не имею», — сообщил он.

Следователи установили, что молодые люди ранее были знакомы с жертвой — весной 2018 года они устанавливали у нее пластиковое окно. Тогда же они успели похитить у нее 120 тыс. рублей наличными. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по двум статьям — о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.