Бомба была готова: в Самарской области ликвидировали террориста

В Самарской области в ходе спецоперации силовики нейтрализовали боевика, который планировал совершить теракт. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). Уточняется, что спецоперацию провели сотрудники Федеральной службы безопасности.

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Правоохранители получили данные о местонахождении преступника в ночь на 13 марта — боевик засел в одном из частных домов, расположенных в селе Екатериновка Безенчукского района. В ответ на требование сложить оружие и сдаться мужчина начал стрелять по правоохранителям и бросил гранату. Тогда силовики приняли решение ликвидировать преступника. Никто из правоохранителей не пострадал.

Позднее в ходе обыска в доме были найдены оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство.

Личность преступника уже установлена, мужчина поддерживал «одну из международных террористических организаций», имел контакты с боевиками за границей и планировал теракт в месте массового пребывания людей, отметили в НАК. Сейчас спецслужбы ведут расследование и устанавливают возможных сообщников злоумышленника.

В конце февраля газета «Коммерсант» сообщала, что ФСБ удалось предотвратить атаку боевиков ИГ (организация запрещена в России) (террористическая организация, запрещена в РФ) на штаб-квартиру ГРУ. Как выяснилось, теракт готовил один из лидеров ИГ Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки). Он приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, а затем пассажиров Московского центрального кольца и посетителей торгового центра «Эдельвейс».

В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать боевиков, готовивших теракты. При этом сам Назаров до сих пор находится на свободе, его разыскивают спецслужбы. По предварительным данным, террорист проживает в иракском Мосуле. Ранее он дистанционно организовал и лично контролировал в режиме онлайн террористические атаки в Таджикистане и Швеции. Тогда в Стокгольме водитель грузовика протаранил толпу людей на площади в центре города, погибли четыре человека.

Также сообщалось, что ячейку, которая готовила нападения в Москве под руководством Назарова, создал перебравшийся в Россию рабочий-строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев. Он нашел единомышленников в мечети, а затем вовлек их в свою деятельность. Таким образом к нему присоединились уроженцы Дагестана, армянин и русский. Бабаев поддерживал связь с Назаровым и выполнял его указания.

В конце февраля в Нальчике силовики ликвидировали трех боевиков, готовивших теракты на территории Кабардино-Балкарской республики. Все они состояли в религиозно-экстремистской группировке. Как сообщили в НАК, во время штурма вооруженные боевики находились в одном из частных домов.

«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», — отмечалось в сообщении на сайте ведомства. В ходе операции никто из гражданского населения не пострадал, потерь среди силовиков также не было.

В декабре председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2018 году на территории России уничтожено 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп. Кроме того, силовики задержали 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников террористов.

Была пресечена деятельность 37 террористических ячеек. По словам Бортникова, наибольшее число преступлений террористической направленности фиксируется в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Пресечена деятельность 37 террористических ячеек, планировавших организовать теракты на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республики и Ставропольского края», — сказал он.

При этом Бортников также обратил внимание, что для совершения преступлений боевики привлекают мигрантов из стран Центральной Азии. Для предотвращения использования мигрантов в террористических целях правоохранительные ведомства усилили контроль в пограничных зонах.

«МВД и Пограничной службой ФСБ России закрыт въезд в страну более 10 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности, а также не допущен выезд свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке», — сообщил Бортников.

В конце октября президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность содержания осужденных за совершение террористических преступлений отдельно от остальных заключенных. Подобная мера необходима для того, чтобы радикальные элементы не занимались обработкой сокамерников. «Нам совершенно это ни к чему», — пояснил глава государства.