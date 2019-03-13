«Хорошо кушала»: у матери девочки-маугли нет проблем

В Москве арестовали 47-летнюю Ирину Гаращенко – мать пятилетней девочки, спасенной в воскресенье, 10 марта, из заваленной мусором квартиры в Москве – она помещена в СИЗО на два месяца. Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия, требовавшего поместить женщину под арест в связи с подозрением в покушении на убийство.

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«Ходатайство удовлетворить. Избрать в отношении Ирины Гаращенко меру пресечения в виде ареста», — сказала судья Савеловского районного суда столицы Ольга Чистова.

Защита Ирины Гаращенко просила для нее более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на отсутствие у нее судимостей, однако прокуратура поддержала позицию следствия. Следователь, в частности, настаивал на необходимости ареста в связи с тем, что в своей квартире Ирина Гаращенко содержаться не может, поскольку там отключено отопление и водоснабжение. Кроме того, считает следствие,

мать девочки, обнаруженной в крайне запущенном состоянии, может оказывать давление на соседей – то есть на свидетелей обвинения, — если будет проживать в непосредственной близости от них.

Сама 47-летняя женщина своей вины не признает: в суде она назвала свое задержание провокацией. «Она была в хорошем состоянии, что произошло дальше, я не знаю, — заявила Ирина Гаращенко журналистам в суде. — Возможно, это чья-то провокация. Я хочу это выяснить, но для этого мне надо хотя бы попасть в квартиру и понять, что там происходит». Женщина предположила в суде, что «провокация» может быть делом рук соседей, которые, по ее словам, уже вызывали участкового год назад из-за подозрений в том, что она принимает наркотики.

Напомним, соседи женщины действительно рассказывали журналистам, что вызывали участкового и сотрудников органов опеки, поскольку Ирина, по их мнению, уделяла недостаточно внимания дочери, а из-за двери квартиры постоянно раздавался детский плач. «Год назад приезжали девушки из опеки, приезжал участковый, но реакции никакой не последовало. Даже когда была дома, Ирина дверь не открывала», — заявила одна из соседок в комментарии РЕН ТВ.

В небольшом интервью представителям СМИ Ирина Гаращенко сказала, что любит дочь и будет за нее бороться. «Я буду бороться за свою дочь. Я жила, живу и буду жить только ради нее, — заявила она изданию kp.ru. — Мы два человека друг для друга в этом мире».

В ответ на вопросы об условиях проживания пятилетнего ребенка Ирина Гаращенко сказала журналистам, что, воспитывая дочь без чьей-либо помощи и поддержки, обеспечивала ей нормальный уход, режим питания и развивающие занятия. «У нее нет никакого истощения. Она хорошо кушала. Она просто маленькая, я и сама меньше 50 кг вешу в свои 47 лет, — утверждает мать девочки. — Она до этого говорила. Я не могу сказать, что прекрасно. Но девочка хорошо знает азбуку, это ее любимая книжка, она считает до 10».

Тот факт, что с 2015 года девочку ни разу не видели в поликлинике, Ирина Гаращенко объяснила тем, что ребенок не болел, а все нужные прививки были сделаны.

Что же касается того, что ребенок не ходил в детский сад, то от этого вопроса женщина ушла, заявив, что она «вообще-то адекватный человек». По словам женщины, она хочет понять, что произошло в квартире, куда ее «не пустили», потому что она не знает, в каком состоянии жилище.

Пятилетнюю девочку в захламленном жилище сотрудники МВД обнаружили 10 марта, когда прибыли по вызову соседей из-за непрекращающегося детского в дом на Ленинградском шоссе в Москве. Вскрыв квартиру, полицейские и соседи увидели ребенка среди гор мусора и бытовых предметов: у девочки отсутствовали социальные навыки, она не могла разговаривать, а в шею вросло нечто вроде пружинной резинки для волос. Девочку забрали в медицинское учреждение, где она уже поправляется.

Накануне главврач Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов заявил журналистам, что ее могут выписать уже через неделю. Османов подтвердил, что признаков анорексии, о которых ранее писали СМИ, у девочки нет – дефицит массы тела отсутствует, она ест с аппетитом, — однако есть «признаки недостаточного ухода». При этом девочка идет на контакт с людьми, улыбается и уже произносит некоторые слова – тот факт, что при вскрытии квартиры она не говорила, главврач объяснил острым или хроническим стрессом.