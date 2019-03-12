Дома и помещения: что Порошенко подарит за томос

Президент Украины Петр Порошенко, подписывая в ноябре 2018 года соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Константинопольским патриархатом, обещал передать ему недвижимость на Украине в обмен на томос об автокефалии новой церковной структуры в стране. Об этом говорится в копии документа, который администрация Порошенко предоставила на запрос информагентства «Украинские новости».

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«В соответствии с целью соглашения Украина будет способствовать... приобретению в соответствии с законодательством Украины представительством Вселенского патриархата в Украине, а именно миссией «Ставропигия Вселенского патриархата в Украине», зданий и помещений, других объектов собственности, необходимых для функционирования миссии «Ставропигия Вселенского патриархата в Украине», — указано в соглашении, текст которого приводит агентство.

Этот документ был подписан Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле еще 3 ноября, однако до сих пор нигде не публиковался. Соглашение было подписан на фоне обещаний Порошенко, что ни он лично, ни власть в целом не будут вмешиваться в церковные дела.

После подписания документа глава государства написал в соцсетях, что соглашение «завершает процесс, создает все условия, чтобы подготовка к собору и процедура предоставления томоса были проведены в соответствии с канонами православной церкви».

День заключения договора Порошенко назвал «историческим». «Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь», — написал украинский лидер на фейсбуке. Он также поблагодарил патриарха и Синод за «очень важное и мудрое решение».

В Совете Федерации России это событие восприняли не как «историю», а как нонсенс, поскольку церковь — это независимый институт. «С точки зрения места и роли церкви в обществе — нонсенс. Причем здесь президент, если церковь независимый институт? Значит, зависимый», — заявил сенатор Олег Морозов.

Его недоумение также вызвало участие в этом процессе Константинопольского патриархата, который является одной из 14 поместных церквей. Он считает, что таким образом Украина лишь в очередной пытается продемонстрировать «независимость от РФ». Это соглашение он назвал «политическим актом», свидетельствующим о попытке «торгануть украинскими верующими», приводит его слова РИА «Новости».

Документ стал важным шагом для Киева на пути к получению автокефалии. Следующий был сделан в декабре 2018 года, когда Порошенко и Варфоломей провели в украинской столице «объединительный собор». На мероприятии, которое проходило за закрытыми дверями, присутствовали в основном представители неканонических церковных структур. УПЦ МП отказалась участвовать в этом действии, однако отдельные представители структуры, отмечали украинские СМИ, на собор все же прибыли.

Тогда была создана новая церковная структура — «Православная церковь Украины». Ее главой избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, который до этого был епископом Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Весь этот путь был проделан, чтобы в конце концов получить томос о предоставлении автокефалии новой «церкви» Украины. Это произошло 9 января, когда документ подписали все члены синода Константинопольского патриархата в Стамбуле.

«Отныне документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется на Украину», — указывалось в сообщении патриархата.

Причем событие 9 января стало второй попыткой Киева получить томос. Епифанию уже передавали свиток из рук Вселенского патриарха Варфоломея. 7 января он вместе с Петром Порошенко принес этот свиток на Рождественскую литургию в Софийский собор. Но затем документ пришлось вернуть в Стамбул на подписание всеми членами константинопольского синода. Вскоре документ вернулся в украинскую столицу, где он будет храниться в дальнейшем.

По мнению украинского лидера, получение новообразованной церковью томоса об автокефалии укрепило независимость страны. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в твиттере. Глава государства уверен, что «независимая» церковь станет «духовным фундаментом» Украины.

Порошенко заявил, что теперь стране необходимо вернуть единство. Он выразил уверенность в том, что после таких событий Украину и украинцев «точно никто не способен остановить».