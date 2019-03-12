Самоубийство жены: почему участковому грозит 6 лет тюрьмы

Следователи обвиняют участкового полиции Гакиля Бадертдинова в доведении своей 40-летней супруги до самоубийства. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

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Бадертдинов занимал должность участкового при ОМВД по Шенталинскому району. В его ведении находились многоквартирные дома и частные домовладения, расположенные в ряде населенных пунктов. Теперь силовик уволен из правоохранительных органов. По части 1 статьи 110 УК РФ, которую ему вменяет региональный СК, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Тело его 40-летней жены Гульназ Бадертдиновой 18 октября 2018 года было обнаружено в колодце у ее дома, расположенном в селе Шентала. По данным судмедэкспертизы, смерть наступила в результате асфиксии — женщина захлебнулась водой. Также у нее был зафиксирован ожог пищевода уксусным раствором.

В постановлении следователей (есть в распоряжении «Газеты.Ru») сообщается, что Бадертдинова характеризовалась положительно, имела постоянную работу и двух несовершеннолетних детей — 16 и 11 лет. Мыслей о суициде женщина не высказывала и попыток самоубийства ранее не предпринимала. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела о «Доведении до самоубийства» — его завели 22 октября 2018 года.

По данным СК, участковый на протяжении нескольких лет избивал супругу. Родственники погибшей сообщали, что по ночам Бадертдиновой приходилось вместе с детьми убегать из дома.

Женщина не обращалась в полицию, так как боялась, что супруга могут уволить из правоохранительных органов.

«Нарастание негативного отношения со стороны мужа, скандалы, подозрения в изменах, оскорбления и угрозы, физическая агрессия явились грубыми психотравмирующими факторами для Бадертдиновой», — говорится в выводе психолого-психиатрической экспертизы, которую «Газете.Ru» передала правозащитная организация «Зона права», оказывающая юрподдержку потерпевшей стороне.

Известно, что рядом с колодцем была найдена предсмертная записка Бадертдиновой. «Я лично видела эту записку. Слева вверху листа А4 было невнятно и грязно написано следующее: «В моей смерти прошу никого не винить». При этом буква «В» не совпадает с ее почерком – она никогда так не писала», — рассказывала «Газете.Ru» сестра погибшей Гулися Закиуллина.

Она добавила, что письмо обнаружили родители супруга Бадертдиновой. После этого они заметили, что колодец, которым никто никогда не пользовался, был приоткрыт. «Так они и нашли тело невестки. Муж в это время был на работе. Отец позвонил ему и рассказал о случившемся», — пояснила Закиуллина.

Брат погибшей Ильнура Хуснуллина подтверждает, что супруг его сестры издевался над ней на протяжении долгих лет. «Когда мы отдыхали в 2012 году на озере, я увидел, как он беспричинно ударил сестру. В ответ я дал ему по плечу. Он постоянно ревновал ее, хотя поводов для этого Гульназ не давала.

Когда мимо проходили знакомые или соседи, она опускала голову, боялась даже поздороваться с ними, так как муж мог прийти в ярость. Он запрещал ей регистрироваться в социальных сетях.

Я еле уговорил ее создать профиль в мессенджере, чтобы мы могли переписываться», — поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».

Оба родственника Бадертдиновой отметили, что она была финансово зависима от мужа, поэтому умалчивала об издевательствах с его стороны. «У них кредит, ипотека, за которые нужно платить. Она опасалась, что Гакиля могут снять с должности», — пояснила Закиуллина.

Гульназ Бадертдинова была старшим юридическим консультантом в государственной компании. По словам родственников, детство она провела в самарском селе Денискино, где закончила школу с золотой медалью, а затем получила диплом юриста в самарской академии. Спустя несколько лет Гульназ завела отношения со своим одноклассником — Гакилем Бадертдиновым.

«Со свадьбой решили не затягивать – она состоялась уже 26 января 2002 года. В марте того же года сестра забеременела. В начале беременности муж ни за что ударил ее — это был первый приступ его ревности. То ли она с кем-то поздоровалась, то ли посмотрела не так. С того момента подобные случаи стали происходить систематически», — рассказала Гулися Закиуллина.

Через пару лет после свадьбы супруги переехали из Денискино в село Шентала — там они впоследствии приобрели дом, где и жили вместе до лета 2018 года. В августе прошлого года Гульназ, не выдержав издевательств со стороны мужа, решила переехать на съемную квартиру вместе с дочерьми.

«Через некоторое муж начал приходить на съемную квартиру и требовать от них вернуться домой. Девочки плакали, просили маму не делать этого, говорили, что боятся отца. Буквально полтора месяца она смогла там пожить — с начала сентября и до 18 октября», — сообщила родственница погибшей.

Старшая дочь на допросе в СК рассказала, что отец всю жизнь издевался над ней. «Я была вместе с ней и психологом. Она сообщила, что папа постоянно ревновал ее, что у него были какие-то видения, будто она с кем-то не тем гуляет. Она говорила, что отец бил их в 2017 году перед 1 сентября. Однажды Гакиль гонялся за ней, мамой и младшей сестрой по дому. Им пришлось спрятаться с ванной. В итоге он кулаком разбил стекло, и старшей дочери в лоб отлетел осколок», — пояснила Закиуллина.

Она также рассказал, что Новый год Гульназ планировала отмечать в Нижневартовске, а позже и вовсе хотела переехать в этот город. «Она мечтала отучить детей, жаловалась, что муж достает ее, пишет смс с угрозами. Эти сообщения приобщены к делу — телефон Гакиля изъяли следователи», — заключила собеседница «Газеты.Ru».