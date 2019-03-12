Наехала на следователя: как россиянка убегала от допроса

Жительница Бурятии не захотела проходить свидетелем по делу об убийстве ее гражданского мужа и сбила следователя на автомобиле, чтобы не получать повестку в суд. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

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«В суде установлено, что женщина в августе 2018 года, находясь за управлением своего автомобиля, с целью воспрепятствования законной деятельности следователя совершила наезд на старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела по Республике Бурятия, ударив его передней частью автомобиля, от чего последний испытал сильную физическую боль.

Действия виновной в момент наезда создавали реальную опасность для жизни и здоровья следователя», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия выяснилось, что изначально жительница села Телемба проходила свидетелем по уголовному делу об убийстве ее гражданского мужа. Так, по данным правоохранителей, в августе 2018 года в гости к женщине и ее сожителю приехал знакомый. Он вступил в конфликт с гражданским мужем осужденной и несколько раз ударил его кулаками по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте, в то время как сам нападавший скрылся. Вскоре он был задержан полицейскими — против него возбудили уголовное дело.

Свидетельницей по делу должна была проходить жена обвиняемого, которая была в квартире во время драки. Когда следователь привез ей повестку, женщина была в машине — без объяснения причин она заявила, что отказывается участвовать в следственных и процессуальных мероприятиях.

Затем жительница Бурятии резко тронулась с места на своей машине, сбив стоявшего у нее на пути следователя. Отмечается, что после наезда мужчина упал на капот автомобиля, протащившего его в таком положении несколько метров, а затем слетел с машины на землю. По результатам медицинского освидетельствования у него были зафиксированы травмы различной степени тяжести.

В результате автомобилистка скрылась с места происшествия. Некоторое время за ней продолжалась погоня – женщина игнорировала требования остановиться и усиленно пыталась оторваться от патрульных.

Когда ее все же задержали, было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

История с умышленным наездом автомобиля в феврале 2019 года произошла и в Брянской области. Там местная жительница попала под колеса руководителя коммунального хозяйства поселка Суземки. Женщина и еще ряд жителей населенного пункта были недовольны состоянием дороги, по которой их дети ежедневно ходили в школу. По их словам, тротуары были завалены снегом, а на проезжей части образовалась огромная лужа.

Выслушать замечания местных жителей отправился глава управления коммунального хозяйства Сергей Цуканов. Однако, приехав на встречу, пишет издание «Брянская улица», чиновник не представился, а когда увидел камеру, начал оскорблять односельчан. Он посоветовал жителям «протрезветь», прежде чем искать лужу.

После этого он сел за руль автомобиля и чуть не сбил женщину, которая записывала его передвижения на камеру. Испугавшись, жительница хлопнула рукой по машине, чтобы остановить Цуканова. В ответ на это он заявил: «Я сейчас тебя в рыло хлопну. Поняла?»

Видеозапись инцидента быстро распространилась в федеральных СМИ и вызвала новую волну возмущения поведением российских чиновников. Позже глава районной администрации Борис Слипухов пообещал разобраться с подчиненным, которому теперь грозит увольнение.

Сам чиновник свой поступок объяснил тем, что день, в который произошел инцидент, у него выдался «тяжелым». «Снегопад, ночью оттепель, были лужи. Жительница очень возмутилась по поводу луж, но мы в течение двух часов все устранили. Я прошу извинения за некорректно выраженные слова», — заявил Сергей Цуканов в своем видеообращении.