«Балтика»: к успеху сквозь десятилетия

В конце 1980-х в СССР пиво либо было, либо не было. Если оно было, то срок хранения – семь дней, кисловатый привкус и легкий осадок.

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Выбор не велик.

Таймураз Боллоев не сразу согласился, когда ему предложили возглавить только что построенный большой пивоваренный завод в Петербурге. Боллоев – пивовар и по призванию, и по образованию. В дипломе написано «технология бродильных процессов», а за спиной опыт работы главным пивоваром большого пивоваренного комбината.

И все же Боллоеву удалось из локального завода сделать федеральную пивоваренную компанию, создать дистрибьюторскую сеть, выстроить бренд, построить много заводов.

В 1990 году крупнейшая финская пивоваренная компания Hartwall и крупнейшая шведская пивоваренная компания Pripps образовали компанию BBH (Baltic Beverages Holding). Обе компании были заинтересованы в открывающихся на территории распадающегося СССР инвестиционных возможностях, но в одиночку выходить на этот рынок было излишне рискованно.

В конце 1992 года BBH проявил интерес к Петербургу, выиграл инвестиционный конкурс и стал владельцем 70% голосующий акций Пивоваренной компании «Балтика».

BBH принес в Петербург не только деньги, но и технологии. Страна получила качественное пиво.

Пивоварение – огромная технология, вероятно, древнейшая в мире, но и она помимо больших и сложных процессов состоит из маленьких лайфхаков. Например, как удалить воздух из бутылки, в которую налили пастеризованное пиво? В каждую бутылку, на бешеной скорости летящей по конвейеру, под давлением тоненькой струйкой вбрызгивается несколько капель воды; пиво вспенивается, из него выделяется углекислый газ, он вытесняет воздух и именно в этот момент крышка закрывается. В итоге нет воздуха, пиво хранится дольше, падает нагрузка на дистрибьюторскую сеть, и продукт стоит дешевле.

Алюминиевую банку первыми в стране начали использовать на «Балтике». И первое безалкогольное пиво тоже сварил Боллоев. Хотя над ним и посмеивались, рассказывали анекдоты про резиновых женщин, а сейчас это мейнстримовый продукт с 13 млрд рублей оборота.

Почти все пиво в России сейчас варится не по немецкой, а по скандинавской технологии, и первопроходцем здесь был Таймураз Боллоев.

К 1995 году «Балтика» стала крупнейшей компанией на рынке, с тех пор лидерство никогда никому не уступалось.

Оформление продукта было сделано шведским дизайнерским бюро. Появился бренд-нейм и сорта под номерами. Сейчас «Балтика» – единственный потребительский бренд из России, признанный на всех пяти континентах.

С середины 90-х до середины 2000-х «Балтика» активно занималась поглощением предприятий. Эффективность сделок и сейчас удивляет конкурентов, которые пришли к этому этапу на десять лет позже. К 2005 году ВВН представлена десятью заводами, принадлежащими четырем родственным компаниям.

В 2005 году компанию возглавил Антон Артемьев.

В 2000 году Carlsberg приобрел шведскую Pripps.

В 2001 году партнером Hartwall становится большая компания Scottish & Newcastle из Великобритании.

В 2008 году Carlsberg начал процесс приобретения Scottish & Newcastle. В результате сложной сделки с участием Heineken активы Scottish & Newcastle в России отошли к Carlsberg. Сделка закрылась за несколько дней до мирового финансового кризиса.

Он консолидировал все активы Carlsberg в России. Получилась крупнейшая производственная структура в стране и одна из самых крупных пивоваренных компаний в мире. Бренд «Балтика» стал номером один в Европе по объемам продаж с отрывом от ближайшего конкурента на 16%.

В 2007 году капитализация «Балтики» превысила 7 млрд долларов США. Компания оказалась на 26 месте рейтинга всех компаний Восточной Европы в окружении нефтяных и металлургических предприятий.

Financial Times опубликовала список крупнейших мировых марок. Среди международных пивных брендов «Балтика» получила высший балл за способность приносить прибыль в будущем и за вклад бренда в прибыль компании.

Артемьев стал первопроходцем в импортозамещении. Еще в 2005 году.

Компания финансировала проекты в сельском хозяйстве – сейчас почти весь солод, из которого варится пиво, делается из российского ячменя. Carlsber даже вывел два собственных сорта ячменя с минимальным содержанием дестабилизирующих ферментов. «Балтика» адаптировала эти сорта для российского климата. Пиво из такого ячменя хранится дольше без потери вкуса и запаха, а значит для потребителя стоит дешевле.

В 2004 году возглавляемый Таймуразом Боллоевым Союз российских пивоваров направил в Государственную думу законопроект о запрете продажи пива несовершеннолетним. Артемьев продолжил работу по продвижению ответственного потребления и в 2005 году. Дума приняла закон, запрещающий продажу пива несовершеннолетним.

Исаак Шепс занял пост президента компании в 2011 году.

Шепс завершил выкуп акций миноритарных акционеров, изменил форму собственности и еще теснее интегрировал «Балтику» в Carlsberg Group. C 2013 года 100% акций «Балтики» принадлежит группе Carlsberg.

Шепс подписал меморандум с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), который предусматривает реализацию в России крупных проектов в области защиты окружающей среды на сумму 1 млрд рублей. Это первый подобный проект в России.

«Балтика» стала участником Олимпиады в Сочи. Имиджевый проект дал очередной толчок развитию безалкогольных сортов и поддержке спорта.

Вскоре компания завоевывает золотую медаль International Beer Challenge в Лондоне.

С 2014 года компанией руководит Яцек Пастушка.

Он подписал несколько соглашений с региональными правительствами, касающихся законодательного регулирования отрасли, социальной ответственностью пивоваров, обеспечения безопасности труда.

«Балтика» тем временем остается лидером рынка. Конкуренты сливаются и поглощают друг друга, повторяя путь, который прошла компания в девяностых годах, но обогнать ее не получается.

Представляя компанию лидера в диалоге с властями, Пастушка думает о рынке в целом: представители компании вошли в Общественный совет при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка и правление РСПП. В 2018 году российский пивоваренный рынок впервые за 11 лет показал не падение, а рост.

Экспорт компании растет, сейчас «Балтика» представлена в 75 странах мира, во многих из которых является единственным экспортером пива.

Carlsberg Group приняла новую корпоративную стратегию «Паруса – 2022», значительная часть которой посвящена развитию безалкогольных сортов и здоровому образу жизни. Безалкогольное пиво – один из самых быстрорастущих сегментов.

Частью бизнес-стратегии «Паруса – 2022» стала программа устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего»: Ноль углеродного следа, Ноль потери воды, Ноль безответственного потребления и Ноль несчастных случаев.

В рамках 170-часового празднования 170-летнего юбилея со дня своего основания Carlsberg Group создала работающий от ветрогенератора бар с нулевым выбросом углерода в историческом районе в Копенгагена. Питание бара энергией полностью осуществляется через ветрогенератор. В отсутствии ветра посетители могут крутить специальный велосипед для генерации энергии, чтобы налить пиво.

Яцек Пастушка перепрограммировал российскую компанию так, что стратегия стала рабочим инструментом не только для высшего руководства, но и для рядовых сотрудников. Дважды в год стратегия корректируется для более точного соответствия реалиям.

Обычно стратегия отдельно, результаты отдельно. В этом случае не так.

Репутацию измеряет глобальный институт, он так и называется Институт Репутации. Он проводит опросы 230 тыс. людей в 15 странах, составляя рейтинг. Вот в этом рейтинге Carlsberg взлетел на 18 позиций за год.

Если за пожарную безопасность отвечают только пожарные, жди беды. В репутации так же – если за имидж отвечают только пиарщики, результатов не будет. На «Балтике» за репутацию отвечают все, от топ-менеджемента до самых рядовых сотрудников.

За рубежом Россию знают по брендам энергетических компаний. Но есть исключение. Бренд «Балтика» российского происхождения и как часть Carlsberg Group представляет страну в Европе, Азии, Америке, Африке и Австралии.

Все почти 30 лет компания была по-настоящему «самой – самой». Модное слово «инновационность» истерлось под давлением модных брендов. Но российский бренд «Балтика» был именно инновационным: новые продукты, новые технологии, первые в продажах, первые на новых рынках. Каждый президент компании – это отдельный бизнес-кейс, работа каждого из них дополняла работу предшественников.

С 1 мая членом Исполнительного комитета Carlsberg Group, вице-президентом по региону Восточная Европа и президентом ООО «Пивоваренная компания «Балтика» назначен Ларс Леманн. На этом посту он сменит Яцека Пастушку, который возглавит в Carlsberg Group регион Западная Европа.

В свою очередь, также с 1 мая Яцек Пастушка, который занимает должность исполнительного вице-президента Carlsberg Group по региону Восточная Европа и президента ООО «Пивоваренная компания «Балтика» с января 2015 года, возглавит регион Западная Европа Carlsberg Group. Под руководством Яцека финансовые результаты региона Восточная Европа стабилизировались, а «Балтика» полностью интегрировалась в стратегию Carlsberg Group «ПАРУСА'22».

Ларсу 52 года, он датчанин, начал свою карьеру в Carlsberg Group в 2003 году. С тех пор он занимал несколько разных позиций, включая должность вице-президента по коммерческим вопросам региона Восточная Европа, также он отвечал за подразделение, занимающееся экспортом, лицензионным производством и продажами в магазинах беспошлинной торговли. С 2016 года занимал должность генерального директора Carlsberg Malaysia. Ларс с семьей переедет в Санкт-Петербург.

Кеес 'т Харт, президент Carlsberg Group так прокомментировал перемены в руководстве: «Я бы хотел поздравить Ларса с его назначением в Исполнительный комитет Группы и пожелать ему и Яцеку успехов на новых должностях и в новых зонах ответственности. Данные изменения позволят нам усилить команду руководства компанией Carlsberg, потому что в Исполнительный комитет приходит Ларс, также мы продолжим получать преимущества от доказанных на деле сильных сторон Яцека и его вклада в положительные результаты Carlsberg».