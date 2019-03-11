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Штурм отдела МВД: кого задержала ФСБ в Воронеже

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова. По данным местных СМИ, ему вменяют получении взятки. Кроме того, против Уварова уже возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В ходе спецоперации регионального УФСБ был задержан начальник отдела МВД России по Новоусманскому району Воронежской области Анатолий Уваров. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает РИА «Новости». Силовику грозит до четырех лет лишения свободы.

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«Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Воронежской области выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — заявила старшая помощница руководителя регионального СУ СКР Елена Мануковская.

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Как отмечают местные СМИ, причиной ареста офицера полиции могла стать взятка. Такого мнения придерживаются источники издания «Блокнот Воронеж».

«Руководством главка назначено проведение служебной проверки, в случае если вина сотрудников ОМВД будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к установленной законом ответственности», — заявили местному порталу в пресс-службе регионального главка МВД России

По словам очевидцев, участники спецоперации — сотрудники регионального УФСБ — были одеты в маски и бронежилеты. После задержания они также провели ряд обысков в помещениях отдела МВД, которые продолжаются до сих пор.

Анатолий Уваров занимал пост начальника отдела полиции в Новоусманском районе на протяжении двух лет – на эту должность он был назначен в апреле 2017 года. Ранее он занимал такой же пост только в управлении МВД по Эртильскому району.

Ранее сообщалось, что в конце января 2019 года Следственный комитет задержал за взятку начальника отделения по борьбе с организованной преступностью в подмосковном городе Чехов. Об этом РИА «Новости» рассказала старшая помощница руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По данным следствия, в минувшем декабре силовик получил от местного коммерсанта взятку в 90 тыс. рублей, пообещав «не привлекать его к уголовной ответственности за хулиганство». Взятка была дана непосредственно «за уничтожение доказательств его причастности к драке в кафе и непривлечение к уголовной ответственности», уточнили в подмосковном ГУМВД России.

В то же время на взятке попался и еще один чеховский полицейский. Как стало известно следствию, старший инспектор того же отдела в конце ноября получил 200 тыс. рублей от местного бизнесмена «за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему интернет-кафе».

В подмосковном ГУМВД сообщили о запуске служебной проверки, по результатам которой полицейские могут быть уволены из ОВД и привлечены к ответственности. За противоправные действия подчиненных ответят и руководители их подразделения. Следователи обыскали дома и служебные кабинеты подозреваемых и их руководства «с целью проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений». Отмечается, что в мероприятиях также принимали участие сотрудники главного управления собственной безопасности МВД РФ.

Незадолго до этого, 17 января 2019 года, также стало известно об обысках, которые проводили сотрудники Следственного комитета РФ у полицейских, причастных к мошенничеству с недвижимостью в Москве.

«В рамках расследования уголовного дела о квартирных мошенничествах следователи ГСУ СК по Москве совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области и УСБ ГУ МВД по Москве проводят обыски у предположительно причастных к преступлению сотрудников полиции УВД Юго-Западного округа столицы», — заявили ТАСС в московском управлении СК.

Подозреваемых оперативно доставили в ведомство для проведения следственных действий. Материалы их дела были переданы в Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Москве. В ГУ МВД России по Москве провели служебную проверку, по результатам которой было принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам.