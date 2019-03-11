Страшная записка: Airbus экстренно сел после сообщения о бомбе

Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту Баку. Судно направлялось из Бахрейна в московский аэропорт Домодедово. Посадку совершили из-за записки о бомбе, которую в туалете самолета нашел один из пассажиров. Он передал сообщение стюардессе.

Пассажира задержали — с ним проводится беседа для выяснения точных обстоятельств произошедшего.

«При выполнении рейса U6-1116 Бахрейн — Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

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Самолет благополучно выполнил посадку в понедельник — в 14:56 по бакинскому времени (15:56 мск). Об этом сообщили в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, добавив, что всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Решение об эвакуации пассажиров принял командир экипажа.

Самолет осмотрели сотрудники аэропорта. Никаких посторонних предметов обнаружено не было. По данным Посольства РФ в Баку, в ближайшее время лайнер направится в Москву. Пока неизвестно, когда и каким рейсом будут отправлены в пункт назначения эвакуированные пассажиры.

Для того, чтобы Airbus смог приземлиться в Баку, экипажу пришлось кружить над азербайджанским аэродромом, вырабатывая топливо. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российских авиадиспетчерских кругах.

Ранее, в январе 2019 года, пассажир самолета, который следовал из Сургута в Москву, потребовал развернуть борт в направлении Афганистана. Такое требование он выдвинул спустя 30 минут после взлета. По словам бортпроводниц, которые работали на том рейсе, мужчина был трезвым и вел себя адекватно.

«Также он сообщал, что у него есть оружие, и если мы не исполним его требования, то он применит это оружие и плохо будет всем», — пояснила старшая бортпроводница.

Так как никаких признаков алкогольного или наркотического опьянения не было, экипаж самолета отнесся к словам мужчины серьезно. Паники, по словам очевидцев, на борту не было — пассажиры вели себя спокойно. Экипажу удалось уговорить дебошира совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки.

Через несколько минут после приземления на борту самолета появились сотрудники спецназа. «Покричали немножко и забрали его. Он не сопротивлялся. Нам ничего не говорили, всю информацию мы узнали через прессу. Он спокойно общался, трезвый был», — рассказал один из очевидцев. Известно, что оружия, которое мужчина угрожал применить на борту, силовики у него не нашли.

Дебошира задержали по подозрению в угоне воздушного судна. При этом мотивы поступка он объяснить не мог. По его словам, в Афганистан «ему и не надо было». При этом он отметил, что «не все так просто, как кажется с первого раза». За пассажирами рейса был направлен резервный борт. В Москву они прибыли лишь к полуночи того же дня.

Еще один скандал произошел в декабре 2018 года. Тогда неизвестный сообщил, что на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск, находится бомба. По прибытии в Иркутск самолет и пассажиры были досмотрены. Взрывного устройства силовики не нашли.

По данным СМИ, в салоне самолета находились 119 человек и шесть членов экипажа. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о запуске доследственной проверки по факту телефонного хулиганства. Полиция подозревала в произошедшем 35-летнего жителя Сочи.

В сентябре прошлого года в Новосибирске задержали пассажира, угрожавшего взорвать самолет, который следовал по маршруту Новосибирск – Баку.

«Пассажир потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс. Ему было отказано, после чего он заявил, что самолет дальше не полетит. Экипажем было принято решение вернуть борт обратно к зданию аэровокзала», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Впоследствии борт был обследован оперативными службами. Дебошира доставили в дежурную часть аэропорта Толмачево. Взрывного устройства при нем не обнаружили. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».