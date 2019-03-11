Не пережила разрыв: почему мать бросила девочку-маугли

Пятилетняя девочка-маугли, которая накануне была обнаружена спасателями в заваленной мусором московской квартире, теперь находится в реанимации. У ребенка диагностировали сильное истощение. Соседи одичавшего ребенка до сих пор не могут оправиться от шока после того, как увидели, в каких условиях жила девочка, передает РЕН ТВ.

По их словам, ребенок жил в квартире, до подоконника заваленной мусором. Когда спасатели открыли дверь, из жилища потянул жуткий запах. Девочка якобы сидела на куче отходов.

Первое, что заметили вошедшие — украшение на шее ребенка, вросшее в ее кожу. По одним данным — это была цепочка с крестиком, по другим — резинка для волос. «Кофточка… И все. Кроме кофточки, ничего не было надето. Девочка не разговаривала», — рассказала телеканалу москвичка Елена Разуваева.

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Жильцы дома рассказывали, что мать ребенка в течение нескольких дней не появлялась в квартире, в то время как из-за стены раздавался плач ребенка. Накануне соседи решили вызвать полицию. На место прибыли двое полицейских, сотрудники МЧС и скорая помощь.

«Когда вскрыли дверь, она ползала в этой куче барахла, который покрывает высоким слоем весь пол квартиры. На ней была какая-то старая бордовая маечка вся, извините за выражение, обкаканная. Старая зимняя шапка на голове. И больше ничего. Попка голая», — приводит слова живущей в многоэтажке женщины сайт kp.ru.

Cоседи даже не подозревали, что происходило в квартире рядом с ними. Они утверждают, что последний раз видели ребенка несколько лет назад. «Я ее видела где-то первые года жизни. Мама с ней гуляла, в коляске, все ее видели. Потом девочка пропала из поля зрения», — сообщила РЕН ТВ местная жительница.

С ней соглашается другая соседка, которая не видела девочку последние полтора года. Когда ребенок родился, ее мать часто катала ее в коляске, а спустя пару лет даже выпускала на площадку играть с другими детьми.

«Год назад приезжали девушки из опеки, приезжал участковый, но реакции никакой не последовало. Она даже когда была дома, Ирина (мама найденной девочки, — «Газета.Ru»), она дверь не открывала», — отметила соседка.

Другие жильцы дома утверждают, что семья одичавшей девочки производила впечатление благополучной. «Эта личность с тем, что мы увидели, вообще никак не складывается. В принципе, [она] нормальный человек», — рассказала одна из местных жительниц. «В квартире был жуткий запах и мусор. Вся картина не соответствовала образу мамы, потому что все знали ее нормальным человеком и даже не представляли, что происходит в квартире», — поддержала другая.

С их мнением не согласна еще одна соседка 5-летнего ребенка. По ее мнению, о благополучии семьи не могло идти и речи — мать девочки редко появлялась в квартире, пока из нее доносился детский плач.

«Ее муж бросил с ребенком, и его депортировали. Я его видела два раза и то случайно. Ну как он нормальное впечатление мог производить, он был в местах не столь отдаленных. <…> Я с ней (пятилетней девочкой, — «Газета.Ru») здоровалась, она со мной нет. Ребенок плакал, бился в дверь, дергал за ручку», — пояснила жительница дома на Ленинградском шоссе.

Знакомые семьи подтверждают: мать ребенка действительно изменилась после ухода мужа. Они сообщили, что когда-то Ирина даже занимала руководящую должность в частной компании, но потом закрылась ото всех и почти перестала работать. Она отказывалась от помощи, даже несмотря на большой долг за квартиру.

«У тебя 670 тыс. [рублей] задолженность за квартиру. Представляете, 670 тыс.?! – Нет, у меня все нормально, все хорошо», — вспоминала слова матери девочки-маугли старшая по подъезду.

Как бы то ни было, по данным СК, у девочки полностью отсутствуют социальные навыки — она не умеет говорить и не имеет представления, как вести себя среди людей. Прибывшие на место врачи обнаружили у ребенка серьезные заболевания: гнойный отит, педикулез и признаки анорексии.

Против ее 47-летней матери возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Женщину задержали. Следователи допросили ее и сейчас устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания малолетней. Расследование по уголовному делу продолжается», — уточнили в ведомстве.