«Без баб»: школьники указали место россиянкам

Пятиклассники одной из школ Ленинградской области провели в учебном учреждении акцию «Без баб», приуроченную к Международному женскому дню. О мероприятии в своем посте на фейсбуке рассказала мать одной из школьниц Мария Брусенская.

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«У дочки в школе вчера пятые и шестые классы объявили акцию «Без баб». Один лидер собирал подписи на что-то связанное с акцией. Дочь говорит, сначала они расклеивали листовки, потом некоторые перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу! Вопрос, куда нужно деться всем бабам, как дети собираются обойтись с матерями и педагогами, остался не раскрыт», — написала местная жительница.

По ее словам, на листовках, расклееных школьниками, был изображен перечеркнутый символ Венеры. Брусенкая также добавила, что некоторые учителя видели эти листовки, однако никаких действий не предприняли.

Как сообщили в комитете общего и профессионального образования Лениградской области, информация об инциденте в школе подтверждается лишь частично. По данным властей, классный руководитель вмешалась сразу после того, как увидела на лбах у детей стикеры с надписью «Без баб».

«На момент разбирательств выяснилось, что несколько учеников 7-8-х классов приняли участие в этом баловстве на грани хулиганства», — пояснили в комитете. Там добавили, что скорее всего школьники решили повторить действия героев популярного российского сериала «Счастливы вместе». В 54 серии 2 сезона один из главных персонажей Геннадий Букин создает общественное движение «Без баб», которое призвано изгнать женщин из мужских заведений.

По мнению директора школы, в которой произошел инцидент, Игоря Соловьева, акция пятиклассников была обычной детской шалостью. «Это была даже не акция, а просто детская шалость. <...> Девочки смеялись, а потом мальчики поздравляли уже всерьез. Никакой подоплеки — ни политической, ни гендерной — в этом не было. Ни одного случая физического оскорбления не было», — заявил он РИА «Новости».

Соловьев также отметил, что сами пятиклассники переживают из-за общественного резонанса, который был вызван их поступком. На данный момент с ними работают психологи. Наказывать детей администрация учебного заведения на намерена, уточнил директор. С ними проведут профилактическую беседу, в которой примут участие родители прославившихся школьников.

«С родителями переговорим, чтобы они усилили контроль за просмотром телепередач, за пользованием интернетом», — заключил Соловьев.

Сама Брусенская, благодаря которой и началось обсуждение инцидента, позднее написала, что полностью довольна реакцией администрации школы. «Сегодня мы поговорили с директором школы, лично я совершенно удовлетворена разговором — с теми несколькими детьми, которые необдуманно взяли на вооружение фразу из популярного сериала, будет проведена работа, с их родителями тоже, — написала женщина. — Уверена, что воспитательные мероприятия и шумиха в прессе будут хорошим уроком для всех участников, я по-прежнему считаю эту выходку возмутительной, но это дети, они могут ошибаться».

Ранее сообщалось, что хабаровчане, призывавшие к насильственным действиям против женщин через интренет-сообщество «Мужское государство», отправятся в колонию общего режима. Такое решение 1 марта принял Краснофлотский районный суд Хабаровска. Молодых людей признали виновными по части 1 («Создание экстремистского сообщества») и части 2 статьи 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).

Так, Данила Абросов и Александр Исаков получили наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии общего режима, а основатели сообщества Сергей Жеребцов и Виктор Карташов — по четыре года соответственно.

По версии следствия, молодые люди также пытались «вызвать у неограниченного круга лиц ненависть к представителям неславянской внешности и к действующей власти». Согласно обвинительному заключению, изначально экстремистское сообщество было создано из-за вражды к мигрантам и женщинам.