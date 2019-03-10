«Ребенок плакал, бился в дверь»: в Москве нашли девочку-маугли

Силовики спасли из квартиры в Москве пятилетнюю девочку с признаками анорексии и отсутствием социальных навыков. Она была оставлена родителями без присмотра. Об этом заявили в Следственном комитете по Москве.

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Ранее в полицию поступило сообщение о плаче и крике ребенка в квартире на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пятилетняя девочка находится в доме одна. Дверь была вскрыта, а ребенок передан в медучреждение.

«По предварительным данным, у нее отсутствуют социальные навыки, есть признаки анорексии. Также на шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Ребенок доставлен в реанимацию одной из городских больниц», — пояснили в СК.

Против 47-летней матери девочки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Женщина задержана — сейчас ее допрашивают следователи, устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания малолетней. Расследование по уголовному делу продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

СМИ, ссылаясь на обнаруживших ребенка силовиков, пишут, что девочка не разговаривала, а лишь издавала звуки. Также выяснилось, что она якобы не умеет самостоятельно одеваться, умываться и ходить в уборную. На ее теле был обнаружен крестик на веревочке, закрытый тонким слоем кожи.

По неподтвержденным данным, сейчас определяется тактика лечения ребенка. В первые недели медики будут восстанавливать у пятилетней девочки навыки жевания и глотания.

РЕН ТВ, ссылаясь на информацию соседей, сообщает, что семья ребенка производила впечатление благополучной. «Эта личность с тем, что мы увидели, вообще никак не складывается. В принципе, [она] нормальный человек», — заявил один из жителей дома на Ленинградском шоссе.

Ее соседка в свою очередь отмечает, что мать девочки редко появлялась в квартире, несмотря на то что ребенку явно было плохо — из дома регулярно доносился детский плач.

«Ее муж бросил с ребенком, и его депортировали. Я его видела два раза и то случайно. Ну как он нормальное впечатление мог производить, он был в местах не столь отдаленных. <…> Я с ней (пятилетней девочкой, — «Газета.Ru») здоровалась, она со мной нет. Ребенок плакал, бился в дверь, дергал за ручку», — сообщила собеседница телеканала. Она добавила, что в 2018 году мать ребенка искали органы опеки и участковый, однако встретиться с ней так и не удалось.

Это уже не первый за год случай, когда взрослые люди оставляют своих малолетних детей без присмотра. Так, в феврале 21-летняя жительница Кирова заперла свою дочь одну в квартире на несколько дней. 20 февраля бабушка пришла поздравить свою трехлетнюю внучку с днем рождения и обнаружила ее мертвой. Судмедэкспертиза показала, что ребенок скончался от обезвоживания.

Мать девочки арестовали — ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью. «Установлено, что трехлетняя девочка проживала в квартире со своей матерью в условиях, не обеспечивающих безопасность ее жизни и здоровья, без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии. Мать девочки родительские обязанности по воспитанию и содержанию дочери длительное время не исполняла», — отмечали в региональном управлении СК.

Кировская прокуратура в свою очередь возбудила уголовное дело в отношении местных органов опеки. Их подозревают в халатности при организации контроля за семьей погибшей девочки.

Силовики также изучили медкарту ребенка и выяснили, что Кировская клиническая больница №7 не вела медицинский контроль за ее здоровьем. По данным СК, врачи перестали посещать семью в декабре 2016 года.

Месяцем ранее истощенное тело годовалого ребенка было обнаружено в Санкт-Петербурге. В смерти малолетнего обвинили его 31-летнюю мать Викторию Свинцову, которая, по данным следователей, умышленно не следила за ребенком и лишала его питания. Ее арестовали на два месяца.

Как сообщали местные СМИ, за сыном Свинцовой присматривала ее приятельница Михайлова, которая получала за это 14 тыс. рублей в месяц. Женщина была с малышом и в день его смерти. Она отметила, что ребенок отказывался от еды и спустя некоторое время скончался.

В разговоре со следователями Михайлова не смогла назвать причины, по которым мальчик был доведен до критического состояния. «На момент опроса следователями она была пьяна. 30 января стало известно, что она тоже скончалась», — заявляли в аппарате петербургского детского омбудсмена.

Мать годовалого мальчика видела его в последний раз 25 января. В этот день она пришла домой, чтобы в очередной раз передать деньги сиделке. Тогда же, по словам Свинцовой, она заметила, что сын похудел, однако списала все изменения на простуду. По данным сайта kp.ru, в последний раз ребенок посещал педиатра в марте 2018 года.