Крушение Boeing 737: 157 погибших

Пассажирский самолет Boeing 737-800 MAX потерпел крушение в Эфиопии. Об этом заявили в авиакомпании Ethiopian Airlines, которой принадлежало воздушное судно. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным Reuters, выживших нет.

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«Самолет вылетел в 08:38 по местному времени (совпадает с мск, — «Газета.Ru») из международного аэропорта Боле в Аддис-Абебе и потерял связь в 08:44», — говорится в пресс-релизе перевозчика. В авиакомпании уточнили, что крушение произошло недалеко от города Дэбрэ-Зэйт.

Boeing 737 выполнял регулярный рейс в столицу Кении Найроби. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Эфиопии. Там также выразили соболезнования семьям жертв катастрофы.

В посольстве России в Кении пока не располагают информации о том, находились ли на борту разбившегося самолета россияне.

«На борту могли быть россияне, потому что у данной авиакомпании достаточно дешевые цены для поездок в Африку, в частности, в Найроби. Поэтому это не исключаем, но пока конкретных данных у нас нет», — заявил ТАСС представитель дипмиссии Олег Кипоренко.

По данным сервиса Flightradar24, Boeing пропал с радаров через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. Перед крушением самолет поднялся чуть выше 2,6 км и набрал скорость порядка 700 км/час. В настоящее время на месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы.

Авиакомпания Ethiopian Airlines, которой принадлежит разбившееся воздушное судно, является крупнейшей в Африке — она была основана в 1945 году. В 2011 году перевозчик стал членом международного альянса Star Alliance. Авиакомпании принадлежат более сотни пассажирских и грузовых самолетов. Она выполняет полеты по 120 направлениям — в том числе в Москву.

Согласно информации из открытых источников, разбившийся в воскресенье самолет выполнил свой первый полет 30 октября 2018 года. В авиакомпанию он поступил 15 ноября.

Boeing 737-800 MAX является представителем четвертого, новейшего поколение самолетов Boeing 737. Корпорация начала эксплуатировать воздушные судна этой серии в 2017 году. Они стали самыми продаваемыми в истории Boeing. Самолеты этого поколения заказывают в том числе российские авиакомпании.

Тем временем это уже вторая за полгода катастрофа с Boeing 737 MAX. Впервые самолет этой модели потерпел крушение 29 октября 2018 года в Индонезии.

Воздушное судно, принадлежащее индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетело из Джакарты утром 29 октября. Оно направлялось на один из островов Малайского архипелага. Спустя 13 минут после взлета самолет потерпел крушение в море в районе побережья Западной Явы. Обломки Boeing разбросаны по обширной территории морского дна и находятся на глубине от 30 до 40 метров. Погибли все 189 человек, которые находились на борту. Причины катастрофы все еще выясняются.

По данным Seattle Times, которое ссылается на специалистов, изучающих данные черного ящика Boeing 737 MAX, пилоты с первых минут полета пытались восстановить контроль над лайнером. Как пишет издание, экипаж десять минут в «решительной схватке» пытался справиться с новой системой защиты от сваливания, которая 26 раз опускала нос самолета вниз. «Они боролись до конца полета», — сообщил один из участников расследования причин авиакатастрофы Нуркахио Утомо.

Bloomberg в свою очередь отмечает, что механики не стали устранять неполадки с датчиком высоты и скорости, несмотря на то что он дал сбой в ходе предыдущего рейса. Агентство подчеркивает, что пилоты ранее жаловались на трудности в считывании основных данных — в том числе скорости и высоты полета.

Разбившийся самолет эксплуатировался авиакомпанией с августа 2018 года. После трагедии корпорация Boeing опубликовала предупреждение для операторов, в котором рассказала о сбое в датчике угла атаки.

В конце января семьи пассажиров, погибших в результате падения лайнера, пожаловались на «несправедливую» компенсацию и потребовали от Lion Air выполнить свои обязательства по выплате денег. В пресс-службе перевозчика ранее заявляли, что семьи погибших должны получить компенсацию размером 50 млн рупий (232 тыс. рублей по нынешнему курсу, — «Газета.Ru»).