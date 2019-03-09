Аэропорт закрыт: стихия обрушилась на Петербург

Из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости в Санкт-Петербурге был закрыт аэропорт Пулково. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

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«В целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково закрыт для взлетно-посадочных операций в связи со сложными метеоусловиями: сильный порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость», — отметили в ВВСС.

Изначально там заявили, что Пулково будет закрыт с 11.00 до 13.00, однако позже ограничения были продлены до 14.20.

На 14.40, по данным СМИ, аэропорт уже восстановил свою работу. Первым после временного закрытия из Петербурга вылетел рейс Belavia B2939 из Минска.

Согласно сервису «Яндекс.Расписания», на 13.30 в Пулково были отменены 11 рейсов, еще 20 задерживались. Как сообщили в управляющей компании, ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, а остальные были отправлены в зону ожидания.

«Пассажиры рейсов, задержанных на отправление в связи с метеоусловиями, обслуживаются согласно требованиям федеральных авиационных правил. В Пулково просят пассажиров следить за статусом рейсов на сайте аэропорта и авиакомпаний», — заключили в ВВСС.

Отметим, что утром 9 марта в Санкт-Петербурге не смогли приземлиться три самолета — два следовали из Москвы и один из Сочи. Им пришлось уйти на запасной аэродром, отмечает издание 78.ru.

Кроме того, в субботу из Пулково не смог вылететь самолет авиакомпании «Нордавиа», который направлялся в Самару. По данным местных СМИ, воздушное судно якобы выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» пояснили, что из-за порывистого ветра 28 м/с во время руления экипаж самолета принял решение не взлетать.

«Борт остался на рулежной дорожке. На место вызвали тягач, который оттащил самолет на стоянку. Выезда за пределы взлетной полосы не было», — рассказали в «Нордавиа».

Тем временем петербургское управление МЧС сообщило, что рано утром были закрыты судопропускные и водопропускные дамбы. В ведомстве отметили, что вход в Санкт-Петербург ожидали три грузовых судна.

По информации городского Комплекса защитных сооружений, в 13:00 был зафиксирован максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы — водомерный пункт «Горный институт». Вода поднялась до 181 см, что создало угрозу наводнения.

Около 14.00 дамбы были открыты, угроза наводнения миновала. Движение судов по корабельному фарватеру было восстановлено.

Отметим, что в субботу, 9 марта, в Санкт-Петербурге был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В городе ожидаются снегопад и ветер с порывами до 26 м/с.

Температура воздуха днем составит -2°С, а в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров опустятся до -4°С. Между тем синоптики прогнозируют потепление на утро 10 марта.

Несколькими днями ранее плохая погода в Санкт-Петербурге также привела к задержкам авиарейсов. Так, по данным сервиса Flightradar24, 5 марта после многочисленных попыток сесть на запасной аэродром ушли самолеты авиакомпании «Россия» и «Победа». Первый следовал из Мурманска, второй — из Стамбула. Оба воздушных судна позже вылетели в пункт назначения из столичного аэропорта Внуково.

В тот же день жители Санкт-Петербурга жаловались, что из-за плохих метеорологических условий у Пулково образовалась огромная пробка. Водители часами не могли попасть в нужный терминал — кроме того, из-за задержек им приходилось дополнительно оплачивать парковку.

Несмотря на обильные осадки и сильный ветер в Ленинградскую область, как и в другие регионы Центральной России, пришло долгожданное потепление. 8 марта столбики термометров в Санкт-Петербурге поднялись до +6°С. Местные власти в свою очередь запретили горожанам выходить на лед водных объектов с 7 марта по 15 апреля. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Беглов.

В документе подчеркивается, что находиться на льду в указанный период смертельно опасно. Особенно для детей, находящихся без присмотра. За нарушения правил жителей Петербурга будут штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, а за проведение массовых мероприятий на льду юридические лица получат штраф размером до 20 тыс. рублей.