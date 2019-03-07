Враги человека: в МВД назвали опасных собак

Доберман, кавказская овчарка и ротвейлер являются потенциально опасными для человека породами собак, выгуливать которые нужно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории – такое заключение выдало Министерство внутренних дел в своем предложении для постановления правительства РФ.

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Всего в списке потенциально опасных собак указывается 69 пород с генетически обусловленными «качествами агрессии и силы». Перечень подготовлен на основе предложений, поступивших из различных органов власти, а также Российской кинологической федерации, передает РИА «Новости».

Помимо этого, в реестр внесены «породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак», передает НСН.

В списке, также, указаны австралийская кабанья собака, айну, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, бордосский дог, булли кутта, бультерьер, бурбуль, волкособ, горская гончая, карельская медвежья собака, московская сторожевая, среднеазиатская овчарка, передает ФАН.

Двумя неделями ранее журнал Journal of Research in Personality опубликовал результаты исследования специалистов из Университета штата Мичиган, в которых говорилось, что

гуляя с собаками, играя с ними, поощряя их за одни действия и наказывая за другие, мы формируем их личность.

У собак, как и у людей, есть черты, которые определяют их реакцию в тех или иных ситуациях. И, как и у человека, личность собаки может меняться с течением времени.

«Когда у людей в жизни случаются перемены, могут измениться и черты их личности. Мы обнаружили, что это происходит и собакам. Мы ожидали, что собаки будут достаточно стабильными в личностном плане, потому что в их образе жизни нет таких перемен, как у людей, но на самом деле они сильно меняются», — рассказывал профессор психологии Уильям Чопик, ведущий автор исследования.

Кроме того, изменения в личности собаки влияют на ее будущее — насколько она будет привязана к хозяину, будет ли кусачей и даже к каким хроническим болезням будет предрасположена.

Авторы работы опросили владельцев более 1600 собак 50 разных пород в возрасте от нескольких недель до 15 лет. Владельцы ответили на ряд вопросов о характерах своих собак и как они менялись с возрастом, а также на вопросы о своей собственной личности.

«Мы обнаружили корреляции в трех основных областях, — говорил Чопик. — Возраст и личность, сходство личности человека и собаки и влияние личности собаки на качество ее отношений с владельцем. Так, собак постарше гораздо сложнее дрессировать, мы обнаружили, что лучше всего делать это в возрасте полугода, когда собака уже перестает быть легковозбудимым щенком, но ее поведение еще не устоялось до конца».

Единственной чертой, которая не менялась у собак с возрастом, оказалась склонность к тревоге и страху.

Экстраверты оценили своих собак как возбудимых и активных, в то время как люди, часто испытывающие негативные эмоции, описали своих питомцев как более боязливых и менее восприимчивых к дрессировке. Те, кто считал себя доброжелательными, оценил своих собак как довольно смелых и неагрессивных по отношению к людям и животным.

Те из владельцев собак, которые были довольны своими отношениями с питомцем, отметили, что их собаки более активные и покладистые. Впрочем, агрессивность и беспокойность собаки не влияли на возможность ее владельца испытывать радость от их общения.

Также в конце прошлого года

вступил в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

Теперь в России запрещено: устраивать бои между животными, содержать диких зверей в домашних условиях, выгуливать собак опасных пород без намордника и поводка, выгуливать собак в не предназначенных для этого местах, кормить хищников другими животными в публичном пространстве, а также выбрасывать животных.

Кроме того, законопроект запрещает открывать контактные зоопарки в торговых центрах, а также содержать животных в барах, кафе и ресторанах. Закон обязует россиян относиться к животным как к существам, испытывающим эмоции и физические страдания. Помимо этого, граждане РФ обязаны обеспечивать надлежащий уход и ветеринарный контроль за животным, а также не допускать появления у него нежелательного потомства.

Закон также вводит обязанность убирать за собаками при их выгуле. Если человек поймал на улице животное, он должен передать его в приют, следует из документа. Кроме того, россиян могут обязать возвращать найденное животное его владельцу.