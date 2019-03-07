Это ненадолго: март подарит Москве аномальное тепло

В праздничный день 8 марта Москва окажется в теплом секторе очередного атлантического циклона, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос». Он накроет столицу волной теплого воздуха, и, несмотря на ухудшение погоды, показания термометров заметно повысятся. Так, днем ожидается +1…+3°С, ночью 0…+2°С. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, до 13 м/с, атмосферный фон пониженный, 740 мм рт. ст.

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В целом погода в этот день располагает к тому, чтобы провести его вне дома. Тем более, что парковка 8 и 9 марта будет бесплатной. Куда конкретно отправиться – каждый решает для себя сам. Но мы советуем доехать до ВДНХ и сходить на одну из экскурсий. Гиды расскажут о создательнице «Рабочего и колхозницы» Вере Мухиной, прообразах девушек-республик фонтана «Дружба народов», истории таких скульптур, как «Родина-Мать» (венчает павильон «Белоруссия»), «Комбайнерка» (расположена на крыше павильона «Космос») и «Колхозница с фруктами» (находится над ротондой бывшего павильона «Главкондитер»).

9 марта, в субботу, с отходом фронтальных разделов дождей станет меньше, а сквозь облака будет проглядывать солнце.

Температурный режим ожидается на 4-5 градусов выше нормы: +3…+5°С днем и -2…0°С ночью.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, давление повысится до почти нормальных 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 10 марта, столицу атакует новый циклонический вихрь. Атмосферное давление понизится до 735 мм рт. ст., пройдут дожди, а вечером — еще и с мокрым снегом. Дневная температура +3…+5°С, ветер южный, 4-9 м/с. Ночью 1…+1°С, ветер южный, 4-9 м/с.

Хотя атмосферный фронт попытается уничтожить создавшуюся было иллюзию весны, отчаиваться не стоит. Лучше сходите в Прощеное воскресенье в парк «Зарядье» — послушать фольклорные группы, научиться делать соломенные игрушки, или в парк Горького – там будут сжигать гигантский соломенный валенок.

11 марта, в понедельник, волна тепла покинет Москву. В городе немного похолодает, но температура все равно останется существенно выше средних многолетних значений. Так, днем синоптики прогнозируют +1…+3°С, ночью зеркальные -3…-1°С.

В светлое время суток возможен небольшой дождь, к вечеру осадки прекратятся. Осторожнее на дорогах, переходы через ноль и осадки чреваты гололедицей.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферный фон низкий, 732 мм рт. ст.

Во вторник, 12 марта, на фоне пониженного (738 мм рт. ст.) атмосферного давления в столице будет преобладать облачная погода, временами пройдут небольшие осадки, температурный режим сохранится выше нормы. Максимальная температура днем +2…+4°С, ночью столбики термометров опустятся до -3…-1°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Пасмурный вечер лучше провести в помещении. А если этим помещением станет Музей Москвы, то еще и кругозор расширите. В 19:00 там пройдет дискуссия «Слухи как предчувствие». Историк Илья Венявкин, антрополог Александра Архипова и культуролог Юлия Лидерман обсудят, как ученые работают со слухами в разные эпохи, в том числе, как слухи, зафиксированные в дневниках начала ХХ века, могут стать основой для исследования страхов целой страны. Вход свободный, но надо зарегистрироваться.

13 марта, в среду, в тыловой части циклона в столицу возвратится холодный воздух, а температура воздуха понизится до значений на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Так, максимальная температура днем -7…-2°С, ночью -10…-5°С. Облачно, временами небольшой снег, ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферный фон немного повысится и составит 748 мм рт. ст.

В четверг, 14 марта, на фоне резко поднявшегося (до 752 мм рт. ст.) давления в гребне антициклона в столичном регионе будет солнечно, но прохладно.

Дневная температура повторит показатели среды (-7…-2°С), ночью похолодает до -11…-6°С.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Самое то, конечно, в такую погоду быть внуком, которого бабушка ведет из детского сада домой, кормить супом и пирожками, а не вот эти все взрослые дела, ну да ладно. Постоять на солнышке пять лишних минут — тоже неплохо.

15 марта, в пятницу с запада к столице снова приблизится циклон. Впрочем, его влияние проявится только в появлении на небосводе плотных облаков и небольших снегопадах. Теплее от приближения атмосферного фронта не станет, а жаль. Днем термометры покажут -5…0°С, ночью -9…-4°С. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, давление лишь немного отстает от нормы и составит 743 мм рт. ст.