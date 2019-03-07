Похитила детей и вымогала деньги: в США обвинили россиянку

Россиянку Богдану Осипову признали виновной в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США без согласования с мужем-американцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одну из инициаторов общественной группы поддержки обвиняемой Татьяну Якушеву.

«Богдана признана виновной в похищении детей и по двум пунктам, связанным со статьей «Вымогательство». По двум другим пунктам о вымогательстве она была оправдана», — заявила Якушева, добавив, что решение о виновности женщины подтвердили все 12 присяжных, принимавших участие в заседании.

Таким образом, согласно заключению присяжных, самовольный выезд беременной Осиповой с территории США вместе с дочерью после развода с мужем классифицируется как похищение детей. А попытка женщины оспорить решение американского суда о передаче опекунства отцу и взыскать с него алименты признается присяжными попыткой вымогательства.

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Окончательного приговора Осиповой предстоит еще подождать, так как по законам судопроизводства в США финальное решение об избрании меры пресечения для обвиняемых остается всегда за судьей. Сообщается, что федеральный окружной судья Эрик Мелгрен огласит наказание в течение ближайших двух месяцев.

Сам ход судебного заседания вызвал ряд вопросов у стороны защиты обвиняемой. Первое, на что обратила внимание Якушева, это число опрошенных свидетелей. За два дня суд выслушал только двух человек, причем оба были со стороны обвинения. Тогда как изначально должны были допрашивать 38 свидетелей: 23 со стороны обвинения и 15 со стороны защиты россиянки. Одним из опрошенных стал бывший муж Осиповой — отец двух их общих детей, бывший военнослужащий ВВС США Брайан Мобли, который пришел на заседание в сопровождении своей новой супруги.

Кроме того, группа поддержки Богданы отметила и необычный состав присяжных, решавших судьбу многодетной матери: среди 12 присяжных было девять мужчин и лишь три женщины. «Всего на заседание пришли 14 присяжных — девять мужчин и пять женщин, но так как в принятии решения, по закону, участвуют 12 человек, именно двух женщин-присяжных попросили покинуть зал заседания, — рассказала Якушева. — Это — явная дискриминация, неравноправный, несправедливый состав жюри, учитывая, что дело касается именно конфликта мужа и жены, спора мужчины и женщины».

Она также уточнила, что сама Осипова свою вину не признала и от заключительного слова отказалась, воспользовавшись предоставленным законом правом.

Отметим, что ранее адвокат россиянки озвучивал количество лет, которое угрожало бы Осиповой в случае вынесения обвинения по всем статьям, ранее озвученным судом в августе прошлого года. «Изначально ее обвиняли в похищении детей. Теперь ей предъявлены новые обвинения по четырем пункта в вымогательстве. Максимальный срок по каждому пункту 20 лет и 250 тысяч долларов штрафа. Таким образом, ей грозит до 83 лет лишения свободы и 1,25 миллиона штрафа», — сказал юрист Алексей Тарасов.

Ранее сообщалось, что Совет при президенте России по правам человека в начале февраля 2019 года направлял обращение послу США в Москве Джону Хантсману в защиту интересов Богданы Осиповой.

Во время предыдущего заседания, которое прошло 21 ноября 2018 года, суд постановил освободить россиянку, но только при одном условии: ее дети должны вернуться в Канзас. «Решение было принято о том, что она будет освобождена, как только обе стороны оповестят суд о том, что дочери Богданы вернулись в Канзас», — сообщил адвокат Осиповой Алексей Тарасов.

При этом уехать в Канзас дети Осиповой и Мобли не могут не только из-за прений между сторонами родителей, но и по решению суда в РФ, который запретил детям этой российско-американской пары какие-либо поездки. По словам Тарасова, все, что сейчас отделяет малолетних дочерей Осиповой от Канзаса, это снятие запрета на выезд со стороны российского суда. Если бы эти проблемы были урегулированы раньше, можно было бы обойтись и вовсе без суда, отмечает адвокат.

Напомним, что Богдана Осипова была задержана сотрудниками ФБР в сентябре 2017 года, когда женщина приехала в США для решения проблем с опекунством над детьми, рожденными в браке с гражданином Америки Брайаном Мобли. После их развода суд Штатов принял решение, что обе девочки, которые имеют два гражданства, должны жить со своим отцом.

Однако Осипова с решением суда не согласилась и подала исковое заявление в семейный суд города, который даже назначил дату слушаний. Помешал дальнейшему развитию дела внезапный арест россиянки в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела, который обвинил ее в вывозе их детей с территории США без его разрешения. Как сообщил в суде ее бывший муж, за время нахождения в России женщина несколько раз связывалась с ним и просила отправить ей деньги, но не давала свой адрес и не позволяла ему увидеться с детьми.

Сама Осипова (Мобли) имеет два гражданства — РФ и США. У нее трое несовершеннолетних детей, двое младших — от брака с Мобли.