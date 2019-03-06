Заснул за рулем: ДТП с грузовиком унесло жизни шести людей

В Кочубеевском районе Ставропольского края произошла авария — грузовик «ЗИЛ» столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате ЧП погибли шесть человек: четверо — на месте происшествия, двое — по пути в больницу. Еще пятеро были госпитализированы. Об этом говорится в сообщении краевого управления МЧС.

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ДТП случилось 6 марта около 5:30 недалеко от Невинномысска. Лобовое столкновение с минивэном произошло после того, как грузовой автомобиль выехал на встречную полосу.

Микроавтобус ехал из Азербайджана в Москву. На момент аварии в нем находились восемь человек. Шестеро погибших являются гражданами Азербайджана. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве. Что касается пострадавших, то, как рассказали в ставропольском Минздраве, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.

Фоторепортаж: Шесть человек погибли в ДТП на Ставрополье __is_photorep_included12226363: 1

По словам начальника управления ГИБДД по региону Алексея Сафонова, авария могла произойти из-за того, что водитель грузовика заснул за рулем. Чиновник добавил, что на месте аварии отсутствовало барьерное тросовое ограждение. «Это стало сопутствующей причиной ДТП. Уже выданы дополнительные предписания для дорожных служб для незамедлительной установки таких ограждений», — пояснил Сафонов.

Тем временем в управлении автомобильными дорогами «Кавказ» информацию о нарушениях отрицают. «Сопутствующих дорожных условий и претензий к дорожным службам нет. Знаки установлены в соответствии с проектом организации дорожного движения. Без осадков, покрытие сухое. Сопутствующие дорожные условия в месте ДТП — отсутствуют», — говорится в сообщении учреждения.

На данный момент место ДТП оцеплено сотрудниками полиции — там работают представители экстренных служб. Движение на данном участке дороги затруднено, отмечает управление краевой Госавтоинспекции.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование обстоятельств и причин ЧП продолжается.

Серьезная авария в среду, 6 марта, также произошла в Санкт-Петербурге. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Тихвин — Санкт-Петербург», столкнулся с легковым автомобилем «Рено» и фурой. ДТП случилось в 11:40 на трассе «Кола».

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, после чего влетел в припаркованный у дороги грузовик. В результате аварии погиб один человек. Еще 11 человек, включая семь пассажиров автобуса, были госпитализированы.

В правительстве Ленобласти сообщают, что рейсовый автобус вышел на маршрут нелегально.

Он не имеет отношения к компании «Тихвинпассажиравтотранс», которая официально осуществляет поездки по данному маршруту.

Крупное ДТП произошло в воскресенье, 3 марта, в Забайкальском крае. Там маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на шестом километре автодороги Могойтуй — Олочи. В результате девять человек получили травмы.

Известно, что водитель микроавтобуса следовал из Моготуя в Читу, в его салоне находились 17 пассажиров. При выезде со второстепенной дороги он столкнулся с автомобилем SsangYong. По предварительным данным СК, авария случилась из-за того, что водитель маршрутки, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу легковому автомобилю. Следователи запустили проверку по факту произошедшего.

Еще одно ДТП произошло 14 февраля в Челябинской области. На автодороге М-5 в районе Миасса столкнулись три грузовика и автомобиль «Лада Калина». В результате один человек погиб в машине скорой помощи по пути в больницу, а еще один скончался в лечебном учреждении. Двое были госпитализрованы в тяжелом состоянии.

За рулем легковой машины находился 25-летний мужчина. Он попытался совершить обгон, но не успел перестроиться обратно в свой ряд, сообщали в областном ГИБДД. Выехав на встречную полосу, «Калина» столкнулась с грузовым автомобилем Sсania. После этого она отлетела и врезалась в попутную грузовую машину Volvo с прицепом. В результате легковой автомобиль оказался зажат между двумя грузовиками.