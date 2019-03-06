Смерть после бара: в Таиланде погибла россиянка

В Таиланде во время отдыха скончалась 27-летняя россиянка, сообщает местный портал Phuket News. Тело девушки было обнаружено у одного из отелей в районе пляжа Патонг Бич.

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Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. По одной из версий, которую рассматривают правоохранители, россиянка погибла в результате несчастного случая. Погибшая приехала отдыхать на остров Пхукет вместе с подругой 25 февраля.

Та рассказала, что вечером они посещали бары на Бангла Роуд — популярной у туристов улице, где расположено множество баров и ночных клубов.

Вечером 5 марта девушки вернулись в отель в нетрезвом состоянии. На балконе номера на четвертом этаже они разговаривали и пили коктейли. По словам туристки, она помнит лишь, что ушла ночевать в свой номер, а подруга осталась на балконе. Утром тело девушки нашли рядом со зданием отеля. Ее доставили в больницу, где врачи констатировали смерть из-за падения с высоты и черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью.

«На балконе была обнаружена недопитая бутылка пива. Полицейские считают, что погибшая в состоянии алкогольного опьянения случайно упала с балкона. Признаков насилия обнаружено не было», — сообщают журналисты.

Посольство России в Таиланде уже в курсе ситуации. Представители дипведомства связались с родственниками погибшей. По завершении следствия ее тело доставят в Россию.

С начала этого года в Таиланде погибло уже несколько российских туристов. 11 февраля посольство РФ в Таиланде сообщило о гибели 44-летнего мужчины. Он скончался в больнице, куда его доставили после падения с четвертого этажа международного аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. Представитель посольства РФ уточнил, что россиянин прибыл в Бангкок рейсом из Вьетнама. По данным полиции, ночью, около 01:00 по местному времени турист упал с четвертого этажа воздушной гавани на второй.

В январе российский турист погиб во время отдыха в Таиланде на острове Самуи. 35-летний Зураб Джахуа отдыхал с друзьями, в один день он решил в одиночку поехать на вершину горы на арендованном мотоцикле. Скорее всего, мужчина не справился с управлением и упал, предполагали правоохранители. Тело россиянина нашли лежащим в канаве на одном из крутых участков пути. Он получил серьезную травму головы, от которой скончался.

3 января во время шторма «Пабук» в Таиланде утонул 56-летний россиянин. Несмотря на предупреждения властей и красные флажки, семья из трех человек решила искупаться в Сиамском заливе. Глава семейства увидел, как его 17-летнюю дочь, которая в тот момент занималась серфингом, начало засасывать течением. Отец поплыл на помощь девушке, но в результате сам оказался под волнами.

«Выбраться из воды мужчина уже не смог, его накрыло течением. Тело туриста отнесло к прибрежным камням, где его обнаружили спасатели», — сообщало издание Bangkok Post.

Согласно данным газеты, супруга россиянина и его дочь в результате не пострадали.

В нынешнем году российский сервис бронирования составил список стран, представляющих угрозу личной безопасности для туристов. Эксперты проанализировали сообщения МИД, статистику Российского союза туриндустрии (РСТ), а также личный опыт путешественников.

Таиланд вместе с Турцией разделил вторую позицию в антирейтинге. Впрочем, причина не в высоком уровне криминала или опасных природных условиях, а в том, что эти направления являются самыми популярными для отдыха среди россиян. Соответственно, там случается больше всего несчастных происшествий с нашими соотечественниками. Так, в прошлом году в Турции погибли 19 туристов из России, в Таиланде — 13.

Много несчастных случаев и трагедий происходит на воде. Причем нередко туристы тонут, игнорируя предупреждения об опасности плавания в конкретном месте или нарушая запрет на купание в сложных погодных условиях.

Первое место в опасном рейтинге досталось Бразилии. Туристы жалуются, что в Рио-де-Жанейро на пляже Ипанема сомнительные личности из фавел сдергивают золотые цепочки, а в нацпарке Игуасу живущие у водопада еноты-носухи роются в рюкзаках, унося все ценное. Этот город традиционно считается одним из самых криминальных в Бразилии.

«За безопасностью туристов следит целая армия полицейских, в том числе и в штатском, а вокруг пляжей и гостиниц установлены скрытые видеокамеры, но низкий уровень жизни и безработица провоцируют высокий уровень уличной преступности», — поясняют в Ситуационно-кризисном центре российского дипломатического ведомства.