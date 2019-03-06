Скандал с чиновницей: питание школьников повесили на родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что именно родители, а не государство, ответственны за организацию питания детей в школах. Запись ее выступления была опубликована на ютубе.

Реклама

Чиновница прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов в регионе. По словам Беляевой, согласно закону «Об образовании», учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.

«А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее — вот это уже вопрос родителей», — сказала Беляева.

У граждан сложилось ошибочное мнение, что это обязанность муниципалитета или государства, добавила она. «Повторюсь: это не обязанность субъекта», — подчеркнула чиновница.

Она также отметила, что у муниципальных образований появились новые задачи, связанные, например, с обеспечением безопасности школ, в связи с чем «приходится выбирать».

«И в ситуации дотационности отдельных муниципальных образований они принимают такие непопулярные решения, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы детей, особенно из малообеспеченных семей, из трудных семей, все-таки поддерживали», — пояснила глава департамента, добавив, что федеральные и местные власти продолжают поддерживать отдельные категории семей.

В федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 37) сказано, что «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность», за счет бюджета.

Как сообщает информагентство «Томикс ТВ», до конца 2018 года все младшеклассники во Владимире получали бесплатные завтраки. Верстая бюджет на 2019 год, администрация города больше «не нашла на эти цели денег». Теперь бесплатные завтраки получают учащиеся начальной школы из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями. Для всех остальных питание стало стоить 20 рублей в день.

За последний месяц СМИ рассказали как минимум о двух скандалах, связанных с некачественным школьным питанием. В марте прокуратура Свердловской области начала проверку сообщений о том, что в столовой одной из школ Каменска-Уральского ученикам наливали компот с червями. В подписи к фотографии в соцсети «ВКонтакте» говорилось, что такой компот получили ученики школы № 2. Прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора проверяют, как в столовой учебного учреждения соблюдаются требования к хранению продуктов, изучить документы, удостоверяющие их качество.

В феврале ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого. Снимок опубликовали в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». В соцсетях писали, что находка похожа на щековину — часть ротовой полости коровы, которая обычно идет на корм собакам и не предназначена для употребления в пищу человеком. Региональный СК начал проверку информации.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя ситуацию с питанием российских учеников, отметила, что корень зла всех проблем, происходящих со школой, – это недостаток финансирования.

«До тех пор, пока наши школы будут недофинансированы, мы будем находить и червяков, и гусениц, и ежиков в еде наших детей. А школы сегодня недофинансированы в 2,5 раза, согласно подсчетам. Все сейчас идет по пути экономии, которая называется красивым словом «оптимизация», по принципу конкурса. А конкурс — это цена. То есть поставщик, который дает самую низкую цену, в итоге в конкурсе побеждает, остальное практически не имеет значение. Наша организация выступает за введение единого федерального стандарта по предоставлению бесплатного школьного питания абсолютно всем категориям семей. Но об этом нет смысла говорить, когда качество школьного питания такое, какое сейчас. А сегодня половина родителей в стране недовольна качеством детского питания», — заявила Волынец в эфире НСН.

По словам общественницы, в то время, когда огромные суммы тратятся на проведение патриотических фестивалей, в школах детям дают некачественную еду.

«Перед детьми стыдно. Огромные деньги тратятся на воспитание патриотизма в нашей стране, проводятся фестивали различные, на это идут миллиарды рублей, а в это время детей кормят червями в стенах родной школы, государственного учреждения, которому родители вынуждены своих детей доверять. В крупных городах еду для школьного питания готовят на больших комбинатах, а потом ее уже готовую либо наполовину приготовленную развозят по школам. Опять в целях экономии. И получаем невкусную еду — приготовлена в одном месте, разогрета в другом, а все знают, что пища, которая уже разогревалась, уже не будет полезной», — добавила она.